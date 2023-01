Le marché des restaurants de sushis devrait connaître une croissance de l’industrie à un TCAC de 8,0 % jusqu’en 2028 Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des restaurants de sushi sont: Feng Sushi , FOOD and LIFE COMPANIES Ltd., Hamazushi Co., Ltd., Innovative Dining Group, Kappa Create Co., Ltd., KURA SUSHI USA., Maxim's Caterers Limited , Peace Dining Corporation, Sakae Holdings Ltd., Wasabi Sushi . , FOOD & LIFE COMPANIES Ltd., Genki Sushi Singapore Pte Ltd., Global Kitchen, Pisces Sushi Bistro , SUSHI BAR, Sushi Seki, Hinata, FUJI SUSHI, Sushi Hashiri et SUSHI-SAN .

Le marché des restaurants de sushis devrait croître à un taux de croissance du marché de 8,0 % entre 2021 et 2028, date à laquelle il devrait valoir 12 millions USD . L’étude de Data Bridge Market Research sur le marché des restaurants de sushis fournit une analyse et des informations sur les nombreux facteurs qui devraient émerger au cours de la période de prévision et leur impact sur l’expansion du marché.

L’urbanisation rapide accélère l’expansion du marché des restaurants de sushis. Un restaurant de sushis est un restaurant qui sert des sushis. Le sushi est défini comme un plat de riz vinaigré servi avec du poisson ou des légumes. Les rouleaux de sushi (maki) sont l’un des types d’aliments les plus courants.

L’un des principaux facteurs qui animent le marché des restaurants de sushis est la popularité croissante du plateau de sushis, en particulier parmi la génération Y. Alors que la numérisation et les développements connexes accélèrent l’expansion du marché, les fournisseurs se concentrent sur des campagnes de marketing pour promouvoir leurs marques et leurs produits via les médias électroniques et imprimés et les restaurants de sushis.

Étendue du marché mondial des restaurants de sushi et taille du marché

Le marché des restaurants de sushis est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des restaurants de sushis est segmenté en restaurants de sushis individuels et en restaurants de sushis à tapis roulant.

Selon l’application, le marché des restaurants de sushis est divisé en marché local et marché de chaînes internationales.

Analyse au niveau national du marché Restaurant de sushi

Il analyse le marché Sushi Restaurant et fournit des informations sur la taille et le volume du marché par pays, type et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des restaurants de sushi comprennent l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon. Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est et Afrique (MEA) , Brésil , Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des restaurants de sushis en raison de nombreux acteurs majeurs et de la forte demande de sushis dans la région. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la préférence croissante pour la nourriture asiatique.



Analyse du paysage concurrentiel des restaurants de sushi et de la part de marché

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des restaurants de sushi sont:

Feng Sushi , FOOD and LIFE COMPANIES Ltd., Hamazushi Co., Ltd., Innovative Dining Group, Kappa Create Co., Ltd., KURA SUSHI USA., Maxim’s Caterers Limited , Peace Dining Corporation, Sakae Holdings Ltd., Wasabi Sushi . , FOOD & LIFE COMPANIES Ltd., Genki Sushi Singapore Pte Ltd., Global Kitchen, Pisces Sushi Bistro , SUSHI BAR, Sushi Seki, Hinata, FUJI SUSHI, Sushi Hashiri et SUSHI-SAN .

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent.

