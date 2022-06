Le marché des revêtements antimicrobiens devrait percevoir une croissance substantielle en 2030

La taille du marché mondial des revêtements antimicrobiens devrait passer de 3,31 milliards USD en 2020 à 6,12 milliards USD d’ici 2027, à un TCAC de 11,7 % de 2021 à 2027. Le besoin croissant de maintenir les pratiques de santé et d’hygiène et de sensibiliser aux avantages de la sécurité et de l’hygiène est principalement le moteur de la croissance du marché des revêtements antimicrobiens. Des réglementations gouvernementales strictes visant à prévenir la propagation des maladies infectieuses ont poussé à l’adoption de revêtements antimicrobiens dans plusieurs applications industrielles. Cela stimule principalement l’expansion du marché des revêtements antimicrobiens. Une demande importante provient de l’industrie médicale et des soins de santé pour répondre aux préoccupations croissantes concernant les infections nosocomiales (IAS) et leur impact sur la santé humaine.

Le secteur médical et des soins de santé dirigera la croissance du marché pendant et après la pandémie de COVID-19.

Au cours des dernières années, les revêtements antimicrobiens ont gagné du terrain dans le secteur médical et des soins de santé à travers le monde. Ceci est principalement attribué à la sensibilisation croissante et aux initiatives gouvernementales visant à prévenir la propagation des IAS. Dans les établissements de santé, les IASS sont la première cause de mortalité et de morbidité. Selon le Bureau de la prévention des maladies et de la promotion de la santé, environ 1,7 million de patients aux États-Unis sont infectés par des infections nosocomiales chaque année. Parmi ceux-ci, près de 100 000 patients meurent d’infections, alors que beaucoup d’autres doivent suivre un traitement médical pour y remédier. Ces IASS sont directement ou indirectement liées à l’utilisation de dispositifs médicaux. Ils surviennent généralement lors de procédures de traitement, telles que l’insertion de dispositifs médicaux dans le corps et des brèches dans la peau.

Plusieurs dispositifs médicaux constituent un terreau fertile pour les bactéries et leur croissance, qu’il est presque impossible de nettoyer ou de désinfecter avec des antibiotiques conventionnels. Plusieurs fabricants de dispositifs médicaux et établissements de santé ont commencé à appliquer des revêtements antimicrobiens sur les produits par mesure de précaution. Soutenant cela, les gouvernements des pays européens et nord-américains ont également canalisé leurs efforts pour réduire les IASS. En octobre 2016, le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a annoncé le Plan d’action national pour prévenir les infections liées aux soins de santé pour les hôpitaux nationaux de soins aigus.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/antimicrobial-coatings-market

Facteurs influents clés liés au marché des revêtements antimicrobiens au cours de la période de prévision:

La demande croissante de l’industrie médicale et des soins de santé, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19 qui oblige à un entretien critique de la santé et de l’hygiène

Pour tirer parti de la demande croissante de produits d’hygiène personnelle et de sécurité, plusieurs fabricants de secteurs tels que le textile, les biens de consommation et l’électronique se concentrent sur le développement de produits antimicrobiens. L’application croissante devrait créer des opportunités lucratives sur le marché mondial des revêtements antimicrobiens.

Le coût d’investissement élevé associé aux revêtements antimicrobiens et la pénurie majeure de main-d’œuvre qualifiée dans le monde limitent la croissance rapide du marché.

La nature toxique des nanoparticules métalliques a suscité de sérieuses inquiétudes quant à leurs applications dans les revêtements antimicrobiens, en particulier dans des domaines d’application comme l’industrie médicale. Ce facteur est susceptible de freiner la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Revêtements antimicrobiens :

