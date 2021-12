Le marché des refroidisseurs d’air se remet de l’épidémie de Covid-19 – Plus de détails sur les principaux acteurs et les analyses futures

Les refroidisseurs d’air sont des alternatives peu coûteuses, écologiques et économes en énergie aux climatiseurs. Les refroidisseurs d’air aident à refroidir l’air grâce à l’évaporation de l’eau et sont faciles à utiliser. Ils fonctionnent avec une efficacité maximale avec une libre circulation de l’air frais et une ventilation adéquate et ils consomment moins d’électricité sans produire de gaz nocifs.

Augmentation du secteur de la vente au détail organisé dans les pays en développement.

Sensibilisation croissante aux refroidisseurs d’air muraux.

Principaux acteurs du marché des refroidisseurs d’air :

• Bajaj Electricals Ltd

• Daikin Industries, Ltd.

• Haier inc.

• Intex Technologies

• Kenstar

• LG Électronique Inc.

• Orienter l’électricité

• Symphonie limitée.

• Usha International Ltd

• Voltas Limitée

Les points discutés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché impliqués sur le marché tels que les fabricants, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc. Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la taille du marché, la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, la marge brute, le volume des ventes, le chiffre d’affaires, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’offre, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

Le rapport comprend également les profils des principales sociétés du marché des refroidisseurs d’air ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années.

Les segments et sous-sections du marché des refroidisseurs d’air sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par type (résidentiel, industriel et commercial); Taille (refroidisseur ponctuel, refroidisseur d’espace moyen, refroidisseur d’espace grand)

La pandémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des blocages et des interdictions de voyager imposés par le gouvernement et des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que des ruptures de chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques et des fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits.

Principaux points clés du marché des refroidisseurs d’air

• Aperçu du marché des refroidisseurs d’air

• Concurrence sur le marché des refroidisseurs d’air

• Marché des refroidisseurs d’air, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des refroidisseurs d’air par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des refroidisseurs d’air

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

