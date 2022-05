Le marché des revêtements de sol atteindra une valorisation de 3 941,2 USD. Mn d’ici 2027 – CONSEIL

Le marché des revêtements de sol fournit une étude complète de l’industrie, y compris sa dynamique, sa structure, ses caractéristiques, ses acteurs clés, ses moteurs de croissance et de demande, etc. En tant que rapport d’analyse complète, il couvre tous les détails de l’analyse et des perspectives selon The Insight Partners.

Dernière étude de marché sur le «marché mondial des revêtements de sol jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions par type (époxy, polyuréthane, acryliques, polyméthacrylate de méthyle et autres), formulation (à base de solvant et à base d’eau), composant de revêtement (1K, 2K et 3K), revêtement de sol (bois, béton, mortier, terrazzo et autres), application (résidentielle, commerciale et industrielle) », le marché mondial des revêtements de sol représente 2 175,6 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision 2019-2027, pour représenter 3 941,2 millions de dollars américains d’ici 2027. Le rapport comprend une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs développements.

Qu’est-ce qu’un revêtement de sol ?

Le béton est le matériau de revêtement de sol le plus basique. Habituellement, ce n’est que la surface de la dalle qui est coulée directement sur le lit de gravier ou de terre pour installer la fondation d’un bâtiment. Le matériau de revêtement de sol en béton est non seulement durable, fiable et incroyablement durable, mais il a également acquis la réputation d’être utilitaire et bien sûr sous les pieds. Cependant, les progrès modernes ont donné aux professionnels du revêtement de sol une variété d’options de conception qui leur permettent de réinventer entièrement ce matériau de construction principal. Aujourd’hui, les sols en béton ont la possibilité d’être polis ou même texturés pour fournir une traction. Ceux-ci peuvent également être teints ou peints avec une variété de techniques qui leur permettent de reproduire l’apparence de matériaux naturels ou d’incruster le sol avec des motifs imprimés complexes.

Impact de Covid-19 sur le marché des revêtements de sol

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le «marché des revêtements de sol» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Les acteurs éminents / émergents de l’étude de marché sur les revêtements de sol comprennent:

Société 3M

Apurva India Pvt. Ltd

Peintures asiatiques limitées

Grand Polycoats

La société Lubrizol

Maris Polymers S.A.

Michelman, Inc.

PPG Industries, Inc.

La société Sherwin-Williams

Axalta Coating Systems Ltd.

Segmentation du marché :

Marché mondial des revêtements de sol – par type

Époxy

Polyuréthane

Acryliques

Le polyméthacrylate de méthyle

Autres

Marché mondial des revêtements de sol – par formulation

À base de solvant

À base d’eau

Segmenté par région/pays :

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud et centrale

Éléments clés que le rapport reconnaît :

Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

Facteurs clés qui animent le marché

Tendances clés du marché freinant la croissance du marché des revêtements de sol

Défis à la croissance du marché.

Principaux fournisseurs du marché

Analyse SWOT détaillée.

Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial

Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

Initiatives stratégiques ciblant les principaux fournisseurs.

Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

