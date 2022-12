Le marché des refroidisseurs à air comprimé affichera une croissance notable du TCAC d’ici 2029, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

» Pour structurer le meilleur rapport d’étude de marché comme celui-ci , une équipe dévouée de prévisionnistes expérimentés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents travaille avec acharnement. Le rapport offre non seulement un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité, mais fournit également aux entreprises les plus- segmentation détaillée du marché dans l’industrie.Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce document sur le marché des refroidisseurs à air comprimé sont recueillies à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. croissance et succès sur ce marché concurrentiel, le rapport d’étude de marché joue un rôle très important.

Analyse et taille du marché

À mesure que l’importation et l’exportation de produits alimentaires et de boissons augmentent, la demande de cellules de refroidissement rapide augmente également. Les pays en développement et leurs principaux acteurs utilisent une technologie de pointe dans les cellules de refroidissement rapide pour stimuler la croissance du marché grâce à une augmentation des importations et des exportations. Les cellules de refroidissement rapide ont un impact sur le marché car elles sont de taille très compacte et occupent moins d’espace au sol que les grands refroidisseurs à rouleaux. Les pays en développement se tournent également vers les cellules de refroidissement rapide pour l’expansion du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des refroidisseurs rapides était évalué à 1,63 milliard USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 2,62 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (type économe en énergie, type standard), application (unités de restauration, restaurants, boulangeries, autres), refroidissement (refroidissement doux, refroidissement dur, congélation rapide) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste du monde, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts AB Electrolux (Suède), VIKING RANGE, LLC (États-Unis), Haier lnc. (Chine), Perlick Corporation (États-Unis), Danby (Canada), Climadiff (France), FRIGOGLASS (Grèce), Liebherr-International Deutschland GmbH (États-Unis), mvpappliances (États-Unis), Miele & Cie. KG (Allemagne), Shenzhen SICAO Electric Appliances Co., Ltd (SICAO) (Chine), LG Electronics (Corée du Sud), Siemens (Allemagne), DATRON HANDELSGES MBH (Autriche), NewAir (États-Unis), Vestfrost Solutions (Danemark), Avanti Products (Marque de The Legacy Companies) (États-Unis), U-Line (États-Unis), WHYNTER LLC (États-Unis), Vinotemp (États-Unis), Summit Appliance Division (États-Unis), Felix Storch, Inc (États-Unis) Des opportunités L’utilisation croissante des cellules de refroidissement rapide et des congélateurs dans les boulangeries, les industries de transformation du poisson et de la viande

L’imposition de réglementations sur l’appauvrissement de la couche d’ozone a poussé les fabricants à incorporer des réfrigérants hydrofluorooléfines (HFO) dans les cellules de refroidissement et les congélateurs

Augmentation du revenu disponible et disponibilité facile des produits

Définition du marché

Le refroidissement rapide est le processus de refroidissement rapide des aliments à basse température pour éliminer la possibilité de croissance bactérienne. Les bactéries se multiplient mieux à des températures allant de 8 °C (46 °F) à 68 °C (154 °F). Le refroidissement des aliments cuits de 70 °C à 3 °C les rend sûrs pour le stockage et la consommation ultérieure, résolvant les problèmes de qualité des aliments tels que la température, le temps et l’humidité.

Dynamique du marché des refroidisseurs rapides

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Réduction des déchets ainsi qu’une portabilité et un transport faciles

Une cellule de refroidissement rapide et un congélateur réduisent les déchets causés par la décomposition rapide des aliments non réfrigérés. La cellule de refroidissement rapide et le congélateur sont portables et faciles à transporter et permettent un refroidissement rapide et préservent la qualité des aliments. Cela a été l’un des principaux moteurs du marché des cellules de refroidissement rapide et des surgélateurs.

Demande croissante d’aliments de haute qualité à longue durée de conservation

Il existe un besoin croissant d’aliments de haute qualité qui peuvent être conservés pendant une longue période tout en préservant leur arôme dans les chaînes de restaurants, les points de vente d’alimentation et les détaillants. En conséquence, le nombre croissant de chaînes alimentaires et de magasins de détail devrait stimuler la demande mondiale de cellules de refroidissement et de congélateurs. La préférence croissante des consommateurs pour l’aspect esthétique des produits alimentaires a incité les fabricants à se concentrer sur l’amélioration de la technologie des cellules de refroidissement rapide et des surgélateurs en incluant des fonctionnalités telles que des fonctions de dégivrage automatique, des contrôleurs à écran tactile, etc.

Opportunité

L’utilisation croissante des cellules de refroidissement et des congélateurs dans les boulangeries, les industries de transformation du poisson et de la viande , les unités de restauration et les restaurants devrait faire augmenter la demande mondiale de cellules de refroidissement et de congélateurs dans les années à venir. L’imposition de réglementations sur l’appauvrissement de la couche d’ozone a poussé les fabricants à incorporer des réfrigérants à base d’hydrofluorooléfines (HFO) dans les cellules de refroidissement et les congélateurs, ce qui devrait devenir une tendance majeure dans les années à venir.

Points clés de ce rapport :

La chaîne industrielle approfondie comprend l’analyse de la chaîne de valeur, l’analyse du modèle des cinq forces du porteur et l’analyse de la structure des coûts

Le rapport couvre l’Amérique du Nord et le marché par pays du marché Blast Chillers

Il décrit la situation actuelle, le contexte historique et les prévisions futures

Des données complètes montrant le marché des refroidisseurs à air comprimé, la production, la consommation, les statistiques commerciales et les prix des dernières années sont fournies.

Le rapport indique une mine d’informations sur le marché des refroidisseurs à air comprimé

Les prévisions du marché des refroidisseurs pour les cinq prochaines années, y compris les volumes et les prix du marché, sont également fournies

L’approvisionnement en matières premières et les informations sur les consommateurs en aval sont également inclus

Toute autre exigence de l’utilisateur qui est faisable pour nous

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

