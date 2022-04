Le marché des résines acryliques reflétera une croissance significative au cours de 2021-2028 | The DOW Chemical Co., Air Products and Chemicals, etc.

Le marché des résines acryliques devrait croître à un TCAC de 4,74 %, en 2019, le marché des céramides est évalué à 15,12 milliards USD et il devrait atteindre 21,85 milliards USD selon un rapport de rapports et de données. Les résines acryliques sont un groupe de résines thermoplastiques ou thermodurcissables qui sont produites par polymérisation d’esters ou d’amides d’acide acrylique ou méthacrylique . Les résines acryliques sont largement utilisées dans les appareils sanitaires , les équipementiers automobiles et les adhésifs. Les résines acryliques sont résistantes à l’eau, donnent un aspect extérieur brillant et offrent une résistance à toutes les conditions météorologiques difficiles.

Les réglementations, telles que la réduction de poids, contribueront à accroître l’utilisation des résines acryliques à l’avenir. Des facteurs restrictifs tels que les prix des matières premières ou des réglementations environnementales strictes sur des marchés tels que les États-Unis ou l’Europe pourraient entraver la croissance. Le marché pénètre le marché des dispositifs médicaux en raison d’une préférence accrue pour les résines acryliques par rapport au PVC et au polyéthylène en raison des risques pour la santé et l’environnement qui leur sont associés.

Les principaux acteurs du marché des résines acryliques sont The DOW Chemical Co., Air Products and Chemicals, Inc., Nippon Shokubai Co. Ltd., DIC Corporation, Hitachi Chemical Co., Cargill, Novozymes ., Eastman Chemical Company, BASF SE, Arkema SA

Aperçu du marché:

Le secteur des matériaux et des produits chimiques a considérablement gagné du terrain au cours des dernières années en raison de la forte demande de matières premières et de produits chimiques dans divers secteurs industriels tels que l’alimentation et les boissons, le papier, le médical et les soins de santé, la biotechnologie et la pharmacie, la fabrication, entre autres. La croissance des revenus du marché mondial des matériaux d’encapsulation solaire est principalement tirée par des facteurs tels que l’attention croissante des grandes entreprises à l’expansion des produits / services sur de nouveaux marchés nationaux et internationaux inexploités, l’augmentation des investissements dans les accords stratégiques et les fusions, et la croissance rapide de la concurrence sur le marché. La sensibilisation croissante à l’efficacité énergétique et à l’énergie verte, le besoin croissant de réduire les émissions de carbone et l’adoption croissante de produits biodigérables soutiennent la croissance du marché mondial des matériaux d’encapsulation solaire. En outre, la hausse des investissements dans les activités de recherche et développement et la hausse du revenu par habitant alimentent davantage la croissance du marché mondial.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

L’industrie des peintures et des revêtements en Europe et aux États-Unis recherche des alternatives respectueuses de l’environnement en raison des règles et réglementations gouvernementales, le segment thermoplastique du marché des résines acryliques aidera à surmonter ces problèmes en raison de sa recyclabilité. La résine acrylique représente 30 % du marché des peintures et revêtements, qui devrait croître à un TCAC de 5,4 %.

Croissance de la résine acrylique, le marché dépend fortement des industries d’utilisation finale telles que l’automobile et la construction. L’Inde et la Chine sont les cibles les plus importantes du marché des résines acryliques, la population jeune de l’Inde et l’augmentation des revenus de la classe moyenne stimuleront la croissance de la consommation de résines acryliques dans le secteur automobile. En Inde, l’industrie automobile a augmenté de 14,50 % au cours de l’EX19.

Les risques pour la santé liés au PVC et au polyéthylène, l’utilisation de résines acryliques est privilégiée dans les dispositifs médicaux. Les résines acryliques destinées à être utilisées dans les dispositifs médicaux sont principalement à base de type méthacrylique . Les résines acryliques trouvent leur application dans les adhésifs en tant que monomères acryliques tels que l’acétate d’éthyle, l’acétate de méthyle, l’acide méthacrylique , les acides acryliques sont les monomères les plus couramment utilisés dans les adhésifs.

Les thermoplastiques offrent d’excellentes applications sur les marchés de l’automobile et de la finition car les laques, thermodurcissables d’autre part, sont utilisées dans des applications industrielles comme dans les produits blancs. Les thermoplastiques détiennent 55% de la part de marché des résines acryliques au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à leurs propriétés telles que la recyclabilité et les propriétés mécaniques améliorées, qui le rendent rentable .

Pour ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des résines acryliques en fonction du type, de l’application, de la propriété et de la région :

Type Perspectives (Revenus, Millions USD ; Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027)

Méthacrylates

Acrylates

Hybrides

Perspectives de l’industrie des applications (chiffre d’affaires, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2017-2027)

Peintures et revêtements

Construction

Textile

Fibres & Adhésifs

Papier et carton

Autres

Perspectives régionales (Revenus, Millions USD ; Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour obtenir plus d’informations sur le marché, veuillez contacter Reports and Data pour un résumé d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour assurer la croissance de votre entreprise.

