Le marché des réactifs biotechnologiques examiné dans une étude de marché à venir avec revenus, marge brute, part de marché et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des réactifs biotechnologiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,7 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 10,37 USD. milliards d’ici 2027. Le nombre croissant d’essais cliniques contribuera à accélérer la croissance du marché des réactifs biotechnologiques.

Les réactifs biotechnologiques sont utilisés dans le domaine du diagnostic, de la génétique, de la recherche, de la biologie moléculaire, de l’éducation, de l’immunologie et des biosciences sont des composés ou des substances utilisés pour synthétiser, examiner ou détecter l’existence d’une autre substance afin de permettre la lecture des tests. Les réactifs biotechnologiques contiennent des technologies telles que la culture cellulaire, la spectrométrie, l’IVD, la PCR, la chromatographie, l’expression et la transfection, la cytométrie en flux et l’électrophorèse, et trouvent une fonction dans des domaines tels que l’immunophénotypage, la microscopie fluorescente, l’analyse de l’ADN et l’analyse du cycle cellulaire.

Des facteurs tels que les dépenses élevées de recherche et développement des entreprises de biotechnologie, la croissance du nombre d’entreprises de biotechnologie, l’augmentation des produits biopharmaceutiques et le développement de la technologie devraient stimuler la croissance du marché des réactifs biotechnologiques au cours de la période de prévision.

L’augmentation du profilage des protéines et l’utilisation croissante des réactifs biotechnologiques dans la thérapeutique, les applications commerciales et la recherche fondamentale ne sont que quelques-uns des facteurs qui devraient encore propulser la croissance du marché des réactifs biotechnologiques. cependant, on estime que des facteurs tels que les dépenses élevées en produits biopharmaceutiques entravent très probablement la croissance du marché des réactifs biotechnologiques. Néanmoins, la recherche sur les cellules souches et les implémentations environnementales offrent des opportunités rentables pour la croissance du marché des réactifs biotechnologiques au cours de la période de prévision.Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des réactifs biotechnologiques sont Abbott, Agilent Technologies Inc., Danaher, BD, Bio-Rad Laboratories Inc., General Electric, bioMérieux SA, LONZA, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc. ., Hoefer, Inc., Meridian Bioscience, Inc., PerkinElmer Inc., Merck KGaA, Promega Corporation, Quality Biological, Siemens AG, Bio-Techne, TAKARA HOLDINGS INC., Sysmex Corporation, Tosoh Corporation, WATERS, WR Grace & Co .-Conn., Ortho Clinical Diagnostics, Olympus Corporation et Fitzgerald Industries International, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des réactifs biotechnologiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des réactifs biotechnologiques en raison de la montée en flèche des dépenses en capital, des progrès de nouveaux produits, de l’existence de stratégies gouvernementales appropriées et de la fondation moderne des soins de santé. En outre, le plan de réalisation du génome humain et le besoin extrême de produits chimiques dans le secteur de la biologie moléculaire stimulent encore la croissance du marché des réactifs biotechnologiques dans la région. L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché des réactifs biotechnologiques en raison de la croissance des actions de recherche et d’externalisation dans le domaine des sciences de la vie.

La section par pays du rapport sur le marché des réactifs biotechnologiques fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

