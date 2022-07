Le marché des réseaux coaxiaux à fibre hybride est en plein essor dans le monde en termes de part, de tendances, de taille, de croissance, de demande, de segments et de prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial du réseau hybride fibre coaxial (HFC) devrait atteindre 20,48 milliards de dollars en 2028 et enregistrer un TCAC de 9,2 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le réseau coaxial à fibre hybride a la capacité de fournir des performances élevées à faible coût, et ce facteur stimule la croissance des revenus du marché.

La bande passante élevée de la fibre coaxiale hybride stimule la croissance du marché. La tendance croissante de la technologie Internet des objets (IoT) entraîne une demande croissante de bande passante élevée, ce qui stimule encore la croissance des revenus du marché. Une bande passante élevée réduit le temps de téléchargement et permet un transfert de données rapide, et offre donc une expérience améliorée aux utilisateurs. Le réseau coaxial à fibre hybride a la capacité de répondre à diverses limitations, telles que la lenteur de la transmission des données et la latence de l’architecture complète du câble en cuivre à large bande passante. Ainsi, la bande passante élevée entraîne une demande constante de réseau coaxial à fibre hybride. En outre, la rentabilité est un autre facteur qui alimente la croissance des revenus du marché mondial des réseaux coaxiaux à fibre hybride.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des réseaux coaxiaux à fibre hybride est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Huawei Technologies Co. Ltd., Technicolor SA, Teleste Corporation, Cable Television Laboratories, Inc., ADTRAN Holdings Inc., PCT International, Inc., ASSIA, Inc., Corning Incorporated, Bentley Systems , Incorporated et Cox Enterprises, Inc.

Points saillants du rapport

En octobre 2020, HUBER+SUHNER a mis à niveau sa série SUCOFLEX 500. Le nouvel assemblage de câbles de la série SUCOFLEX 500 offre des performances électriques constantes jusqu’à 70 GHz. Le câble SUCOFLEX 570S garantit des mesures extrêmement précises pour une gamme d’applications. Une perte réduite, une phase et une stabilité d’amplitude exceptionnelles sont associées au câble, qui fournit des solutions de test et de mesure précises et durables. L’incorporation de SUCOFLEX 570S avec la gamme SUCOFLEX 500 offre une longue durée de vie.

Le segment DOCSIS 3.1 (Data Over Cable Service Interface Specifications) a représenté une part de revenus significativement robuste en 2020 grâce à des avantages tels qu’une vitesse plus élevée et une plus grande capacité par rapport aux autres DOCSIS. DOCSIS 3.1 est spécialement conçu pour la connectivité Internet à vitesse gigabit et offre une vitesse allant jusqu’à 10 Gbps.

De plus, il permet au modem câble d’être en mode veille lorsqu’il n’est pas utilisé. Par conséquent, DOCSIS 3.1 est également plus économe en énergie. La latence des paquets est moindre dans cette version de DOCSIS et convient donc au streaming de vidéos HD et aux jeux en ligne.

Le rapport couvre en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une compréhension complète du paysage concurrentiel et du scénario de chaque acteur du marché. Le rapport fournit également une analyse approfondie des applications et des types de produits proposés sur le marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des réseaux coaxiaux à fibre hybride sur la base de la technologie, de l’application, du composant et de la région :

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

DOCSIS 3.0 et inférieurs

DOCSIS 3.1

(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

de la télévision numérique

haut débit

(revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Émetteur

Séparateur

Amplificateur

Modulateur

Encodeur

Combinateur RF

Nœud

fibre optique Câble

coaxial / cuivre

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants du secteur

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

