Le marché des refroidisseurs affichera une croissance robuste d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des refroidisseurs était de 9 820,5 millions USD en 2021 et devrait atteindre 13 132,9 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030). Les secteurs commerciaux tels que les hôtels, les centres de données, les hôpitaux et les bureaux affichent une forte demande pour divers types de refroidisseurs. Ils sont économes en énergie, légers, respectueux de l’environnement, faciles à installer et éliminent les émissions de gaz à effet de serre.

De plus, il y a une augmentation de la demande de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie alimentaire et des boissons pour les refroidisseurs en raison d’une augmentation de l’adoption dans des domaines tels que les distillateurs, les unités de transformation des aliments et des produits laitiers, les brasseries, les établissements vinicoles et les vignobles qui stimulent la croissance des refroidisseurs mondiaux. marché.

Une augmentation du secteur de l’hôtellerie devrait augmenter la demande de refroidisseurs pour réduire l’excès de chaleur et maintenir la température. Cela stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, les coûts élevés d’installation et de maintenance associés aux refroidisseurs devraient entraver la croissance du marché.

Définition du marché mondial des refroidisseurs

Les refroidisseurs sont des appareils de réfrigération conçus pour stocker des aliments, des boissons, des ingrédients connexes, des médicaments et d’autres denrées périssables afin d’augmenter leur cycle de vie. En outre, ils sont utilisés à d’autres fins, telles que l’évacuation de la chaleur des centres de données.

Dynamique du marché mondial des refroidisseurs

Facteurs : Augmentation de la demande de refroidisseurs dans l’industrie médicale

Une recrudescence de la demande de refroidisseurs dans l’industrie médicale ou pharmaceutique a alimenté la croissance du marché dans la région. Les applications dans l’industrie pharmaceutique sont variées et nécessitent constamment différents types de refroidisseurs en termes de types de refroidissement, de source de refroidissement et de plage de puissance. Cela affecte la conception, la taille et le compresseur utilisé dans les refroidisseurs. Les appareils médicaux tels que les appareils IRM, les scanners CT et les scanners TEP nécessitent une utilisation cohérente des refroidisseurs pour une plus grande efficacité. Avec une population d’environ 1,40 milliard d’habitants en 2020, les marchés médicaux et pharmaceutiques en Chine devraient connaître une croissance considérable dans les années à venir.

Contraintes : Augmentation de la demande pour les systèmes VRF

Le débit de réfrigérant variable (VRF) est un système de réfrigération composé d’une unité de condensation extérieure et de plusieurs unités intérieures. VRF est une version plus sophistiquée du système HVAC et refroidisseur. Elle s’engage à fournir du réfrigérant au lieu de l’eau réfrigérée et de la tuyauterie d’eau chaude à chaque ventilo-convecteur ou à toute unité de traitement d’air. Comparé aux refroidisseurs industriels, le système VRF dispose de technologies écoénergétiques, notamment le pompage de chaleur et la récupération de chaleur entre le compresseur et le ventilateur chauds à vitesse variable et les réfrigérants froids.

De plus, le système VRF offre une stratégie plus économe en énergie, qui consomme 11 à 17 % d’énergie en moins que les refroidisseurs conventionnels. En outre, les systèmes VRF offrent des fonctionnalités telles que des systèmes à sortie variable, des coûts énergétiques réduits et des opérations de refroidissement écoénergétiques, qui constituent une contrainte majeure pour le marché mondial des refroidisseurs.

Segmentation du marché mondial des refroidisseurs

L’étude classe le marché des refroidisseurs en fonction du type de produit, de la plage de puissance, du type, des utilisateurs finaux et de la région.

Par type de produit Perspectives ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Refroidisseur à vis

Faites défiler le refroidisseur

Refroidisseur centrifuge

Les autres

Par type de perspectives ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Refroidisseur refroidi par air

Refroidisseur refroidi à l’eau

Par Power Range Outlook ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Moins de 50kW

50-200kW

Plus de 200kW

Par perspectives des utilisateurs finaux ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Chimie & pétrochimie

Nourriture et boissons

Médical

Les autres

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des refroidisseurs à vis représente la plus grande part de marché, par type de produit

Par type de produit, le marché mondial des refroidisseurs est classé en refroidisseurs à vis, refroidisseurs à spirale, refroidisseurs centrifuges et autres. Le segment des refroidisseurs à vis domine le marché mondial des refroidisseurs avec une part de marché de 46,2 %. Les refroidisseurs à vis sont utilisés pour les solutions de refroidissement dans les systèmes de climatisation ainsi que dans les processus industriels.

Une augmentation de la demande de refroidissement de processus dans les applications industrielles en raison de caractéristiques telles que l’efficacité énergétique, la vitesse variable, le respect de l’environnement, la taille compacte et les coûts de maintenance minimaux stimule la croissance du marché. Une augmentation de l’urbanisation et de l’industrialisation dans les économies émergentes telles que la France, les États-Unis, l’Allemagne et d’autres, propulse la croissance du marché des refroidisseurs à vis à l’échelle mondiale.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des refroidisseurs a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, suivie de l’Amérique du Nord au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine a connu une croissance démographique et une industrialisation rapides au cours des dernières années, ce qui a entraîné la création de nouvelles unités industrielles et une augmentation de la construction résidentielle.

De plus, une augmentation de la consommation d’énergie et des normes gouvernementales strictes pour l’installation de systèmes de chauffage et de climatisation en Amérique du Nord devraient stimuler la croissance du marché des refroidisseurs. Une augmentation des activités liées à la construction et la croissance des logements pour les habitations individuelles et à logements multiples devraient stimuler la demande pour le produit, ce qui devrait compléter la croissance du marché des refroidisseurs.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des refroidisseurs

Des acteurs majeurs tels que Trane Technologies Plc, Carrier Global Corporation, Johnson Controls International Plc et d’autres se sont engagés à proposer le lancement de nouveaux produits sur le marché pour améliorer le portefeuille de produits et stimuler la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2020, Carrier Global Corporation a lancé un nouveau refroidisseur à condensation par air AquaForce 30 XV. C’est un refroidisseur à vis à vitesse variable. Il présente de nouvelles fonctionnalités telles qu’une installation efficace, fiable et facile, un refroidissement naturel, un faible niveau de bruit et aide à éliminer les temps d’arrêt de l’équipement.

Les principaux acteurs du marché sont :

