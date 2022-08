Le marché des revêtements époxy devrait connaître une croissance explosive d’ici 2029

Définition du marché

Les résines époxy sont un type de résines synthétiques utilisées dans la fabrication de plastiques et d’adhésifs. La sélection des époxydes dépend des types d’humidité, de l’exposition environnementale, du substrat, de la température, de la préparation de la surface, du temps d’induction, du temps d’application, etc. Le rapport du mélange d’époxy avec le durcisseur est différent pour différents produits et décrit l’efficacité des revêtements. Ces résines sont largement reconnues pour leurs propriétés polyvalentes telles que la résistance à l’abrasion, l’extrême ténacité et la stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Les résines époxy fournissent un revêtement externe appelé revêtement époxy qui offre une excellente résistance aux produits chimiques corrosifs, aux rayons UV et à la chaleur. De plus, ils offrent une adhérence exceptionnelle aux surfaces de fibres, de métaux, de verre et de certains autres matériaux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des revêtements époxy était évalué à 36,32 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 54,15 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,12% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.



Analyse et taille du marché

La demande croissante de revêtements époxy de l’industrie des peintures et des revêtements en raison d’une durabilité améliorée et d’une ténacité supérieure devrait gagner du terrain au cours de la période de prévision. L’accent croissant des gouvernements régionaux sur la diminution de la teneur en COV des peintures et revêtements à base d’époxy dans les économies développées telles que les États-Unis et l’Europe devrait stimuler la demande de l’industrie. Le revêtement époxy est entièrement utilisé pour augmenter la durée de conservation de l’acier de construction, ce qui devrait en outre stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision.

La portée du rapport :

Alors que la mondialisation augmente de jour en jour, de nombreuses entreprises demandent des études de marché mondiales pour obtenir des informations exploitables sur le marché et pour soutenir la prise de décision. Le rapport Revêtement époxy comprend un chapitre sur le marché Revêtement époxy et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Les informations contenues dans le rapport d’étude de marché sur les revêtements époxy aident les entreprises à savoir comment les brevets, les accords de licence et d’autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Revêtement époxy

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements époxy fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des revêtements époxy.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du revêtement époxy sont :

BASF SE (Allemagne)

AkzoNobel NV (Pays-Bas)

PPG Industries (États-Unis)

Valspar (États-Unis)

La société Sherwin-Williams (États-Unis)

Axalta Coating Systems LLC (États-Unis)

Berger Paints India Limited (Inde)

Nippon (Inde) Paint Company Limited (Inde)

KANSAI PAINT CO., LTD (Japon)

RPM International (États-Unis)

Tikkurila OYJ (Finlande)

Endura Manufacturing Company Ltd (Canada)

Kansai Paint Co., Ltd. (Japon)

TAO-CHUGOKU CO., LTD. (Thaïlande)

Thermal Chem Corporation (États-Unis)

Peintures asiatiques (Inde)

Groupe MBCC (Allemagne)

Segmental Analysis :

La segmentation du marché Revêtement époxy en ses sous-marchés a été réalisée pour aider à la recherche de la structure du marché. La production individuelle de ces sous-marchés a été analysée pour déterminer les principaux segments de croissance. Sur le marché des revêtements époxy, les principales régions sont répertoriées comme l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, l’Europe et le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport fournit une analyse approfondie de tous les principaux composants du marché Revêtement époxy et fournit des prévisions pour chaque segment de marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des revêtements époxy

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la croissance du marché mondial des revêtements en silicone. D’un point de vue régional, l’épidémie de COVID-19 a causé un revers majeur à l’économie orientée vers l’exportation des pays en raison de la fermeture des usines de fabrication dans le pays. Le secteur de la construction est durement touché car l’auto-isolement, la distanciation sociale et les fermetures à l’échelle de la ville ont forcé de nombreux endroits à arrêter la construction dans le monde entier et les chantiers de construction, à l’exception de ceux qui travaillent sur des projets importants comme les hôpitaux. Tout cela a eu un impact sur la consommation globale de revêtement de silicium dans tous les pays.

Développement récent

En avril 2021, au Qatar, Sika a augmenté sa capacité de production d’adjuvants pour béton et a commencé à produire des résines époxy, qui sont des composants importants des revêtements de sol et des adhésifs de haute qualité.

En septembre 2020, PPG a dévoilé les revêtements PPG Flooring avec une couche de base époxy autonivelante et un apprêt époxy pour béton pour fournir des performances optimales en fonction de leur environnement de travail spécifique. Portée du marché mondial des revêtements époxy

Le marché des revêtements époxy est segmenté en fonction de la technologie et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

D’origine hydrique

À base de solvant

À base de poudre

Application

Construction

Adhésifs

Transport

Peintures et revêtements

Industriel général

Électrique et Électronique

Les autres

Facteurs et risques :

Le rapport accorde une attention particulière aux facteurs qui contribuent à la croissance du marché des revêtements époxy, également connus sous le nom de moteurs du marché. Toute variation de cette dynamique de marché affecte directement la croissance du marché. Par conséquent, le rapport fournit un aperçu à venir des facteurs importants qui doivent être surveillés et qui pourraient être exploités par les entreprises, les fournisseurs, les distributeurs et toutes les parties prenantes à leur avantage. Le rapport donne également un aperçu des défis auxquels le marché est confronté et des stratégies utilisées par les acteurs existants pour surmonter ou éviter ces risques.

Les principaux points abordés dans le rapport :

Aperçu: Dans cette section, la définition du marché des revêtements époxy est donnée, avec un aperçu du rapport afin de fournir un aperçu général de la nature et du contenu de l’étude de recherche. Analyse des stratégies des acteurs de l’industrie : cette analyse stratégique aidera à obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents et les acteurs du marché.



Tendances essentielles du marché : Une analyse approfondie des tendances récentes et futures du marché est fournie dans cette section.

Prévisions du marché : dans ce segment, des valeurs précises et validées de la taille totale du marché en termes de valeur et de volume ont été fournies par l’analyste de recherche. En outre, le rapport inclut la production, la consommation, les ventes et d’autres prévisions pour le marché Revêtement époxy.

Analyse régionale: Dans le rapport sur le marché du revêtement époxy, cinq grandes régions et leurs pays ont été couverts. Les acteurs du marché auront des estimations sur les marchés régionaux inexploités et d’autres avantages à l’aide de cette analyse.

Analyse du segment : des prévisions précises et fiables sur la part de marché des sections essentielles du marché des revêtements époxy sont fournies.

