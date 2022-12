Le marché des régimes à faible teneur en glucides observera une croissance importante d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la demande, la croissance et les perspectives concurrentielles

» Une concurrence croissante a laissé de nombreux défis devant les entreprises. Pour surmonter ces défis et rouler vite dans l’industrie, le rapport d’étude de marché sur le régime alimentaire à faible teneur en glucides est la facette clé. Ce rapport de marché offre aux clients le niveau suprême de données de marché et des informations qui correspondent exactement au créneau et aux exigences de l’entreprise.Un rapport influent sur le marché des régimes à faible teneur en glucides comprend une étude sur le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, des tendances futures possibles et du marché. scénarios d’offre et de demande.

Analyse et taille du marché mondial des régimes à faible teneur en glucides

Avec la prise de conscience croissante parmi les individus d’améliorer leur santé et d’améliorer le fonctionnement des organes vitaux du corps, il existe une demande et une offre énormes de régimes à faible teneur en glucides dans le monde entier. Un régime pauvre en glucides offre une gamme d’avantages pour la santé tels que le maintien d’un poids corporel sain, la diminution du taux de cholestérol et de surpoids et l’amélioration du fonctionnement du système immunitaire.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des régimes à faible teneur en glucides devrait connaître un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 10,93 milliards de dollars en 2021, atteindrait 18,65 milliards de dollars d’ici 2029. Le «régime cétogène» domine le segment des types de produits du marché des régimes à faible teneur en glucides en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages d’un régime pauvre en glucides et d’une population diabétique croissante. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

Définition du marché mondial des régimes à faible teneur en glucides

D’après le nom lui-même, il est clair que le régime pauvre en glucides fait référence aux aliments qui sont consommés pour leur faible teneur en glucides et en calories. Ceux-ci sont ultra-faibles en mauvaises graisses et apportent des bienfaits nutritionnels à l’organisme. Le régime pauvre en glucides est une combinaison de légumes, de fruits, de boissons et bien plus encore.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de régime (un régime typique à faible teneur en glucides, régime cétogène , faible en glucides et riche en graisses (LCHF), régime paléo à faible teneur en glucides, régime Atkins, Eco-Atkins, régime méditerranéen sans glucides et à faible teneur en glucides), Source (céréales, fruits, légumes, lait, noix, graines, légumineuses), application (perte de poids, syndrome métabolique, diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires ), canal de distribution (hypermarché et supermarché, magasins spécialisés, dépanneurs, en ligne) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA). Acteurs du marché couverts BPI Sports LLC. (États-Unis), Ancient Nutrition (États-Unis), Essential Keto. (États-Unis), DSM (Pays-Bas), ADM (États-Unis), DuPont (États-Unis), Cargill Incorporated. (États-Unis), Kerry Group plc (Irlande), Ample Foods (États-Unis), Danone SA (États-Unis), Nestlé SA (Suisse), Pruvit Ventures, Inc. (États-Unis), Keto And Company (États-Unis), Zenwise Health (États-Unis) , Perfect Keto (États-Unis) Bulletproof 360, Inc. (États-Unis), Know Brainer Foods (États-Unis) Opportunités de marché Développement de la prise de conscience des bienfaits des légumes

Augmentation de la demande pour une variété d’aliments biologiques à faible teneur en glucides

Opportunités croissantes de recherche et développement

Dynamique du marché des régimes à faible teneur en glucides

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de l’obésité

La population croissante de personnes en surpoids et obèses dans le monde est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’une des principales raisons à cela est le taux élevé de consommation de malbouffe et d’aliments malsains. L’Inde, l’Allemagne, la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont la population obèse la plus élevée au monde. Un régime pauvre en glucides aide à augmenter le métabolisme, ce qui aide à brûler les mauvaises graisses dans le corps.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités lucratives de croissance du marché. Les compétences en recherche et développement menées pour étudier les effets du soja sur le système immunitaire renforcent également le taux de croissance du marché.

Sensibilisation croissante aux avantages

La prise de conscience croissante des avantages de l’huile de soja favorise la croissance du marché. L’huile de soja est de plus en plus utilisée dans d’autres applications telles que l’utilisation dans la fabrication de peintures, de mastics, de biocomposites, de biodiesel et de catalyseurs. C’est encore un autre déterminant important de la croissance du marché.

Des opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, l’évolution du mode de vie des individus, la prévalence croissante du diabète, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier élargiront les opportunités rentables pour les acteurs du marché. dans la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation du revenu personnel disponible, la sensibilisation croissante à l’impact nocif de la malbouffe et la demande croissante de collations à faible teneur en glucides augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

TABLE DES MATIÈRES

1. Résumé

2 Portée du rapport

2.1 Définition du marché des régimes à faible teneur en glucides

2.2 Portée de l’étude

2.2.1 Objectifs de recherche

2.2.2 Hypothèses et limites

2.3 Structure des marchés

3 Méthodologies d’étude de marché sur le marché des régimes à faible teneur en glucides

3.1 Processus de recherche

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

3.4 Modèle de prévision

4 Paysage du marché du régime alimentaire faible en glucides

4.1 Analyse des cinq forces

4.1.1 Menace de nouveaux entrants

4.1.2 Pouvoir de négociation des acheteurs

4.1.3 Menace de substituts

4.1.4 Rivalité des segments

4.2 Chaîne de valeur / chaîne d’approvisionnement du marché mondial des régimes à faible teneur en glucides

5 Aperçu des applications du marché mondial des régimes à faible teneur en glucides

5.1 Présentation

5.2 Moteurs de croissance

5.3 Analyse d’impact

5.4 Défis du marché

6 tendances du marché

6.1 Présentation

6.2 Tendances de croissance

6.3 Analyse d’impact

Conclusion

