Le marché des réanimateurs manuels examiné dans une étude de marché à venir avec revenus, marge brute, part de marché

Le marché des réanimateurs manuels est en croissance en raison de la prévalence croissante des maladies respiratoires qui stimule la croissance du marché. Les progrès technologiques dans le domaine propulsent également la croissance du marché mondial des réanimateurs manuels. Cependant, une réglementation gouvernementale stricte peut entraver la croissance du marché.

Le marché des réanimateurs manuels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,04 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 888,58 USD. millions d’ici 2028 contre 516,12 millions USD en 2020. L’augmentation de la prévalence des maladies respiratoires est le principal moteur qui propulse le marché au cours de la période de prévision.

Scénario de marché mondial des réanimateurs manuels

Selon Data Bridge Market Research, le marché des réanimateurs manuels en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des réanimateurs manuels. Le leader du marché est Cardinal Health, qui représente une part de marché estimée à environ 25 % à 30 %. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des insufflateurs manuels. Par exemple,

En août 2020, Cardinal Heath a annoncé que son nom avait été reconnu dans l’indice d’inclusion des meilleures pratiques de diversité, qui aide l’organisation à comprendre les tendances et les lacunes dans la représentation démographique. Cela aidera l’entreprise à se développer dans les années à venir.

En décembre 2020, Medline Industries Inc. a annoncé le partenariat de 235 millions de dollars avec OU Medicine Inc. qui sélectionne Medline comme distributeur exclusif de produits médicaux et améliorera la chaîne d’approvisionnement. Ce partenariat aiderait l’entreprise à conquérir le marché dans les années à venir.

En avril 2020, Smiths Medical, Inc. a présenté de nouveaux produits innovants pour les anesthésistes lors de la réunion annuelle 2018 de l’ASRA. Ces produits s’ajouteront au portefeuille d’appareils reconnus et aideront l’entreprise à se développer dans les années à venir.

Portée du rapport :

Marché des réanimateurs manuels Le rapport met en avant une gamme de segments liés aux études de segmentation du marché réalisées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont importantes pour prendre un verdict sur les produits. Un rapport A Marketing complet contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses entreprises associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Le rapport aide à réaliser le rêve d’une entreprise brillante et gagnante. Ce rapport d’étude de marché aide à répondre plus rapidement à de nombreux défis commerciaux et permet de gagner beaucoup de temps. De plus, le rapport comprend tous les profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché qui influencent le marché.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Cardinal Health, Medline Industries, Inc., Smiths Medical, Inc. ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des réanimateurs manuels en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis, le Canada et le Mexique comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché des réanimateurs manuels devient de plus en plus concurrentiel avec des sociétés telles que Cardinal Health, Medline Industries, Inc., car ce sont les principales sociétés dominantes sur le marché des réanimateurs manuels ayant un nombre maximal de produits. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des réanimateurs manuels.

Les insufflateurs manuels sont des appareils portatifs portatifs utilisés pour fournir une ventilation à pression positive afin de gonfler les poumons des patients qui ne sont pas capables de respirer par eux-mêmes afin de les maintenir oxygénés et en vie. L’appareil permet à l’air d’être forcé dans les poumons chaque fois qu’il est pressé.

La demande de réanimateur manuel augmente pour le traitement dans le système de santé et devrait être un moteur majeur sur le marché des réanimateurs manuels. Les réglementations gouvernementales strictes sur l’approbation des nouveaux produits et instruments auront un impact sur la croissance du marché des réanimateurs manuels. La plupart des médecins utilisent des sacs pour aider les bébés à prendre de l’oxygène, c’est pourquoi l’augmentation du nombre de naissances prématurées est une opportunité pour augmenter la demande du marché des réanimateurs manuels. L’augmentation de l’utilisation de produits remis à neuf constitue un défi pour entraver la demande du marché des réanimateurs manuels.

Le rapport sur le marché des réanimateurs manuels fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché des réanimateurs manuels, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Développement du marché mondial des réanimateurs manuels

En janvier 2020, Weinmann Emergency a lancé le ventilateur à turbine standard MEDUVENT. Cela comprend un nouveau design, une gamme étendue de fonctions, de nouveaux menus et de nouvelles valeurs mesurées telles qu’un déclencheur inspiratoire réglable, une aide inspiratoire réglable qui offre une meilleure vue d’ensemble de l’activité respiratoire du patient. Ce lancement aidera l’entreprise à se développer dans les années à venir.

Portée du marché mondial des réanimateurs manuels

Le marché des réanimateurs manuels est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie et reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud , Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et Afrique

Toutes les analyses par pays du marché mondial des réanimateurs manuels sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché des insufflateurs manuels est segmenté en insufflateur auto-gonflant, insufflateur à gonflage par flux et pièce en T. Sur la base de la modalité, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en jetables et réutilisables. Sur la base des matériaux, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en silicone, PVC et caoutchouc. Sur la base de la technologie, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en valve pop-off, valve peep, pneumatique, double paroi, masque et autres. Sur la base du type de patient, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en adulte, pédiatrique et nourrisson. Sur la base de l’application, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en BPCO, arrêt cardiorespiratoire, anesthésie , asthme et autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, militaires, centres de diagnostic spécialisés et véhicules de transport d’urgence. Sur la base du canal de distribution, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et ventes en ligne.

