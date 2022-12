Le marché des refroidisseurs de boissons observera une croissance importante d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la demande, la croissance et les perspectives concurrentielles

» Une concurrence croissante a laissé de nombreux défis devant les entreprises. Pour surmonter ces défis et rouler vite dans l’industrie, le rapport d’étude de marché sur les refroidisseurs de boissons est la facette clé. Ce rapport sur le marché offre aux clients le niveau suprême de données et d’informations sur le marché qui correspond exactement au créneau et aux exigences commerciales.Un rapport influent sur le marché des refroidisseurs de boissons comprend une étude sur le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des modèles d’achat des consommateurs, des tendances futures possibles et des scénarios d’offre et de demande du marché. .

Analyse et taille du marché mondial des refroidisseurs de boissons

L’évolution des préférences des clients, l’accès à un large choix de saveurs et l’augmentation du revenu disponible des consommateurs sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la demande de refroidisseurs de boissons à l’échelle mondiale. Les milléniaux préfèrent la bière et d’autres types d’alcool, ce qui devrait alimenter l’industrie régionale. En outre, la forte augmentation de la demande millénaire de boissons gazeuses devrait contribuer considérablement à la croissance du marché tout au long de la période de projection.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des refroidisseurs de boissons était évalué à 6,06 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,55 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

Définition du marché mondial des refroidisseurs de boissons

Les refroidisseurs d’aliments et de boissons sont des appareils ou des équipements qui sont utilisés pour garder les aliments et les boissons au frais. Pour réduire le taux de détérioration, des refroidisseurs de boissons sont utilisés. Les refroidisseurs de boissons reposent sur un compartiment isolé thermiquement et des pompes à chaleur pour leur fonctionnement. Les pompes à chaleur ont déplacé la chaleur de l’environnement intérieur vers l’environnement extérieur, abaissant la température intérieure en dessous de celle de l’environnement environnant.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (moins de 200 L, 200-500 L, 500-1 000 L et plus de 1 000 L), type (autoportant, encastré et sous le comptoir, comptoir, double zone, thermoélectrique et autres), zones de température (refroidisseurs de boissons à zone unique, double zone Refroidisseurs de boissons, refroidisseurs de boissons à triple zone et refroidisseurs de boissons multizones (4 zones ou plus), taille (6 – 50 bouteilles, 51 – 100 bouteilles, 101 – 200 bouteilles et plus de 201 bouteilles), hauteur du refroidisseur (28 à 32 pouces , 33 à 36 pouces, 38 à 56 pouces, au-dessus de 56 pouces), nombre d’étagères (1 – 2 étagères, 3 – 4 étagères, 5 – 6 étagères, 7 – 9 étagères, 9 – 12 étagères et plus de 13 étagères) , Matériau des étagères (métal, verre trempé, bois et autres), finition (noirs, verre, prêts pour les panneaux, tons argentés, acier inoxydable et finitions en bois), porte battante (porte française, porte latérale gauche, porte réversible, porte latérale droite et porte côte à côte),Type de contrôle (numérique, électronique, bouton tactile), canal de distribution (magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés, commerce électronique et autres), application (alcoolique et non alcoolique) et utilisateur final (résidentiel, commercial, BARS, hôtels et restaurants, salons, bureaux d’entreprise, cinémas, librairies et autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts AB Electrolux (Suède), VIKING RANGE, LLC (États-Unis), Haier lnc. (Chine), Perlick Corporation (États-Unis), Danby (Canada), Climadiff (France), FRIGOGLASS (Grèce), Liebherr-International Deutschland GmbH (États-Unis), mvpappliances (États-Unis), Miele & Cie. KG (Allemagne), Shenzhen SICAO Electric Appliances Co., Ltd (SICAO) (Chine), LG Electronics (Corée du Sud), Siemens (Allemagne), DATRON HANDELSGES MBH (Autriche), NewAir (États-Unis), Vestfrost Solutions (Danemark), Avanti Products (Marque de The Legacy Companies) (États-Unis), U-Line (États-Unis), WHYNTER LLC (États-Unis), Vinotemp (États-Unis), Summit Appliance Division (États-Unis), Felix Storch, Inc (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Avancée technologique

Hausse des collaborations stratégiques

Dynamique du marché des refroidisseurs de boissons

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Hausse de la demande de boissons

Le marché des refroidisseurs de boissons s’est développé à l’origine en raison de l’augmentation de la consommation de boissons. Les gens boivent des boissons à la maison plutôt que dans les bars et autres lieux en raison de l’amélioration de la disponibilité des types de boissons rafraîchissantes et des préoccupations accrues en matière de santé chez les consommateurs.

Nombre croissant d’initiatives gouvernementales Son Green Technology

L’augmentation des restrictions gouvernementales et l’exigence de l’EPA en matière de réfrigérants alternatifs respectueux de l’environnement renforcent la demande de produits des entreprises en garantissant la conformité à ces normes. À l’échelle mondiale, les règles environnementales régissant les matières premières et les méthodes de fabrication des réfrigérateurs stimuleront la croissance de l’industrie des refroidisseurs de boissons. Cela est dû à une demande croissante d’articles écologiques parmi les consommateurs.

En outre, l’augmentation du niveau de revenu disponible et l’urbanisation croissante stimuleront la croissance de la valeur marchande. La popularité croissante des boissons alcoolisées alimente le marché. L’augmentation de la population associée à l’évolution du mode de vie des personnes devrait stimuler le taux de croissance du marché. Le nombre croissant de travailleurs qui mangent dans les hôtels, les cafés et les restaurants fait augmenter la demande de boissons prêtes à boire et d’aliments de spécialité dans le monde entier et, par conséquent, influence la dynamique du marché.

Des opportunités

Hausse du progrès technologique

Le progrès technologique en plein essor stimulera de nouvelles opportunités de marché pour le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des collaborations stratégiques et l’émergence de nouveaux marchés agiront comme moteurs du marché et stimuleront davantage les opportunités bénéfiques pour le taux de croissance du marché.

