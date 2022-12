Le marché des revêtements kraft observera une croissance importante d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la demande, la croissance et les perspectives concurrentielles

» Kraft Liner Market est le rapport d’étude de marché de classe mondiale qui effectue une analyse de l’industrie pour l’industrie du Kraft Liner Market sur les produits, les marchés, les entreprises, les industries et la plupart des pays du monde. Ce rapport de marché est une excellente source de données notables, le marché actuel tendances, événements futurs, environnement du marché, innovation technologique, technologies imminentes et développement technique dans l’industrie du marché des revêtements kraft.Les informations et les données collectées sont testées et vérifiées par les experts du marché avant de les proposer à l’utilisateur final.Analyse des études de marché sur les revêtements kraft et les données aident les entreprises à planifier des stratégies liées à l’investissement, à la génération de revenus, à la production, aux lancements de produits, aux coûts, aux stocks, aux achats et au marketing.

Analyse et taille du marché

La demande croissante de solutions d’emballage sans plastique de la part des industries alimentaires et de la vente au détail devrait stimuler le marché mondial des dorsaux Kraft au cours de la prochaine décennie. De plus, en raison des risques environnementaux posés par le plastique, le papier et le carton devraient être l’avenir de l’industrie de l’emballage. L’utilisation de solutions de revêtement kraft et de revêtement de test devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du revêtement kraft était évalué à 704,51 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1174,75 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,6% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Le kraft liner est connu pour sa grande résistance et sa durabilité. Il est principalement fabriqué à partir de pâte au sulfate blanchie ou de pâte au sulfate non blanchie. Les matières premières utilisées pour fabriquer les doublures kraft sont de vieux contenants en carton ondulé (OCC) et des fibres vierges dans un rapport de 80 % d’OCC et de 20 % de fibres vierges. Le mélange de matières premières peut également inclure du papier recyclé et des fibres de bois.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (blanchi, non blanchi), poids de base (inférieur à 200 GSM, 200-400 GSM, supérieur à 400 GSM), application (tôles ondulées, boîtes en carton ondulé, cartons pour conteneurs ou cartons solides), utilisation finale (aliments, boissons, électricité et électronique , santé, tabac, automobile et industries connexes, commerce électronique, produits chimiques et engrais, bâtiment et construction, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts DS Smith (Royaume-Uni), Smurfit Kappa (Irlande), YOJ pack-kraft. (Inde), DNA Packaging Systems. (Inde), Eltete Malaysia Sdn Bhd. (Malaisie), Green Label Packaging (États-Unis), Sonoco Products Company (États-Unis), Honey Shield Emballeurs (Inde), AXIS VERSATILE SDN.BHD. (Malaisie), Kaily Packaging Co. Ltd. (Singapour), Tri Wall Pte Ltd (Inde), FORLIT, AS (Tchéquie) Des opportunités L’utilisation croissante des papiers kraft pour remplacer les matériaux d’emballage traditionnels

La prise de conscience environnementale croissante de la population contre l’utilisation des plastiques

Augmentation du revenu disponible, augmentation de la demande de l’industrie des aliments transformés

Dynamique du marché des revêtements Kraft

Conducteurs

Augmentation de la demande des économies en développement ainsi que de diverses industries d’utilisation finale

La croissance et le potentiel des biens de consommation emballés sont très importants dans des pays comme la Chine et l’Inde en raison de la forte demande des industries alimentaires et pharmaceutiques. Cela augmente la demande de solutions d’emballage pratiques et portables. Le papier d’emballage léger convient à une large gamme d’applications d’utilisation finale dans les emballages alimentaires et non alimentaires, y compris les sachets alimentaires, les banderoles pour pots de yaourt et les enveloppes de thé, ainsi que les doublures intérieures de cigarettes et les emballages souples. En conséquence, la solution d’emballage léger largement utilisée avec doublure kraft stimulera le marché au cours de la période de prévision.

La nature inhérente des algues en tant que source d’aliments riches en nutriments soutient davantage l’utilisation d’algues dans les emballages

Le marché mondial de la vente au détail en ligne se développe rapidement, alimenté par la pénétration d’Internet et des téléphones intelligents. Le marché du commerce électronique devrait atteindre 200 milliards de dollars d’ici 2026, tiré par la hausse des revenus et une augmentation du nombre d’internautes. Cela augmentera la demande de solutions d’impression et d’emballage, en particulier les formats de carton ondulé capables de transporter en toute sécurité des marchandises via des canaux de distribution plus complexes. Cela simule un intérêt pour les emballages personnalisés ou légers, ainsi que pour les solutions d’emballage qui peuvent les impressionner. En conséquence, le marché du revêtement kraft devrait se développer au cours de la période de prévision.

Opportunité

L’utilisation croissante du papier kraft pour remplacer les matériaux d’emballage traditionnels peut être attribuée à l’expansion du marché à l’échelle mondiale. La présence d’un certain nombre de fabricants internationaux et nationaux dans l’économie, ainsi que la pénétration croissante des emballages secondaires à base de produits, devraient favoriser la croissance.

.

Ce rapport d’étude / d’analyse du marché des revêtements Kraft contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée ? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché ? Quel est leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits, leurs coordonnées ?

Quel était le statut mondial du marché Kraft Liner ? Quelle était la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché ?

Quel est l’état actuel du marché du marché ? Quelle est la concurrence sur le marché Kraft Liner dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays? Quelle est l’analyse du marché du marché en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections du marché mondial des revêtements kraft compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production? Quelle sera l’ estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation de Kraft Liner ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’ analyse de la chaîne du marché Kraft Liner par matières premières en amont et industrie en aval?

Quel est l’impact économique sur le marché ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique du marché mondial Kraft Liner ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont le marché dynamique du marché Kraft Liner? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique, les canaux de commercialisation pour le marché ?

