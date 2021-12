Le marché des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN) au Moyen-Orient et en Afrique connaîtra une croissance constante au cours de la période de prévision 2021-2028

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN) au Moyen-Orient et en Afrique aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement des affaires et de l’industrie des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN) au Moyen-Orient et en Afrique.

Les attentes du marché concernant les ouvertures de développement probables ont été clairement mentionnées dans ce rapport d’étude de marché sur les réseaux neuronaux d’apprentissage en profondeur (DNN) au Moyen-Orient et en Afrique. L’analyse de la concurrence a été prise en compte lors de la préparation de ce rapport. Une analyse de marché est devenue un élément essentiel de chaque entreprise pour établir des choix intelligents dans les organisations qui ont été viables par des analystes expérimentés. Ce rapport de marché fournit les meilleures solutions pour le développement et la mise en œuvre de stratégies en fonction des besoins du client pour extraire des résultats tangibles. Les entreprises peuvent apporter un savoir-faire absolu des conditions générales et des tendances du marché avec les informations et les données couvertes dans ce rapport sur le marché des réseaux neuronaux d’apprentissage en profondeur (DNN) au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DDN) au Moyen-Orient et en Afrique est une technologie basée sur l’apprentissage automatique qui est essentiellement utilisée pour la prise de décision, la résolution de diagnostic, la prédiction, la décision et les problèmes basés sur une architecture de calcul bien définie. Ces technologies sont largement adoptées dans diverses applications telles que la sécurité informatique, la reconnaissance vocale, la reconnaissance d’images et de vidéos, la détection de pannes industrielles, le diagnostic médical et la finance.

La numérisation en croissance rapide stimule le marché des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DDN) au Moyen-Orient et en Afrique. La transformation numérique aide à adapter la technologie de pointe qui facilite la collecte des données, alors que les données sont une partie importante et essentielle de l’intelligence artificielle. Les données aident les réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur à reconnaître le modèle et à effectuer la prédiction.

Certains des facteurs qui animent le marché sont la demande accrue de cloud computing pour les entreprises et la demande de solutions prédictives et la reconnaissance d’images est considérée comme une application majeure pour les réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur. Cependant, une adoption moindre des technologies basées sur l’intelligence artificielle se traduit par une numérisation lente, ce qui entrave la croissance du marché.

Le marché des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN) au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC sain au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Segmentation: Marché des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN) au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en trois segments notables qui sont les composants, les applications et les utilisateurs finaux.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en reconnaissance d’images, reconnaissance vocale, traitement du langage naturel, exploration de données

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en banque, services financiers et assurances (BFSI), informatique et télécommunications, soins de santé, vente au détail, automobile, fabrication, aérospatiale et défense, sécurité et autres

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN) au Moyen-Orient et en Afrique comprennent :

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont ALYUDA RESEARCH, LLC, ALPHABET INC. (google), IBM, Micron Technologies, Inc., Neural Technologies Limited, NEURODIMENSION, INC., NEURALWARE, NVIDIA CORPORATION, SKYMIND INC, SAMSUNG, Qualcomm Technologies, Inc., Intel Corporation, Amazon Web Services, Inc., Microsoft, GMDH LLC., Sensory Inc., Ward Systems Group, Inc., Xilinx Inc., Starmind et entre autres.

Lancement de produit

En mai 2019, la marque de processeurs bien connue d’Intel Corporation a lancé un nouveau processeur Intel de 10e génération avec la plate-forme la plus intégrée. Au COMPUTEX 2019, la société a présenté de nouveaux processeurs Intel Core de 10e génération et le projet Athena. Le processeur est spécialement développé à des fins de jeu avec un cœur turbo de 5 GHz. Le projet Athena accélérera le rythme de l’innovation.

En mars 2019, la société ALPHABET INC. (Google) a lancé une plate-forme d’IA de bout en bout pour créer des modèles pour des services plus faciles à utiliser, en testant et en déployant leurs propres modèles.

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur à travers les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour des marchés et des entreprises des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN) au Moyen-Orient et en Afrique

Utilisez des informations et des analyses fiables pour mieux comprendre les facteurs actuels qui ont un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part dans l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise

Méthodologie de recherche du marché des réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur (DNN) au Moyen-Orient et en Afrique

La collecte de données et l’analyse de l’année de base sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Points clés du rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Acteurs clés du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

