Le marché des revêtements époxy fournit des informations sur la croissance historique, l’analyse, les opportunités et les prévisions jusqu’en 2029

La demande croissante de revêtements époxy dans l’industrie des peintures et des revêtements en raison de l’augmentation de la durabilité et de la ténacité devrait gagner du terrain au cours de la période de prévision. Dans les économies développées telles que les États-Unis et l’Europe, les gouvernements locaux se concentrent de plus en plus sur la réduction des niveaux de COV dans les peintures et revêtements à base d’époxy, ce qui devrait stimuler la demande de l’industrie. Le revêtement époxy est entièrement utilisé pour prolonger la durée de conservation de l’acier de construction, ce qui devrait stimuler davantage la demande du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research a analysé le marché des revêtements époxy évalué à 36,32 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 54,15 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,12 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse experte approfondie, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

définition du marché

La résine époxy est une résine synthétique utilisée pour fabriquer des plastiques et des adhésifs. Le choix de l’époxy dépend du type d’humidité, de l’exposition environnementale, du substrat, de la température, du traitement de surface, du temps d’induction, du temps d’application, etc. Le rapport de mélange de la résine époxy au durcisseur est différent pour différents produits et décrit l’efficacité du revêtement. Ces résines sont largement reconnues pour leurs propriétés multifonctionnelles telles que la résistance à l’abrasion, l’extrême ténacité et l’excellente stabilité dimensionnelle. L’époxy fournit un revêtement extérieur appelé revêtement époxy, qui aide à fournir une excellente résistance aux produits chimiques agressifs, aux rayons UV et à la chaleur. De plus, ils ont une excellente adhérence aux surfaces des fibres, des métaux, du verre et de certains autres matériaux.

Demander un exemple de brochure PDF + tous les graphiques connexes @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-epoxy-coating-market

PAYSAGE CONCURRENTIEL ET ANALYSE DE LA PART DE MARCHÉ DE REVÊTEMENTS ÉPOXY

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements époxy fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise sur le marché des revêtements époxy.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des revêtements époxy sont :

BASF (Allemagne)

AkzoNobel NV (Pays-Bas)

PPG Industries (États-Unis)

Valspar (États-Unis)

Sherwin-Williams (États-Unis)

Axalta Coating Systems LLC (États-Unis)

Berger Paints India Ltd (Inde)

Nippon (Inde) Coatings Ltd (Inde)

Kansai Paint Co., Ltd. (Japon)

RPM International (États-Unis)

Tikkurila OYJ (Finlande)

Endura Manufacturing Ltd. (Canada)

Kansai Paint Co., Ltd. (Japon)

Amoy China Co., Ltd. (Thaïlande)

Société thermochimique (États-Unis)

Peintures asiatiques (Inde)

Groupe MBCC (Allemagne)

DYNAMIQUE DU MARCHÉ DES REVÊTEMENTS ÉPOXY

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Un grand nombre d’applications entraîne une demande croissante

Les revêtements époxy sont particulièrement adaptés aux métaux, sols et autres surfaces qui nécessitent une couche protectrice à séchage rapide. Les revêtements époxy peuvent être utilisés comme revêtements de sol époxy dans des applications de revêtement de sol commerciales ou industrielles. Il est également utilisé sur les sols en béton dans les applications industrielles et commerciales telles que les magasins commerciaux et de détail, les hangars d’avions, les usines industrielles de hangars d’avions, les hangars d’avions, les hôpitaux, les salles d’exposition, les usines de fabrication, les garages, etc.

Urbanisation rapide et investissement élevé

L’urbanisation rapide et les investissements élevés dans les zones de construction dans les pays en développement tels que l’Inde sont les principaux facteurs contribuant aux tendances du marché des revêtements de surface en résine époxy et devraient stimuler le taux de croissance du marché des revêtements en résine époxy.

Demande accrue de revêtements à base d’eau

Les réglementations gouvernementales visant à respecter les normes d’air pur poussent les formulateurs de revêtements à augmenter l’utilisation de revêtements à base d’eau. Une forte croissance est attendue au cours de la période de prévision en raison des propriétés de résistance à l’humidité des revêtements à base d’eau

Augmentation de la demande du secteur de la construction

L’industrie de la construction est en plein essor dans les économies en développement et développées en raison de la demande croissante d’espaces commerciaux tels que les centres commerciaux, les bureaux, les hôtels, les couloirs industriels, etc. En outre, l’augmentation des investissements dans la construction d’infrastructures dans certains pays a entraîné une croissance significative de l’industrie de la construction

Chance

compétence améliorée

La technologie des revêtements époxy est principalement liée aux réglementations relatives aux émissions de COV, et la capacité des revêtements époxy à réduire l’impact environnemental global par rapport aux technologies plus anciennes agira comme un moteur du marché et d’autres opportunités favorables pour la croissance du marché.

Intérêt croissant pour les surfaces superhydrophobes autonettoyantes

La superhydrophobicité de la surface est une combinaison de modification chimique et de texture de surface. Les nanocomposites superhydrophobes peuvent être utilisés pour créer des revêtements superhydrophobes, en utilisant des polymères tels que des résines époxy pour recouvrir des surfaces hautement accessibles et couramment en contact. Par conséquent, ces applications améliorées de revêtement de surface époxy devraient élargir la portée de la part globale de l’industrie dans les années à venir.

