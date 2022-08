Le marché des revêtements de finition automobile en Asie-Pacifique aura une valorisation croisée de 3862,07 millions USD d’ici 2029

Définition du marché

Les revêtements de finition automobile sont principalement utilisés pour la finition des véhicules dans les ateliers de carrosserie et les ateliers de réparation. Ces revêtements sont généralement pulvérisés sur les voitures particulières et commerciales neuves/anciennes pour protéger la carrosserie des dommages causés par les températures extrêmes, les impacts de pierres et les accidents. Parallèlement à la demande accrue de véhicules récréatifs et à l’augmentation du nombre d’incidents impliquant des véhicules à grande échelle, ils améliorent également l’apparence et la durabilité des voitures. Ces revêtements comprennent la peinture partielle ou complète d’automobiles, de camions ou d’autres véhicules, ainsi que des pièces spécifiques de véhicules, souvent à la suite de réparations mécaniques ou de carrosserie.

Le marché Asie-Pacifique des revêtements de finition automobile était évalué à 2460,0 millions USD en 2021 et devrait atteindre 3862,07 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,8% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Il y a eu une demande toujours croissante d’entretien et de réparation réguliers des véhicules automobiles afin d’améliorer leur apparence et leur longévité en les protégeant des variables environnementales telles que la température et le rayonnement UV est une exigence naturelle. De plus, la demande croissante de finition esthétique automobile dans le monde a entraîné des progrès considérables dans le fonctionnement des revêtements de finition automobile. Par conséquent, il y a eu une forte utilisation des revêtements de finition automobile dans le secteur automobile.

La définition du marché couverte dans le rapport marketing de premier ordre sur les revêtements de finition automobile en Asie-Pacifique explore les moteurs du marché qui indiquent des facteurs provoquant une augmentation de la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs provoquant une baisse de la croissance du marché. Il aide les clients ou les autres acteurs du marché à prendre conscience des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport d’étude de marché étudie également la consommation du marché, les principaux acteurs impliqués, les ventes, le prix, les revenus et la part de marché avec le volume et la valeur pour chaque région. L’ excellence et la transparence se poursuivent dans le rapport de recherche commerciale Asia-Pacific Automotive Refinish Coatings , ce qui permet de gagner la confiance et la confiance des sociétés membres et des clients.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Revêtements de finition automobile

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements de finition automobile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des revêtements de finition automobile.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des revêtements de finition automobile sont

KCC Corporation (Corée du Sud)

BASF SE (Allemagne)

Mitsui Chemicals, Inc. (Japon)

PPG Industries, Inc. (États-Unis)

Nippon Paint (Inde) Private Limited. (Japon)

KAPCI Coatings (Egypte)

La société Valspar. (NOUS)

La société Sherwin-Williams (États-Unis)

3M (États-Unis)

Akzo Nobel NV (Pays-Bas)

Kansai Paint Co., Ltd (Japon)

Covestro AG (Allemagne)

Esdee Paints Limited (Inde)

Axalta Coating Systems, LLC (États-Unis)

The Lubrizol Corporation (États-Unis)

Berger Paints India Limited (Inde)

Impact du COVID-19 sur le marché des revêtements de finition automobile

La récente épidémie de coronavirus eu un impact négatif sur le marché des revêtements de finition automobile. L’impact négatif sur l’industrie des revêtements de finition automobile est dû à la baisse de la demande de matériaux de revêtements de finition automobile, car il y a eu une baisse de l’utilisation de l’automobile en raison des mesures de verrouillage. Les entreprises de revêtements de finition automobile ont dû faire face à des pénuries de personnel, à des stocks accumulés et à des fermetures forcées en raison du COVID-19. La demande d’automobiles a considérablement diminué en raison des fermetures de nombreux pays, les particuliers évitant les dépenses inutiles, ce qui a eu un impact sur la croissance de l’industrie des revêtements de finition automobile. Au cours de la période de prévision, les déterminants susmentionnés pèseront sur la trajectoire des revenus du marché. En outre, un nombre considérable de producteurs ont été contraints de fermer leurs usines de production et de licencier du personnel en raison de l’effet pandémique, mais on s’attend à ce que le marché reprenne bientôt et que la demande augmente. La phase post-confinement devrait être un énorme succès pour les revenus de l’industrie des revêtements de finition automobile. On estime également que chaque catégorie contribuera de manière significative à la valeur marchande des revêtements de finition automobile.

Développement récent

En février 2020, BMW Group a choisi AkzoNobel comme fournisseur de confiance de produits et services de finition automobile pour une grande partie de son réseau de distribution dans le monde. L’accord approuve l’utilisation des marques Sikkens et Lesonal d’AkzoNobel pour les réparations de peinture des voitures BMW et Mini Cooper chez les concessionnaires agréés et les succursales BMWGroup. Portée du marché des revêtements de finition automobile en Asie-Pacifique

Le marché des revêtements de finition automobile est segmenté en fonction du type de produit, de la résine, de la technologie, de l’âge du véhicule et du type de véhicule. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Apprêt

couche de base

Vernis

Activateur

Remplissage et mastic

Résine

Polyuréthane

Alkyde

Époxy

Acrylique

Technologie

Revêtements à base de solvant

Revêtements à base d’eau

Revêtements durcis aux UV

Âge du véhicule

Moins de 5 ans

5-10 ans

Plus de 10 ans

Type de véhicule

Voitures particulières

Véhicules commerciaux

Les autres

Analyse de la segmentation de l’industrie mondiale des revêtements de finition automobile en Asie-Pacifique:

Cette évaluation a été effectuée sur la base de la taille, de la part et du TCAC. En outre, une analyse régionale a été effectuée par les experts en soulignant le potentiel de croissance des régions et des pays clés. Le rapport comprend également des chiffres précis et fiables basés sur la consommation et la production de revêtements de finition automobile en Asie-Pacifique dans des régions clés.

L’évaluation géographique du marché Asie-Pacifique Revêtements de finition automobile est :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, nation asiatique, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (péninsule saoudienne, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport d’étude donne une approche systématique et descriptive du marché mondial des revêtements de finition automobile en Asie-Pacifique. Il construit la dynamique de l’industrie, l’étendue globale de la croissance dans des segments distincts, les régions ainsi que divers autres paramètres qui ont été extrêmement efficaces pour élargir la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document visait à fournir une perspective claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial des revêtements de finition automobile en Asie-Pacifique.

