Le marché des revêtements antiviraux devrait croître avec une opportunité commerciale à forte probabilité d’ici 2030

La taille du marché mondial des revêtements antiviraux était évaluée à 13,84 milliards USD en 2020 et atteindrait 29,27 milliards USD en 2027 , enregistrant un TCAC de 13,3 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La demande croissante de revêtements antiviraux pour les applications HVAC est le principal moteur de la croissance du marché. On estime que le segment des nanorevêtements présente le TCAC le plus élevé de 13,7 % au cours de la période de prévision. Une augmentation de la demande a été observée lors de la pandémie mondiale de COVID-19.

Facteurs ayant un impact sur le marché mondial des revêtements antiviraux au cours de la période de prévision

Le marché des revêtements antiviraux est tiré par une demande accrue pendant la situation pandémique. La nécessité de prévenir la propagation virale devrait propulser la croissance du marché des revêtements antiviraux au cours de la période de prévision.

La forte demande des segments de la qualité de l’air intérieur / CVC devrait stimuler la croissance du marché des revêtements antiviraux.

Le manque d’activités de R&D adéquates et la démonstration souhaitée prouvant l’efficacité des revêtements viraux resteront les principaux facteurs limitant la croissance de la demande.

Les défis liés à la sécurité et à l’hygiène rencontrés pendant la pandémie ont sensibilisé les industries à l’importance de ces revêtements et ont ouvert des opportunités de croissance du marché. Les activités de recherche et développement sont menées à un niveau plus profond et à un rythme plus rapide, ce qui peut bientôt aboutir à des solutions améliorées et plus fiables, alimentant ainsi la croissance du marché.

Une augmentation de la demande de vêtements de protection au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus devrait offrir de nouvelles opportunités aux acteurs du marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Revêtements antiviraux :

La crise du COVID-19 a considérablement influencé le marché des revêtements antiviraux, entraînant un effet combiné sur la demande. Le ralentissement économique, les fermetures strictes et la récession qui a suivi ont eu un impact négatif plus important sur les entreprises de fabrication de revêtements antiviraux en raison de la perturbation de l’approvisionnement en matières premières telles que l’argent, le cuivre et le graphène. D’autre part, la demande de revêtements antiviraux a également augmenté, car de nombreux contacts de surface quotidiens peuvent entraîner des transmissions, aggravant potentiellement la situation. Ainsi, plusieurs surfaces sont traitées avec des revêtements antiviraux efficaces pour réduire la probabilité de transmission. Cela est devenu un facteur important pour stimuler la croissance du marché.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché des revêtements antiviraux en fonction du type de revêtement, du matériau, de l’application, de la forme et des régions.

Sur la base du type de revêtement, le marché des revêtements antiviraux a été segmenté en–

Revêtements haute performance

Nano-revêtements

Les autres

Sur la base du matériau, le marché des revêtements antiviraux a été segmenté en –

graphène

Argent

Dioxyde de silicone

Cuivre

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des revêtements antiviraux a été segmenté en –

Vêtements de protection

Médical

Traitement de l’air et de l’eau

Emballage

Construction de bâtiments

Les autres

Sur la base de la forme, le marché des revêtements antiviraux a été segmenté en –

Vaporisateur

Poudre

Liquide

Les autres

Marché des revêtements antiviraux : perspectives régionales

Le marché des revêtements antiviraux a été segmenté en Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord domine le marché des revêtements antiviraux et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cependant, l’augmentation de la demande dans le monde devrait prévaloir en raison de l’épidémie de COVID-19. Les régions les plus touchées du monde devraient renforcer la demande de revêtements antiviraux en tant que solution efficace pour la prévention potentielle de la propagation du virus.

Les principaux concurrents du marché mondial des revêtements antiviraux comprennent –

Le marché mondial des revêtements antiviraux est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les fabricants de revêtements antiviraux opérant sur le marché mondial sont –

Arkema SA

Société Dais

Hydromère

Kobe Steel, Ltd.

Nano Care Deutschland AG

Peintures japonaises

EnvisionSQ

Bio-clôture

Bio-Gate SA

GraphèneCA.

Les principaux acteurs du marché des revêtements antiviraux se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que l’expansion, les acquisitions, les coentreprises, les nouvelles gammes de produits et l’adaptation des technologies de pointe au niveau mondial pour accroître leur part de marché. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

Le rapport sur le marché des revêtements antiviraux couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des revêtements antiviraux comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des revêtements antiviraux : public cible