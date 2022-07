Le marché des résines durcissables aux UV connaîtra une croissance incroyable entre 2022 et 2030

Le marché mondial des résines durcissables aux UV était évalué à XX millions de dollars en 2022 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de XX % de 2022 à 2030. Résines polymérisées et durcies par l’énergie émise par l’irradiation ultraviolette les dispositifs sont appelés résines durcissables aux UV. Ces résines trouvent principalement leur application dans les revêtements, les arts graphiques, les adhésifs et d’autres industries connexes.

La croissance du marché mondial des résines durcissables aux UV est principalement due à la forte augmentation de la demande de résines durcissables aux UV dans des applications telles que les adhésifs, les revêtements et les emballages. De plus, le développement de nouveaux photoinitiateurs pour la technologie de durcissement UV permet de produire des résines durcissables plus efficaces, stimulant ainsi la croissance du marché. En outre, la popularité croissante des produits durcissables respectueux de l’environnement devrait stimuler la croissance du marché dans un avenir proche. Cependant, la profondeur de pénétration limitée de la lumière devrait limiter la croissance du marché. À l’inverse, les progrès des revêtements et le développement de l’industrie de l’impression 3D devraient offrir des opportunités rémunératrices à l’expansion du marché.

Le marché des résines durcissables aux UV est segmenté en fonction du type de résine, de l’application et de la région. Selon le type de résine, le marché mondial est fragmenté en époxydes acrylés, polyesters acrylés, uréthanes acrylés, silicones acrylés et autres. Par application, il est classé en revêtement, emballage, impression, adhésifs et mastics, et autres. Au niveau régional, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des résines durcissables aux UV sont Hitachi Chemical, BASF SE, DSM-AGI, Jiangsu Litian Technology, Allnex Belgium SA, Sartomer, IGM, Eternal Materials, Dymax, Miwon Specialty Chemical et Jiangsu Sanmu Group.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• L’analyse des cinq forces de Porter aide à analyser le potentiel des acheteurs et des fournisseurs et le scénario concurrentiel de l’industrie des résines durcissables aux UV pour l’élaboration de stratégies.

• Il décrit les tendances actuelles et le scénario futur de la taille du marché de 2019 à 2026 pour comprendre les opportunités existantes et les poches d’investissement potentielles.

• Les principaux pays de la région ont été cartographiés en fonction de leur contribution individuelle aux revenus dans la taille du marché.

• Les principaux facteurs, contraintes et opportunités ainsi que leurs analyses d’impact détaillées sont expliqués dans l’étude.

• Les profils des acteurs clés ainsi que leurs principaux développements stratégiques sont enrôlés dans l’analyse du marché.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par type de résine

• Époxydes acryliques

• Polyesters acryliques •

Uréthanes acryliques

• Silicones acryliques

• Autres

Par application

• Revêtement

• Emballage

• Impression

• Adhésifs et produits d’étanchéité

• Autres

Par région

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Espagne

o Italie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Corée du Sud

o Australie

o Reste de l’Asie-Pacifique

• LAMEA

est le Brésil

est l’Arabie Saoudite

est l’Afrique du Sud

est le Reste de LAMEA