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande de revêtements antimicrobiens a explosé, principalement dans l’industrie médicale et de la santé. Les revêtements antimicrobiens ont gagné en popularité à mesure que la demande augmentait à la fois dans les établissements de santé existants et dans les installations temporaires nouvellement développées pour couvrir les soins aux patients COVID-19. La prévention des infections nosocomiales reste l’objectif clé derrière la génération d’une demande substantielle de revêtements antimicrobiens dans le monde. À titre préventif, les surfaces tactiles telles que les lits, les poignées, les dispositifs médicaux, les instruments et les équipements de protection ont été recouvertes de revêtements antimicrobiens pour assurer la plus grande sécurité des personnes et empêcher une nouvelle propagation du virus. Les revêtements antimicrobiens à base d’argent ont connu une plus grande préférence par rapport à leurs homologues, principalement dans les applications médicales et liées aux soins de santé.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les perspectives du marché Film de revêtement antimicrobien. La capacité de transmission élevée du COVID-19 a considérablement accru la menace de transmission et d’infection de surface chez les personnes. Le revêtement antiviral agit comme un bouclier contre la pandémie de COVID-19. En raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19, l’importance et la valeur commerciale des revêtements antimicrobiens augmenteront considérablement. L’innovation future dans le revêtement antimicrobien (après la pandémie de COVID-19) sera un faible coût, une faible écotoxicité et de nouveaux matériaux antimicrobiens pour les revêtements.

En raison de la pandémie de COVID-19, les États-Unis sont gravement touchés et comptent le plus grand nombre de personnes infectées. Pour le traitement des patients, le gouvernement a dépensé plus de 600 millions de dollars pour construire des installations temporaires à partir de mai 2020. À titre préventif, les surfaces tactiles, telles que les lits, les poignées, les dispositifs médicaux, les instruments et les équipements de protection, ont été recouvertes d’un revêtement antimicrobien. revêtements pour assurer la plus grande sécurité des personnes. Pour la même raison, les revêtements antimicrobiens à base d’argent ont été préférés principalement dans l’industrie médicale et de la santé. Par exemple, le système de revêtement Axalta avait fourni un revêtement antimicrobien à base d’argent de 7 000 livres à des installations temporaires basées à Chicago pour lutter contre le COVID-19.

En avril 2020, PPG Industries a fourni 290 gallons (1 100 litres) de revêtements intérieurs antibactériens en latex MASTER’S MARK à l’hôpital Tong Ren de Shanghai, engagé dans le traitement des patients COVID-19.

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/antimicrobial-coatings-market?opt=2950

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché des revêtements antimicrobiens en fonction du type, de l’application et des régions.

En fonction du type, le marché des revêtements antimicrobiens a été segmenté en –

Argent

Cuivre

Le dioxyde de titane

Sur la base de l’application, le marché des revêtements antimicrobiens a été segmenté en–

Médical & Santé

Aliments et boissons

Construction de bâtiments

Système CVC

Vêtements de protection

Transport

Marché des revêtements antimicrobiens: perspectives régionales

Le marché des revêtements antimicrobiens a été segmenté en Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord dominait le marché des revêtements antimicrobiens avec une part de marché de 39,2 % et devait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. L’avance de la région est attribuable à la présence d’un grand bassin de patients atteints de COVID-19 et à des investissements importants dans le système de santé et le développement des infrastructures. De plus, en raison des réglementations strictes relatives à la qualité de l’air intérieur, les fabricants de systèmes CVC intègrent des revêtements antimicrobiens sur les surfaces pour assurer la qualité de l’air requise en inhibant la croissance des moisissures et des bactéries. Cela continuera également d’expliquer la position de tête de l’Amérique du Nord sur le marché mondial des revêtements antimicrobiens.

Les principaux concurrents du marché mondial des revêtements antimicrobiens comprennent –

Le marché mondial des revêtements antimicrobiens est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants de revêtements antimicrobiens opérant sur le marché mondial sont –

AkzoNobel (Pays-Bas)

La société Sherwin-Williams (États-Unis)

Systèmes de revêtement Axalta (États-Unis)

PPG Industries (États-Unis)

Nippon Paint Holdings (Japon)

DuPont de Nemours (États-Unis)

RPM International Inc. (Japon)

Diamond Vogel Paint Company (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Burke Industrial Coatings LLC (États-Unis)

Les principaux acteurs du marché des revêtements antimicrobiens se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que l’expansion, les acquisitions, les coentreprises, les nouvelles gammes de produits et l’adaptation technologique avancée au niveau mondial pour améliorer leur part de marché. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/antimicrobial-coatings-market

Le rapport sur le marché des revêtements antimicrobiens couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des revêtements antimicrobiens comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/antimicrobial-coatings-market

Marché des revêtements antimicrobiens : public cible