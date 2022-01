Le marché des Refroidisseurs d’air Portables devrait connaître une Croissance rapide Entre 2022 et 2028 | De’Longhi Appliances Srl, Air-Art Heating & Air Conditioning, AB Electrolux (publ), Olimpia Splendid SpA

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché mondial des refroidisseurs d’air portables projettera un TCAC de 14,50% pour la période de prévision 2022-2029.

La croissance et l’expansion de l’électronique grand public, la concentration accrue des principaux acteurs du marché pour intégrer des technologies intelligentes dans les climatiseurs et la température mondiale sans cesse croissante associée à l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des refroidisseurs d’air portables.

Les climatiseurs portables gagnent de plus en plus en popularité à travers le monde. Les refroidisseurs d’air portables sont de nature légère, faciles à manipuler, polyvalents et ne nécessitent pas d’installation. Les climatiseurs portables utilisent des réfrigérants pour minimiser l’humidité et sont beaucoup plus efficaces à utiliser que les refroidisseurs d’air fixes. Les refroidisseurs d’air portables sont basés sur le processus qui consiste à évacuer l’humidité de l’atmosphère. Les refroidisseurs d’air portables nécessitent une faible consommation d’énergie ou consomment moins d’énergie et sont donc de nature respectueuse de l’environnement. les refroidisseurs d’air portables utilisent des tampons imbibés d’eau pour refroidir l’environnement.

Le rapport sur le marché des refroidisseurs d’air portables présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – De’Longhi Appliances Srl, Air-Art Heating & Air Conditioning, AB Electrolux (publ), Olimpia Splendid SpA, Carrier Midea India, LG Electronics, Haier Inc., SunTec Web Services Pvt. Ltd, Carrier Corporation, Whirlpool NewAir et NewAir, WHYNTER LLC, Gree, Panasonic Corporation et GUANGDONG CHIGO AIR CONDITIONING CO., LTD

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des refroidisseurs d’air portables, catégorise la taille du marché mondial des refroidisseurs d’air portables (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des refroidisseurs d’air portables par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie). Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

By Type (Climatiseur portable pour petite pièce, Climatiseur portable pour pièce moyenne, Climatiseur portable pour grande pièce), Produit (face rigide, face souple, autres), Application (résidentiel, commercial),

