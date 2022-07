Le marché des reniflards déshydratants assistera à une expansion généralisée de 2022 à 2030

Synopsis du marché: marché mondial des reniflards à air déshydratant

Un reniflard d’air déshydratant est un type d’agent de séchage, qui est utilisé pour garder le produit sec et stable afin d’augmenter la durée de vie globale des produits. Près de 65 % de la perte de durée de vie de la machine due à l’usure et la majeure partie de l’usure de la machine sont dues à des particules qui pénètrent dans le système lorsqu’il respire pendant les opérations. Le respirateur d’air est utilisé pour limiter la quantité de particules autorisées à pénétrer dans le système pendant la respiration. L’augmentation du besoin d’équipements électriques de protection avec l’augmentation du financement pour améliorer l’infrastructure de distribution et la transmission d’énergie propulsera l’expansion du marché des reniflards à air déshydratant dans les années à venir. L’innovation incessante dans le domaine de la production de reniflards devrait conduire à de plus grandes opportunités technologiques pour le marché des reniflards dans les années à venir.Le marché mondial des reniflards déshydratants devrait se développer avec un taux de croissance considérable au cours de la période de prévision 2022-2030.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial des reniflards à air déshydratant

Le marché mondial des reniflards déshydratants devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, le principal facteur qui stimule la croissance du marché comprend le besoin croissant de protection des équipements couplé à la hausse des investissements dans les infrastructures de transmission et de distribution.

Cependant, une alternative au reniflard déshydratant est présente sur le marché. En outre, l’augmentation de l’adoption de transformateurs de type sec à grande échelle est un facteur susceptible d’entraver la croissance du marché mondial des reniflards d’air au cours de la période de prévision.

Le soutien du gouvernement aux économies d’énergie et aux systèmes efficaces devrait stimuler la demande sur le marché des reniflards à air déshydratant au cours des prochaines années. De plus, l’adoption d’une nouvelle technologie ainsi qu’une conception modulaire résistante à la corrosion sont les caractéristiques à la mode sur le marché des reniflards à air déshydratant.

Segmentation du marché : marché mondial des reniflards à air déshydratant

Le marché mondial des reniflards déshydratants est segmenté en fonction du volume , de l’application et des régions des déshydratants.

Le marché mondial des reniflards à air déshydratant est segmenté en fonction du volume de déshydratant comme <2,0 kg, 2,0 kg à 4,0 kg et >4,0 kg, et autres. Le segment de 2,0 kg à 4,0 kg détient la plus grande part de marché sur le marché mondial des reniflards déshydratants, car il est utilisé dans plusieurs applications, notamment le stockage, les services publics, les véhicules utilitaires lourds et d’autres applications, et croît avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché cible est segmenté en équipements industriels et de fabrication, de construction et d’exploitation minière, de services publics, d’éoliennes et de production d’énergie éolienne, et autres. Le segment des services publics détient la plus grande part du marché et il devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision. L’industrie applique un certain nombre de transformateurs qui nécessitent un reniflard d’air déshydratant pour améliorer leur efficacité et minimiser la perte d’énergie. Au fur et à mesure de l’augmentation de la capacité de production d’électricité installée dans le secteur des services publics, on s’attend à ce que la demande de transformateurs augmente et, par conséquent, le besoin de reniflard à air déshydratant.

Aperçu régional: marché mondial des reniflards à air déshydratant

Dans la région, le marché mondial des respirateurs à air déshydratant est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Parmi tous les segments, l’Asie-Pacifique détient une part importante du marché mondial des reniflards déshydratants. Le marché mondial des reniflards déshydratants dans la région devrait se développer rapidement en raison des mises à niveau des infrastructures de distribution existantes pour répondre à la demande d’électricité. Les pays en développement, dont l’Inde et la Chine, ont été actifs en termes d’investissements dans les services publics, l’infrastructure des sous-stations et le réseau électrique. De plus, la disponibilité facile des matières premières et le faible coût de la main-d’œuvre en Chine facilitent la survie et la réussite des entreprises sur ce marché. L’augmentation des investissements dans les sous-stations isolées à l’air dans cette région, qui augmente la demande de transformateurs, contribue à son tour à la croissance de l’industrie des reniflards à air déshydratant au cours de la période de prévision.

Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine sont susceptibles d’être les principaux importateurs de souffle d’air déshydratant, car l’augmentation de la demande d’électricité sans panne ni panne devrait stimuler le marché du souffle d’air déshydratant.

Paysage concurrentiel: marché mondial des reniflards à air déshydratant

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des reniflards déshydratants sont Bosch Rexroth Corporation, US Lubricants, Trico Corporation, ABB Ltd., Des-Case, Donaldson Company, Inc., Drytech Inc., Whitmore Manufacturing LLC, MAIER Group, Lubrication Engineers, Eaton, AGM Container Controls Inc., STAUFF CORPORATION PTY ​​LTD, Heritage-Crystal Clean, Pall Corporation, MP FILTRI SPA et d’autres acteurs.

Segmentation détaillée: marché mondial des reniflards à air déshydratant

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022 – 2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Volume de déshydratant – <2,0 kg, 2,0 kg à 4,0 kg, >4,0 kg. Par application – Barils d’huile, boîtes de vitesses, réservoirs de stockage en vrac, réservoirs de fluide hydraulique et autres. Par les utilisateurs finaux – Équipements industriels et de fabrication, de construction et d’exploitation minière, services publics, éoliennes et production d’énergie éolienne, etc. Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités de l’industrie dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté l’air déshydratant mondial Rapport sur le marché des reniflards basé sur le volume de déshydratant, l’application, les utilisateurs finaux et la région.

Marché mondial des reniflards déshydratants, volume des déshydratants :

<2,0 kg

2,0 kg à 4,0 kg

>4,0 kg

Marché mondial des reniflards déshydratants, par application :

Barils d’huile

Boîtes de vitesses

Réservoirs de stockage en vrac

Réservoirs de fluide hydraulique

Les autres

Marché mondial des reniflards déshydratants, par type d’utilisateurs finaux :

Équipement de construction et d’exploitation minière

Utilitaires

Industriel et manufacturier

Moulins à vent et production d’énergie éolienne

Les autres

Marché mondial des reniflards déshydratants, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

