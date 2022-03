Le marché des réseaux intelligents devrait atteindre 102,2 milliards de dollars d’ici 2027

La croissance du marché est régie par divers facteurs tels que les investissements croissants réalisés pour la numérisation du réseau en incorporant des technologies intelligentes et avancées par les entreprises

. Évolution de l’infrastructure de mesure avancée (AMI)

Le marché du réseau intelligent devrait atteindre 102,2 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La technologie de grille est une perspective d’une tendance générale vers les technologies intelligentes. Les entreprises manufacturières, agricoles et pharmaceutiques exploitent également des solutions rendues par la collecte de données, la technologie de pointe et la puissance informatique pour améliorer les opérations. Même les villes se connectent lentement à l’IoT (Internet des objets) avec plusieurs appareils de mesure. La quantité d’appareils connectés à l’Internet des objets devrait augmenter considérablement, y compris la technologie portable. La collecte d’aussi gros volumes de données nécessite des réseaux Internet à haut débit. Pour renouveler l’infrastructure actuelle, des investissements importants sont nécessaires mais devraient porter leurs fruits à long terme. Les villes intelligentes sont nécessaires pour promouvoir la connectivité étendue qui permettra aux voitures autonomes et aux véhicules aériens sans pilote (UAV) de fonctionner.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 20,8 % au cours de la période de prévision. Le soutien croissant du gouvernement sous forme de financement et de politiques souhaitables propulse la croissance du marché. La modernisation de la prise en charge du réseau existant avec une sécurité du réseau améliorée et une réponse efficace aux pannes accélère à nouveau la croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante à la gestion de l’empreinte carbone stimule la croissance du marché. Les prochains plans de villes intelligentes dans les régions émergentes devraient offrir une opportunité au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché des réseaux intelligents sont – Cisco Systems, Inc., Itron Inc., Honeywell International Inc, General Electric, Wipro Limited, IBM, Oracle, Siemens, Schneider Electric, Tech Mahindra Limited.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2184

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché du réseau intelligent devrait atteindre 102,2 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 21,9 % au cours de la période de prévision.

Le composant de solution représentait une part plus importante de 65,8 % du marché en 2018.

Le segment des utilisateurs finaux commerciaux représentait la plus grande part de 35,5 % du marché en 2018.

La technologie de gestion de la distribution du réseau intelligent devrait connaître le TCAC le plus élevé de 20,3 % au cours de la période de prévision.

La plus grande part est représentée par l’Amérique du Nord avec une part de 28,3 % du marché en 2018. Les changements technologiques dans l’informatique ont conduit à des améliorations constantes dans la région. Les moteurs de croissance importants pour cette région sont les investissements dans les projets de réseaux intelligents et de villes intelligentes à grande échelle et la demande de réseaux intelligents et de mécanismes de contrôle plus fiables.

Divers acteurs développent des stratégies pour marquer leur présence dans l’industrie.

Par exemple, en 2017, GE a collaboré avec TREDAS pour lancer le premier système d’exploitation de réseau intelligent intégré en Turquie. Ces approches ont aidé GE à se positionner en tant que leader du marché et à étendre son portefeuille de produits sur le marché des réseaux intelligents.

Pour identifier les principales tendances de l’industrie, cliquez sur le lien ci-dessous: https://www.reportsanddata.com/report-detail/smart-grid-market

Pour les besoins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché sur le sur la base du composant, de la technologie, de l’utilisateur final et de la région :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

solutions

des services

Perspectives de la technologie

Infrastructure de mesure avancée (AMI)

Smart Grid Distribution Management

Smart Grid Communications

Smart Grid Network Management

Substation Automation

Smart Grid Security

Others

End User Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Résidentiel

Commercial

Industriel

Regional Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Parcourir plus de rapports

sur le marché de la cybersécurité automobile https://www.reportsanddata.com/report-detail/automotive-cyber-security-market

Marché des logiciels de rémunération https://www.reportsanddata.com/report-detail/compensation-software-market

Marché de la cybersécurité https://www.reportsanddata.com/report-detail/global-cyber-security-market

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John Watson

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com