Le marché des revêtements plastiques enregistrera 11,34 milliards USD d’ici 2029 | DuPont (États-Unis) BASF SE (Allemagne) The Sherwin-Williams Company (États-Unis)

Analyse et taille du marché mondial des revêtements en plastique

Au cours des dernières années, l’industrie chimique a connu une croissance fulgurante. De plus, il y a eu un fort développement dans le secteur de l’industrie automobile et aérospatiale, qui a considérablement contribué au marché du revêtement plastique, ce qui augmente encore la croissance globale du marché.

MondialRevêtements plastiquesLe marché était évalué à 6,65 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 11,34 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le « PFPE-K » représente le plus grand segment de type sur le marché des revêtements plastiques en raison de son application accrue dans la fabrication de moteurs et de machines. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché mondial des revêtements en plastique

Un revêtement en plastique est une couche de polymères liquides ou de plastique appliquée à la surface d’une pièce qui donne aux métaux une finition épaisse et résistante à l’usure qui scelle l’eau et l’air, empêchant la corrosion. La résistance thermique, la résistance à l’abrasion, la résistance chimique, la résistance aux UV, la lubrification, l’amélioration des propriétés mécaniques, le poli de surface et l’esthétique sont quelques-unes des autres utilisations fonctionnelles des revêtements plastiques. Cela améliore la durabilité du métal et prolonge sa durée de vie utile. Il offre également à l’utilisateur final confort et protection en offrant des surfaces de préhension et d’isolation.

La portée du document d’étude de marché sur les revêtements plastiques s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, en passant par les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées. Les données collectées pour structurer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. En fonction des besoins du client, les informations sur les entreprises et les produits ont été rassemblées via ce rapport, ce qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions. La qualité et la transparence maintenues dans ce rapport font gagner la confiance des entreprises membres et des clients. Pour transformer des informations complexes sur le marché en versions plus simples, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération duRevêtements plastiquesrapports.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Revêtements plastiques

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements plastiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des revêtements plastiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des revêtements plastiques sont

DuPont (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

La société Sherwin-Williams (États-Unis)

PPG Industries, Inc. (États-Unis)

Systèmes de revêtement Axalta (États-Unis)

Akzo Nobel NV (Pays-Bas)

La société Valspar (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Peinture Kansai Co., Ltd. (Japon)

Clariant (Suisse)

Wacker Chemie AG (Allemagne)

3M (États-Unis)

Eastman Chemical Company (États-Unis)

NIPPON PAINT (Japon)

Diamant Vogel (États-Unis)

Il administre également les matières premières en amont et l’analyse du marché en aval. Les tendances et les réseaux de distribution du développement commercial mondial sont brièvement analysés. Enfin, la faisabilité des récentes entreprises d’investissement est mesurée et les conclusions générales de l’étude sont abordées. Ce rapport comprend des informations clés sur l’état de l’industrie avec des graphiques et des tableaux pour mieux mesurer le marché mondial et peut être une source importante de commentaires et d’orientation pour les entreprises curieuses du marché. L’analyse présente un résumé régional général qui tient compte de plusieurs variables. Ici, la prise de conscience des techniques adoptées par eux a été notée par les grands acteurs.

Impact du COVID-19 sur le marché des revêtements en plastique

Le marché mondial des revêtements plastiques a été impacté négativement par le COVID-19. La courbe de la demande s’est incurvée à la baisse en raison de la baisse de la demande des principaux secteurs d’utilisation finale. De plus, de nombreux travaux de construction dans le monde ont été temporairement interrompus pendant le confinement imposé par le gouvernement afin d’empêcher la propagation de nouveaux cas de COVID-19. De plus, les pénuries de personnel causées par les maladies et les quarantaines préventives ont eu de graves répercussions sur les secteurs du bâtiment commercial, des infrastructures, institutionnel et autres, réduisant la demande de revêtements en plastique. Les industries automobile et aérospatiale, qui sont d’importants moteurs de la demande de revêtements plastiques, ont connu un ralentissement. En conséquence, pendant la pandémie aiguë, la part de marché des revêtements plastiques a rapidement diminué.

La chaîne d’approvisionnement mondiale a été affectée par les restrictions sur les voyages et le mouvement des marchandises imposées pour empêcher la propagation du virus. De plus, une pause dans le processus de fabrication a eu un impact sur le marché, entraînant une satisfaction incomplète de la demande. Cependant, suite à un assouplissement considérable des restrictions de précaution mondiales, le marché se redresse rapidement.

Développement récent

En novembre 2021, Stora Enso a développé UltraThinPE Tec, qui minimise la quantité de revêtement plastique dans le Foodservice Board (FSB) et les applications comme les gobelets en papier à usage unique, selon l’entreprise. Selon Stora Enso, la technologie permet des conceptions de gobelets en papier contenant moins de 5 % de plastique, aidant les transformateurs d’emballages, les propriétaires de marques et les détaillants à atteindre leurs objectifs de réduction des plastiques. La gamme de gobelets en papier Cupforma de Stora Enso utilise désormais le processus pour créer des revêtements UltraThinPE. Les articles FSB avec revêtements UltraThinPE Tec peuvent être recyclés avec du papier ou du carton, en fonction des réglementations locales, des installations de collecte et de tri. Ils peuvent également faciliter le recyclage du FSB dans les usines de recyclage standard en tant que revêtements unilatéraux à faible teneur en plastique lorsqu’ils sont combinés avec d’autres emballages en papier et en carton. Portée du marché mondial des revêtements en plastique

Le marché des revêtements plastiques est segmenté en fonction du type de plastique, du type de processus, de la forme et de l’industrie de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de plastique

PVC

Polyuréthane

Polyester

Fluoropolymère

Polyamide

Polyéthylène

Autres types de plastique

Sur la base du type de plastique, le marché des revêtements plastiques a été segmenté en PVC, polyuréthane, polyester, fluoropolymère, polyamide, polyéthylène et autres types de plastique.

Type de processus

Revêtement par immersion

Revêtement par pulvérisation

Peinture électrophorétique

Le marché des revêtements plastiques a également été segmenté sur la base du type de processus en revêtement par trempage, revêtement par pulvérisation et peinture électrophorétique.

Formulaire

Liquide

Poudre

Sur la base de la forme, le marché des revêtements plastiques est segmenté en liquide et en poudre.

Industrie de l’utilisateur final

Automobile

Bâtiment et construction

Aéronautique et Défense

Électronique

Appareils grand public

Autres industries utilisatrices finales

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des revêtements plastiques est segmenté en automobile, bâtiment et construction, aérospatiale et défense, électronique, appareils grand public et autres industries d’utilisateurs finaux.

De plus, avec les variables associées ou les périmètres à fusionner, le degré de relation peut être analysé. Par l’implication de quelques équipes, le marché stratégique des Revêtements Plastiques est classé. Étant donné que tous les acteurs se font concurrence pour développer des parts de marché importantes, l’environnement concurrentiel entre les acteurs est très féroce. Les acteurs doivent constamment lancer des produits et les différencier avec une proposition de valeur distinctive et cohérente afin de maintenir leur compétitivité mondiale et d’augmenter leur part de marché. Grâce à des activités de recherche et développement approfondies, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial se concentrent de plus en plus sur la croissance des produits et, en échange, sur l’augmentation de leurs ventes.