En savoir plus Recherche | Visitez @https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-epoxy-coating-market

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES REVÊTEMENTS ÉPOXY

La pandémie de COVID-19 a affecté la croissance du marché mondial des revêtements en silicone. Au niveau régional, l’épidémie de COVID-19 a causé des revers majeurs aux économies des pays axées sur l’exportation en raison de la fermeture d’usines de fabrication dans le pays. L’industrie de la construction a été gravement touchée, car l’auto-isolement, la distanciation sociale et les fermetures à l’échelle de la ville ont forcé l’arrêt de la construction mondiale et des chantiers de construction dans de nombreux endroits, à l’exception de projets critiques tels que les hôpitaux. Tous ces éléments ont eu un impact sur la consommation globale de revêtement de silicium dans tous les pays.

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2021, au Qatar, Sika a augmenté sa capacité de production d’adjuvants pour béton et a commencé à produire des résines époxy, un composant essentiel des revêtements de sol et des adhésifs de haute qualité.

En septembre 2020, PPG a lancé les revêtements de sol PPG avec apprêt époxy autonivelant et apprêt époxy pour béton qui offrent des performances optimales pour leur environnement de travail spécifique.

PORTÉE DU MARCHÉ MONDIAL DES REVÊTEMENTS ÉPOXY

Le marché des revêtements époxy est segmenté en fonction de la technologie et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

La technologie

à base d’eau

type de solvant

à base de poudre

application

faire des réserves

adhésif

transport

Peintures et revêtements

industrie générale

Électrique et Électronique

autre

ANALYSE / APERÇUS RÉGIONAUX DU MARCHÉ DES REVÊTEMENTS ÉPOXY

Le marché des revêtements en résine époxy est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, technologies et applications susmentionnés.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des revêtements en résine époxy sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste du Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché des revêtements époxy en termes de part de marché et de revenus et continuera de prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de revêtements époxy dans la région. La région Asie-Pacifique domine le marché des revêtements époxy, la Chine ouvrant la voie en termes de demande croissante d’industries telles que la fabrication, l’automobile et la construction de revêtements époxy. La Chine est en tête du marché Asie-Pacifique en raison du ralentissement de la croissance de la demande dans des secteurs tels que la fabrication, la construction automobile et la peinture époxy.

Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide en raison de la hausse des activités de construction due aux faibles taux d’intérêt sur les prêts immobiliers et au désir de faire progresser les infrastructures publiques pour attirer le tourisme.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Indicateurs clés analysés :

Analyse des acteurs du marché et des concurrents: Le rapport couvre les principaux acteurs de l’industrie, y compris les profils d’entreprise, les spécifications des produits, la capacité de production / les ventes, les revenus, les prix, la marge brute et les ventes par type de produit.

Analyse du marché mondial et régional: Le rapport comprend l’état et les perspectives du marché mondial et régional. En outre, le rapport fournit des informations détaillées pour chaque région et pays couverts dans le rapport. Déterminer ses prévisions de production, de consommation, d’importation et d’exportation, de ventes et de revenus.

Analyse du marché par type de produit : Ce rapport couvre la plupart des types de produits de l’industrie des revêtements époxy, y compris les spécifications du produit, le volume, les ventes en volume et en valeur (M USD) pour chaque acteur clé.

Analyse du marché par type d’application : sur la base de l’industrie des revêtements de résine époxy et de ses applications, le marché est encore segmenté en plusieurs applications majeures dans l’industrie. Il vous fournit la taille du marché, le TCAC et les prévisions pour chaque application de l’industrie.

Tendances du marché : principales tendances du marché, y compris une concurrence accrue et une innovation continue.

Opportunités et moteurs : identification des besoins croissants et des nouvelles technologies

Analyse des cinq forces de Porter : ce rapport fournira l’état de la concurrence dans l’industrie en fonction de cinq forces fondamentales : la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des acheteurs, la menace des produits ou services de substitution et la concurrence existante dans l’industrie. .

Pour consulter le catalogue complet, cliquez ici : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-epoxy-coating-market

Principaux rapports sur les tendances de DBMR :

Marché mondial des films métallisés – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-metallized-film-market

Marché mondial des tissus en polytétrafluoroéthylène (PTFE) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ptfe-fabric-market

Marché mondial des adhésifs en silicone – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-silicone-adhesives-market

Marché mondial des additifs de peinture – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-paint-additives-market

Marché mondial des films en polycarbonate – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polycarbonate-films-market

Marché des enzymes industrielles au Moyen-Orient et en Afrique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-industrial-enzymes-market

Marché mondial du fluorure de polyvinylidène – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyvinylidene-fluoride-market

Marché mondial du recyclage des métaux – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-metal-recycling-market

Marché mondial des élastomères de silicone – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-silicone-elastomers-market

Marché mondial de la poudre métallique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-metal-powder-market

Marché mondial des films d’alcool polyvinylique (PVA) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyvinyl-alcohol-pva-films-market

Marché mondial du gaz de soudage / gaz de protection – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-welding-gas-shielding-gas-market

Marché nord-américain des tests de métaux lourds – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-heavy-metal-testing-market

Marché des tests de métaux lourds au Moyen-Orient et en Afrique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-heavy-metal-testing-market

Marché du silicone de qualité médicale en Amérique du Nord – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-medical-grade-silicone-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et nouvelle ère avec un niveau de durabilité inégalé et une approche avancée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à développer des connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une pure sagesse et d’une pratique conçue et construite à Pune en 2015. La société a été créée dans le secteur de la santé pour couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de catégorie avec beaucoup moins d’employés.Plus tard, la société a élargi la division et ouvert un nouveau bureau à Gurgaon en 2018, élargissant ainsi la portée de l’entreprise, un service de haute qualité équipe de talents travaillent ensemble pour promouvoir le développement de l’entreprise. « Même en ces temps difficiles où le virus COVID-19 a tout ralenti dans le monde, il est révélateur que l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research travaille 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Notre couverture de l’industrie comprend

toucher:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com