Le marché des revêtements en flocons de verre devrait atteindre environ 2,03 milliards USD d’ici 2026, selon des rapports et des données

Le marché des revêtements en flocons de verre devrait atteindre 2,03 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les revêtements en flocons de verre sont des produits chimiques spécialisés utilisés dans l’industrie de la construction navale car ils résistent aux produits chimiques, à l’humidité, au pétrole, au gaz et à de nombreux autres solvants. Les revêtements en flocons de verre sont également connus sous le nom de borosilicate. Il est largement utilisé comme substrat dans la production de pigments à effet.

Le marché des produits chimiques de revêtement en flocons de verre est influencé par la demande croissante de matériaux de construction, l’évolution des produits chimiques respectueux de l’environnement requis par les industries de la construction et le développement des industries automobiles, qui nécessitent de grands produits chimiques de revêtement en flocons de verre. Les produits chimiques de revêtement en flocons de verre améliorent les performances et la durée de vie des appareils et équipements. Il y a une fluctuation continue du prix des revêtements en flocons de verre, qui affectent son marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1849

Les facteurs mentionnés ci-dessus créent collectivement des opportunités pour la croissance du marché tandis que des facteurs tels que les effets défavorables des produits chimiques de revêtement de flocons de verre posent des limites sur le marché. Cependant, chaque facteur aurait un impact certain sur le marché au cours de la période de prévision. Des progrès constants sur le marché des produits chimiques en flocons de verre grâce à des efforts innovants ont amélioré l’efficacité des produits chimiques de revêtement.

Principaux participants Chemiproject Engnieers , Nippon Sheet Glass Co., Ltd., Akzo Nobel NV, Jotun , Hempel A/S, Corrosioneering Group, Berger Paints India Limited, Sherwin-Williams Company, Shalimar Paints Limited et Samhwar Paints Industrial Co. Ltd, entre autres.

Aperçu du marché:

Le secteur des matériaux et des produits chimiques a considérablement gagné du terrain au cours des dernières années en raison de la forte demande de matières premières et de produits chimiques dans divers secteurs industriels tels que l’alimentation et les boissons, le papier, le médical et les soins de santé, la biotechnologie et la pharmacie, la fabrication, entre autres. La croissance des revenus du marché mondial Glass Flake Coatings est principalement tirée par des facteurs tels que l’attention croissante des grandes entreprises à l’expansion des produits / services sur de nouveaux marchés nationaux et internationaux inexploités, l’augmentation des investissements dans les accords stratégiques et les fusions, et la croissance rapide de la concurrence sur le marché. La sensibilisation croissante à l’efficacité énergétique et à l’énergie verte, le besoin croissant de réduire les émissions de carbone et l’adoption croissante de produits biodigérables soutiennent la croissance du marché mondial des revêtements en flocons de verre. En outre, la hausse des investissements dans les activités de recherche et développement et la hausse du revenu par habitant alimentent davantage la croissance du marché mondial.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/glass-flake-coatings-market

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

L’époxy détenait la plus grande part de marché de 49,3% en 2018. L’époxy est largement utilisé dans cette industrie car il résiste aux températures élevées et est compatible avec divers substrats, ce qui profite aux utilisateurs finaux. Le revêtement époxy est principalement utilisé pour le revêtement des réservoirs, le revêtement des tuyaux et le revêtement des réservoirs de ballast.

Dans les projets pétroliers et gaziers, l’époxy est utilisé car il peut réparer les tuyaux qui fuient, de manière rentable et moins de temps est nécessaire pour terminer ce revêtement. Ce revêtement est respectueux de l’environnement, ce qui le rend plus demandé dans les scénarios actuels.

L’industrie maritime détenait la plus grande part de marché de 34,5% en 2018. Dans la région Asie-Pacifique, l’industrie maritime est en croissance car des investissements importants sont réalisés dans le commerce de marchandises. Il y a une émergence de l’industrie marine en Chine qui a stimulé le marché du revêtement de flocons de verre.

Le segment de l’acier devrait connaître un TCAC plus élevé de 5,6 % au cours de la période de prévision. L’acier est utilisé dans les réservoirs de stockage, les plates-formes offshore et onshore, les pipelines et la construction navale car il augmente la durée de vie du substrat métallique.

Télécharger le résumé du rapport @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1849

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des revêtements en flocons de verre en fonction du type de substrat, de la résine, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives du type de substrat (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Acier

Béton

Perspectives de la résine (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Époxy

Polyester

Vinylester

Autres

Perspectives des utilisateurs finaux (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Pétrole et gaz

Marin

Chimie et Pétrochimie

Voitures

Construction

Aérospatial

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

Amérique latine

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1849

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

Croissance du marché des revêtements antimicrobiens @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/global-antimicrobial-coatings-market

Prévisions du marché du gaz de synthèse @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/synthesis-gas-market

Valeur du marché de la silice fumée @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/fumed-silica-market

Merci d’avoir lu notre rapport sur le marché mondial du dioxyde de manganèse électrolytique. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation afin d’obtenir un rapport personnalisé selon vos besoins.

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.re portsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs