Le marché des revêtements de protection contre la corrosion va croître à un TCAC de +5% de 2022 à 2027 |/ Akzo Nobel N.V., PPG Industries, Inc., Jotun A/S

Un revêtement protecteur est une couche de matériau appliquée sur la couche externe d’un matériau supplémentaire dans le but d’empêcher ou de prévenir l’érosion. Un revêtement défensif peut être métallique ou non métallique. Au cas où vous souhaiteriez vraiment une assurance contre la rouille, les revêtements époxy sont exceptionnellement puissants. Ces revêtements sont dans certains cas appliqués à une épaisseur de 4 à 6 mm. Néanmoins, une utilisation plus épaisse de 8 mm peut parfois être utilisée dans des circonstances où la rouille est presque certaine de se produire. L’époxy diminue également la désintégration du composé.

La taille du marché mondial des revêtements de protection contre la corrosion devrait passer de 6,9 milliards de dollars en 2022 à 8,9 milliards de dollars d’ici 2027, à un TCAC de +5 % De 2022 à 2027.

L’application d’un revêtement de peinture est une méthode pratique pour prévenir l’érosion. Les revêtements de peinture servent de limite pour empêcher l’échange de charge électrochimique de la réponse destructrice pour le métal sous. Si vous avez des objectifs supplémentaires et que vous n’avez pas la moindre idée de l’endroit où les contribuer, cette capacité est un choix décent. L’utilisation de la capacité de cette capacité peut vous aider extraordinairement lorsque vous avez du mal à surmonter un type particulier d’adversaire.

Acteurs Clés-

Akzo Nobel N.V., PPG Industries, Inc., Jotun A/S, La société Sherwin Williams, Kansai Paint Co., Ltd., Hempel A/ S, Peintures marines Chugoku et Teknos, entre autres.

Le groupe QMI a examiné attentivement l’effet de l’omicron (COVID-19) sur le marché des revêtements de sécurité de consommation, et il a été constaté que l’intérêt pour les revêtements d’assurance contre l’érosion a reculé pendant la période de pandémie. Cependant, il devrait se développer à une vitesse sonore à partir de la mi-2022. Pour contrôler la pandémie, de nombreux pays à travers le monde ont respecté des normes strictes de verrouillage, qui ont entravé un large éventail d’exercices commerciaux.

Marché Mondial Des Revêtements De Protection Contre La Corrosion, Par Type

Par type, le marché mondial des revêtements d’assurance de la consommation a été fragmenté en époxy, polyuréthane, acrylique, alkyde, zinc et élastique chloré. L’époxy est un type essentiel de revêtement de lutte contre la consommation qui a pris la plus grosse part du gâteau sur le marché mondial en 2020 et devrait rester le plus gros fragment jusqu’à la période estimée. Le développement de cette partie peut être en grande partie attribué à la sécurité phénoménale de l’érosion et aux propriétés hydrofuges des revêtements époxy.

Marché Mondial Des Revêtements De Protection Contre La Corrosion, Par Technologie

Par la technologie, le marché mondial des revêtements d’assurance de la consommation a été fragmenté en dissolvables, en eau et en poudre. La partie innovation à base de dissolvant a été la pièce la plus remarquable de la tarte en raison de leur meilleure fixation et de leur qualité de séchage rapide, ainsi que de leurs applications globales.

Marché Mondial Des Revêtements De Protection Contre La Corrosion, Par Industrie D’Utilisation Finale

Par industrie d’utilisation finale, le marché mondial des revêtements d’assurance de la consommation a été fragmenté en pétrole et gaz, marine, fondations, pétrochimie, âge de l’énergie et autres (aviation et garde, tâches essentielles des métaux et des mines, etc.). L’industrie pétrolière et gazière domine le marché des revêtements d’assurance de la consommation. Cela est dû à l’énorme volume de sauvegarde de l’anticipation de la consommation utilisé dans cette industrie. Le développement de plates-formes pétrolières en mer de Chine méridionale et les consommations de cadre pétrolier et gazier en Chine, en Inde, au Japon, en Indonésie et dans différents pays sont évalués pour augmenter davantage les exigences en matière de revêtements d’assurance contre l’érosion dans l’entreprise.

Marché Mondial Des Revêtements De Protection Contre La Corrosion, Par Région

Par région, le marché mondial des revêtements d’assurance de la consommation a été divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud. La zone Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus remarquable sur le marché mondial des revêtements d’assurance de la consommation jusqu’à la fin de la période estimée. Cela peut être principalement attribué à l’amélioration croissante des fondations et à la présence d’énormes sociétés pétrochimiques et de l’ère du pouvoir dans le district. L’industrialisation rapide et les efforts du gouvernement pour l’avancement du cadre public en Asie-Pacifique contribuent également au développement du marché dans le district.

Parmi les Principales conclusions du Rapport sur le marché des Revêtements de protection contre la corrosion, Citons:

Examen des principaux modèles et chiffres du marché mondial parallèlement à une enquête de marché explicite pour un maximum de 25 pays.

Un examen du marché mondial des revêtements d’assurance contre l’érosion de haut en bas par les fragments mentionnés précédemment, ainsi qu’une enquête sur les expériences et les facteurs basés sur les modèles.

Benchmarking brutal, subtilités d’offre d’articles, techniques de développement adoptées par les principaux acteurs du marché, ainsi que leurs intérêts significatifs au cours des cinq dernières années.

Enquête sur les facteurs d’effet clés dans tous les districts qui intègre l’examen, aux côtés des conducteurs, des restrictions, des portes ouvertes incroyables et des difficultés qui gagnent sur le marché mondial des revêtements de sécurité de consommation.

Effet d’Omicron (COVID-19) sur le marché mondial des revêtements d’assurance contre l’érosion.

