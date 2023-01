Le marché des régimes amaigrissants devrait atteindre une valeur de 545,74 milliards USD d’ici 2029.

L’ important rapport sur le marché du régime de gestion du poids fournit une description détaillée des principaux fournisseurs et stratégies commerciales, des scénarios concurrentiels, des larges portefeuilles de produits adoptés par les concurrents, ainsi qu’une analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport d’analyse de l’industrie fournit des programmes de croissance durables et tournés vers l’avenir essentiels aux organisations pour assurer le succès de l’entreprise. Ces informations sont souvent essentielles pour les processus commerciaux clés tels que la planification des produits, le développement de nouveaux produits, la planification des canaux de distribution et le développement de la force de vente. Le rapport détaillé sur le marché des régimes de gestion du poids comprend également des profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché qui influencent le marché.

Un rapport d’étude de marché crédible sur les régimes de gestion du poids se concentre sur les principaux concurrents sur le marché mondial et fournit des informations sur les aperçus de l’entreprise, y compris les contacts, le portefeuille de produits, les développements clés, le prix, le coût, la valeur, le volume, les revenus, la capacité et la production. Le rapport contient également des estimations de tous les moteurs du marché et des contraintes du marché obtenues principalement à partir de l’analyse SWOT et fournit également des prévisions CAGR pour l’année historique 2020, l’année de base 2021 et la période de prévision 2022-2029. Le rapport sur le marché des régimes de gestion du poids de classe mondiale évalue également les tendances et les modèles de développement vigoureux ainsi que les canaux de distribution et de commercialisation.

Data Bridge Market Research estime que le marché des régimes de gestion du poids était de 236,81 milliards de dollars en 2021 et atteindra 545,74 milliards de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 11,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

chauffeur

Augmentation de la population obèse dans le monde avec une forte prévalence de maladies chroniques

L’un des principaux facteurs de croissance du marché est la prévalence croissante de l’obésité. L’augmentation des chirurgies bariatriques, l’augmentation de la population obèse dans le monde et l’augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes font tous progresser le marché des régimes amaigrissants. L’obésité croissante et les personnes en surpoids sont associées à une prévalence élevée de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle, les crises cardiaques et les maladies orthopédiques dans le monde. En conséquence, la demande d’aliments sains et de régimes équilibrés stimule positivement la croissance du marché des régimes amaigrissants.

Adoption croissante des régimes alimentaires et participation croissante aux centres de remise en forme

Les facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des régimes de gestion du poids au cours de la période de prévision comprennent la préférence croissante pour la malbouffe, la sensibilisation croissante aux aliments alternatifs pour la perte et la gestion du poids, et la popularité croissante des plans de régime et des centres de remise en forme.

occasion

L’essor de la chirurgie bariatrique alimente également la croissance du marché et devrait être lucratif dans les années à venir. En effet, la chirurgie bariatrique est devenue moins douloureuse pour les patients à mesure que la technologie progresse. À la suite de ces progrès, la chirurgie bariatrique devient populaire en tant qu’alternative efficace et à long terme aux autres techniques de perte de poids. En conséquence, l’augmentation de ces chirurgies a un impact positif sur la demande du marché de la gestion du poids.

Impact du COVID-19 sur le marché des régimes de gestion du poids

Le COVID-19 a eu un impact légèrement positif sur le marché. En effet, la sensibilisation des gens à la santé a augmenté à l’ère de la pandémie. Les individus ont commencé à prêter attention à leurs habitudes de consommation, déterminés à lutter contre les habitudes malsaines, se sont concentrés sur la forme physique et ont développé l’habitude de faire de l’exercice. Les individus ont trouvé beaucoup d’inspiration et de motivation dans les vidéos en ligne et les canaux médicaux sociaux. Cependant, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont rendu difficile l’expédition et la distribution d’équipements de gestion du poids. De plus, les restrictions de mouvement ont ajouté à la difficulté.

Portée du marché mondial des régimes de gestion du poids

diète

repas

boire

supplément

bactéries

équipement de fitness

matériel chirurgical

un service

Centre Fitness

centre d’amincissement

Service de conseil

service de perte de poids en ligne

Analyse / aperçus régionaux du marché des régimes de gestion du poids

Les pays couverts par le rapport sur le marché du régime de gestion du poids sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon. . , Chine, Corée, Inde, Australie, Singapour, Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des régimes de gestion du poids en raison de l’augmentation de la population en surpoids et obèse et de la prévalence croissante de l’hypertension et du diabète.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la popularité croissante des plans de régime et des centres de remise en forme.

