Le marché des revêtements à faible frottement augmentera avec un TCAC progressant de 6,30 % au cours de la période de prévision

Data Bridge Market Research analyse que le marché des revêtements à faible frottement connaîtra un TCAC de 6,30 % pour la période de prévision 2022-2029. Croissance de la demande de revêtements à faible friction, en particulier dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine, utilisation croissante de revêtements à faible friction pour un large éventail d’applications d’utilisateurs finaux, nombre croissant de petites et moyennes entreprises dans la région Asie-Pacifique et augmentation dans l’industrialisation, en particulier dans les pays en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des revêtements à faible frottement.

Le document d'étude de marché sur les revêtements à faible friction offre une analyse approfondie du marché pour prospérer dans cet environnement concurrentiel. L'analyse et la discussion des tendances importantes de l'industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont mentionnées dans le rapport. De plus, ce rapport de marché donne aux clients une idée des moteurs et des contraintes du marché extraits de l'analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l'année historique 2020, l'année de base 2021 et la période de prévision 2022-2029.

Lors de la préparation du rapport marketing sur les revêtements à faible friction , les marchés aux niveaux local, régional et mondial sont explorés.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Revêtement à faible friction

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements à faible friction fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des revêtements à faible frottement.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des revêtements à faible frottement sont DuPont, Endura Coatings, VITRACOAT, Poeton, Whitford Limited, CARL BECHEM GMBH, GMM Coatings Private Limited, ASV Multichemie Private Limited, HARVES Co. Ltd, AGC Chemicals, IKV, The Chemours Company, Gujarat Fluorochemicals Ltd., DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Everlube Products, Micro Surface Corp., MBI Coatings, KECO Coatings, Honeywell International Inc., PolyOne Corporation et BASF SE, entre autres.

L’augmentation de la demande de revêtements à faible frottement par l’industrie des soins de santé et des dispositifs médicaux est à l’origine de l’augmentation du taux de croissance du marché. La demande croissante de revêtements à faible frottement dans la fabrication de composants et d’actionneurs de vannes, de composants de munitions et la croissance et l’expansion de divers marchés verticaux d’utilisateurs finaux dans les économies émergentes auront également un impact direct et positif sur le taux de croissance du marché. Sensibilisation croissante aux avantages du revêtement à faible frottement par rapport aux alternatives, augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement par les grandes entreprises, augmentation du taux d’industrialisation, augmentation de la demande de l’industrie automobile dans la fabrication de composants automobiles et concentration croissante sur les avancées technologiques et modernisation de la production techniques ouvriront davantage la voie à la croissance du marché.

Portée du marché mondial des revêtements à faible frottement et taille du marché

Le marché des revêtements à faible frottement est segmenté en fonction du type, de l’industrie de l’utilisateur final et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type, le marché des revêtements à faible frottement est segmenté en bisulfure de molybdène, bisulfure de tungstène, polytétrafluoroéthylène (PTFE) et autres.

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des revêtements à faible frottement est segmenté en automobile, aérospatiale, santé, transport, construction et autres.

Le marché des revêtements à faible frottement est segmenté en termes de valeur marchande, de volume, d’opportunités de marché et de niches en de multiples applications. Le segment d’application pour le marché des revêtements à faible frottement comprend les roulements, les pièces automobiles, les éléments de transmission de puissance, les composants et actionneurs de vannes, les composants de munitions, etc.

Couverture régionale :

La couverture régionale du marché est mentionnée dans le rapport, se concentrant principalement sur les régions :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Région Asie et Pacifique

Le Moyen-Orient et l’Afrique

L’Europe 

Une évaluation de l’attractivité du marché au regard de la concurrence que les nouveaux acteurs et produits sont susceptibles de présenter aux plus anciens a été fournie dans la publication. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies de marketing, les techniques de marque et les produits des principaux acteurs présents sur le marché mondial des revêtements à faible friction. Pour présenter une vision claire du marché, le paysage concurrentiel a été analysé en profondeur à l’aide de l’analyse de la chaîne de valeur. Les opportunités et les menaces présentes à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignées dans la publication.

