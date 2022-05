Le marché des réseaux de transport optiques atteindra 33,44 milliards de dollars à un TCAC de 12,45 % d’ici 2025 | Les partenaires Insight

Le marché des réseaux de transmission optique était évalué à 11,70 milliards de dollars américains en 2016 et devrait atteindre 33,44 milliards de dollars américains d’ici 2025; Il devrait croître à un TCAC de 12,4 % entre 2017 et 2025.

L’augmentation rapide du nombre d’utilisateurs d’Internet, tant à la maison qu’au travail, a créé un nouveau niveau de demande de bande passante dans le monde en réseau. En raison de l’utilisation croissante des jeux en ligne, des réseaux sociaux, des chats vidéo et de nombreuses autres activités de streaming en temps réel, il y a eu une large adoption parmi les utilisateurs à domicile. L’une des principales raisons de la traction croissante du marché des réseaux de transport optiques est qu’il offre une transmission de données fluide et élimine les problèmes de latence. Selon de récentes déclarations de prestataires de services, d’entreprises et de fournisseurs, l’adoption de systèmes 100G prend de l’ampleur en réponse à la demande accrue de bande passante.

En outre, les entreprises clientes, en particulier les sociétés financières et les agences gouvernementales, ont constaté une augmentation significative des besoins en bande passante. De plus, en raison de la pression croissante sur les réseaux existants, les entreprises ont du mal à mettre en œuvre et à exploiter leurs systèmes sophistiqués. Latence, limitation de la bande passante, gestion robuste, signaux client transparents, plus grande évolutivité et adoption mondiale en tant que norme sont autant de défis auxquels sont confrontés les réseaux actuels de réseau optique synchrone (SONET)/hiérarchie numérique synchrone (SDH). En conséquence, l’adoption des réseaux de transmission optique augmente progressivement dans le monde.

La liste des entreprises

1. Fujitsu Ltd.

2. Huawei Technologies Ltd.

3. ZTE Corporation

4. Cisco Systems, Inc.

5. Alcatel-Lucent

6. ADVA Optical Networking

7. Infinera

8. Ciena

9. Aliathan Technology

10. ADTRAN

Aperçu du marché – Marché des réseaux de transport optiques

Augmentation de la demande pour une plus grande bande passante avec un réseau Internet amélioré

La demande toujours croissante d’une plus grande bande passante met à rude épreuve le réseau actuel, ce qui rend difficile pour les fournisseurs de déployer et de gérer leurs systèmes avancés. Pour répondre à cette demande croissante, les OTN sont apparus et sont devenus l’épine dorsale de nos réseaux de nouvelle génération. La fibre optique remplace rapidement le fil de cuivre et d’autres supports, devenant le support le plus rapide et le plus fiable. Deux des facteurs les plus importants qui animent l’industrie des réseaux Internet sont ; rapidité et fiabilité. Néanmoins, la charge sur le réseau augmente énormément chaque jour. La voix, la vidéo et d’autres contenus multimédias sont désormais devenus les principaux composants transmis via le réseau, les données n’étant qu’une composante mineure de ce que le réseau transmet.

Les communications vocales et vidéo interrompues sont devenues l’une des nécessités pour les utilisateurs finaux. Par conséquent, le réseau OTN est devenu une couche de transport dorsale capable de prendre en charge 100G et la seule norme capable de fournir la vitesse et la fiabilité requises pour le scénario actuel. En attendant l’émergence de nouvelles technologies, la norme OTN occupe le devant de la scène car il s’agit du réseau le plus rapide et le plus efficace. La haute vitesse offerte par les OTN est importante et évolutive pour répondre aux besoins actuels et futurs.

Aperçu du segment technologique

Sur la base de la technologie utilisée, les réseaux de transport optiques peuvent être classés en multiplexage par répartition en longueur d’onde (WDM) et en multiplexage par répartition en longueur d’onde dense (DWDM). Le multiplexage par répartition en longueur d’onde dense (DWDM) est une méthode de transmission par fibre optique. De nombreux signaux de longueurs d’onde différentes sont multiplexés sur une seule fibre. Ainsi, chaque fibre possède un ensemble de canaux optiques parallèles, chacun utilisant des longueurs d’onde de lumière légèrement différentes. DWDM est une méthode de transmission plus puissante que WDM. DWDM peut transmettre des données de 2,5 à 10 Gbit/s sur 160 canaux simultanément. De plus, DWDM est conçu pour un espacement des canaux allant jusqu’à 25-50 GHz, il peut alors prendre en charge une transmission supérieure à 1 Tbps. Ainsi,

Aperçu des segments de composants

Basé sur le composant qui

Le marché mondial des réseaux de transport optique peut être segmenté en commutateurs optiques, systèmes de transport optique et plates-formes de paquets optiques. Les composants à fibre optique permettent de gérer et de commuter les signaux photoniques sans convertir les signaux photoniques en signaux électroniques, quel que soit le protocole ou la vitesse de la ligne. Alors que les commutateurs traditionnels qui connectent les lignes à fibre optique sont électro-optiques. Les composants optiques aident à distribuer les signaux sur différentes longueurs d’onde et à les envoyer à différents ports

L’initiative de marché a été considérée comme la stratégie la plus adoptée dans l’industrie mondiale des réseaux de transport optique. Certaines des initiatives de marché sont énumérées ci-dessous;

2017 : LuxNetwork sélectionne la plate-forme optique de paquets 6500 de Ciera avec chiffrement Wave Logic intégré pour son nouveau réseau 100G.

2017 : East Kentucky Network, LLC a sélectionné les solutions de paquets optiques convergés de Ciena pour augmenter la capacité du réseau, améliorer les offres de services et fournir une plus grande fiabilité du réseau.

2017 : Infinera XTS-3300 Meshponder offre une capacité de 19 térabits à la pointe de l’industrie sur la route transatlantique.

Marché mondial des réseaux de transport optique – par technologie

WDM

DWDM

Par composants

commutateur optique

transport optique

Plate-forme de package optique

Service après vente

conception de réseau

Maintenance et assistance réseau

Par l’utilisateur final Vertical

fournisseur de services de communication

compagnie

gouvernement

