Le marché des revêtements à faible friction connaîtra un taux de croissance significatif de 6,30% au cours de la période de prévision

Selon Data Bridge Market Research, le marché des revêtements à faible frottement enregistrera un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La demande croissante de revêtements à faible frottement, en particulier dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine, l’utilisation croissante de revêtements à faible frottement dans un large éventail d’applications d’utilisateurs finaux, le nombre croissant et l’augmentation du nombre de petites et moyennes entreprises dans Asie-Pacifique, en particulier le développement de l’industrialisation L’industrialisation du pays en Chine est le principal facteur de croissance du marché des revêtements à faible frottement.

Comme il ressort clairement du nom lui-même, les revêtements à faible frottement sont des substances additives appliquées sur les surfaces afin de réduire leur tendance à adhérer à d’autres variantes de surface et matériaux. Les revêtements à faible frottement offrent de nombreux avantages et sont donc utilisés par un large éventail d’industries d’utilisateurs finaux.

La demande croissante de revêtements à faible frottement dans l’industrie des soins de santé et des dispositifs médicaux est la raison sous-jacente du taux de croissance du marché. La demande croissante de revêtements à faible frottement due à la croissance et à l’expansion des composants et actionneurs de vannes, de la fabrication de composants de munitions et de divers marchés verticaux d’utilisateurs finaux dans les économies émergentes affectera également directement et positivement le taux de croissance du marché. La prise de conscience croissante des avantages des revêtements à faible frottement par rapport aux alternatives, l’augmentation des dépenses de R&D des grandes entreprises, l’accélération de l’industrialisation, la demande croissante de l’industrie automobile pour la fabrication de composants automobiles et l’attention croissante portée aux avancées technologiques et à la modernisation de la production La technologie ouvrira davantage la voie pour la croissance du marché.

Cependant, l’insuffisance de l’offre et de la demande de matières premières en raison du verrouillage et de la volatilité des prix posera un défi majeur à la croissance du marché. Les coûts élevés liés aux capacités de R&D, le ralentissement récent en Europe et en Chine, le manque de développement et de croissance dans la région européenne et les restrictions commerciales mondiales strictes limiteront le taux de croissance du marché. La disponibilité à grande échelle d’alternatives à faible coût sur le marché et l’utilisation rigoureuse de l’acide perfluorooctanoïque et du sulfonate de perfluorooctane limiteront également la portée de la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Revêtements à faible frottement

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements à faible frottement fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, la situation financière de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des revêtements à faible frottement.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des revêtements à faible friction incluent DuPont, Endura Coatings, VITRACOAT, Poeton, Whitford Limited, CARL BECHEM GMBH, GMM Coatings Private Limited, ASV Multichemie Private Limited, HARVES Co. Ltd, AGC Chemicals, IKV, The Chemours Company, Gujarat Fluorochemicals Ltd., DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Everlube Products, Micro Surface Corp., MBI Coatings, KECO Coatings, Honeywell International Inc., PolyOne Corporation et BASF SE, entre autres.

Ce rapport sur le marché des revêtements à faible frottement détaille les développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les réglementations en évolution du marché, la croissance stratégique du marché Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des revêtements à faible friction, contactez Data Bridge Market Research pour obtenir des profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des revêtements à faible frottement et taille du marché

Le marché des revêtements à faible frottement est segmenté en fonction du type, de l’industrie de l’utilisateur final et de l’application. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché global et à développer différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et les différences dans les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des revêtements à faible frottement est segmenté en bisulfure de molybdène, bisulfure de tungstène, polytétrafluoroéthylène (PTFE) et autres.

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des revêtements à faible frottement est segmenté en automobile, aérospatiale, santé, transport, construction et autres.

Le marché des revêtements à faible frottement est segmenté en diverses applications en fonction de la valeur marchande, du volume, des opportunités de marché et de la niche. Les domaines d’application du marché des revêtements à faible frottement comprennent les roulements, les pièces automobiles, les éléments de transmission de puissance, les composants et actionneurs de vannes, les composants de munitions, etc. Analyse au niveau du pays du marché des revêtements à faible friction

Le marché des revêtements à faible frottement est analysé et fournit la taille du marché, des informations sur le volume par pays, type, industrie de l’utilisateur final et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des revêtements à faible frottement sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) comme Moyen-Orient et Afrique (MEA) partie de , Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud comme partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des revêtements à faible frottement en raison de l’augmentation de la consommation dans des pays tels que la Chine, l’Inde et le Japon, de la demande croissante de diverses industries d’utilisation finale, de l’augmentation de la recherche et du développement, et donc des activités à taux de croissance le plus élevé, des initiatives gouvernementales pour stimuler croissance de l’industrie Les politiques d’investissement mises en place, la forte croissance économique dans les pays émergents, l’offre abondante de matières premières et l’augmentation des investissements de divers fabricants publics et privés dans la région Asie-Pacifique.

