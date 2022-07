Le marché des revêtements d’extrusion devrait atteindre 6,78 milliards USD à un TCAC de 4,4% d’ici 2028

La taille du marché mondial des revêtements d’extrusion devrait dépasser 6,78 milliards USD d’ici 2028, contre 4,82 milliards USD en 2020, avec un TCAC de 4,4 %, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela est principalement dû à la demande croissante des industries de l’emballage, à la popularité croissante du processus de fabrication additive, à la montée en puissance des technologies de revêtement respectueuses de l’environnement, à la demande croissante de résistance à l’humidité et à la graisse, et aux emballages barrières à l’oxygène, à la vapeur d’eau et aux arômes.

Les revêtements d’extrusion sont utilisés dans la production d’une large gamme de structures multicouches minces, pour des substrats qui peuvent être du papier, du carton, un film de polyester, un film de polypropylène, une feuille d’aluminium, un tissu tissé, etc. Les revêtements d’extrusion dans le carton gagnent en popularité en raison du gouvernement. politiques pour des systèmes d’emballage et de revêtement respectueux de l’environnement. Les cartons recouverts d’un mélange de plastiques sont utilisés pour combiner les propriétés mécaniques du carton avec les propriétés de barrière et d’étanchéité des plastiques. De plus, ses propriétés de résistance à l’humidité et de scellage conviennent aux emballages alimentaires, aux emballages de liquides, aux cartons pliants et autres. Les coûts fluctuants des matières premières par rapport aux autres matériaux de revêtement sont un facteur qui entrave la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché mondial des revêtements par extrusion :

Akzo Nobel NV, The Sherwin Williams Company, PPG Industries, DowDupont, Optimum Plastics, Dura Coat Products Inc., Davis-Standard LLC, The Lubrizol Corporation, Qenos Pty Ltd., Transcendia, Borealis AG, Chevron Phillips Chemical Company, Westlake Chemical Corporation , LyondellBasell Industries Holdings BV, Celanese Corporation et SABIC.

Le marché est segmenté sur la base du type de résine, en polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène haute densité (HDPE), éthylène acétate de vinyle (EVA) , éthylène butyl acrylate (EBA), polypropylène et polyéthylène téréphtalate. Le LDPE a dominé le segment des résines en 2020 et devrait connaître la croissance la plus élevée de 4,1 % au cours de la période de prévision. Le LDPE permet un traitement sécurisé, une résistance à la fusion élevée et des propriétés optiques supérieures.

Segmentation du marché basée sur les perspectives du type de résine :

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Acétate de vinyle d’éthylène (EVA)

Acrylate d’éthylène butylique (EBA)

Polypropylène

Polyéthylène téréphtalate

Par processus Outlook :

L’extrudeuse

Le dé

Le trou d’air

Nip Assembly et Chill Roll

Coupe des bords

Équipement de bobinage et d’enroulement

Coextrusion

Par Substrat Outlook :

Papier et carton

film polymère

Feuille d’aluminium

Les autres

Par Application Outlook :

Emballage liquide

Emballage souple

Film photographique

Emballage de transport

Moulins et emballage industriel

Doublure de sac

Emballage pharmaceutique

Soins personnels et emballage cosmétique

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



