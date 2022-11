Le marché des rayons X numériques devrait croître à un TCAC de 9,22 % et segmenté par type, application, tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies de développement, revenus et utilisateurs finaux des principaux leaders

Le marché mondial de la radiographie numérique devrait croître à un taux de 9,22 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 . Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché des rayons X numériques fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en ayant un impact sur la croissance du marché. L’augmentation de la population vieillissante mondiale accélère la croissance du marché de la radiographie numérique.

La radiographie numérique (DR) est une forme avancée d’examen aux rayons X qui produit instantanément des images radiographiques numériques sur un ordinateur. La technologie utilise une plaque sensible aux rayons X pour capturer les données lors de l’inspection de l’objet, qui sont immédiatement transférées vers un ordinateur sans avoir besoin d’une cassette intermédiaire. Le rayonnement X incident est converti en une charge électrique équivalente, qui est ensuite convertie en une image numérique par le capteur du détecteur.

Les détecteurs à écran plat, également connus sous le nom de matrices de détecteurs numériques (DDA), fournissent des images numériques de haute qualité par rapport aux autres appareils d’imagerie. Ils peuvent avoir de meilleurs rapports signal sur bruit et une plage dynamique améliorée, qui à leur tour offrent une sensibilité élevée pour les applications radiographiques.

Les détecteurs à écran plat utilisent deux méthodes différentes, la conversion indirecte et la conversion directe. Les détecteurs à panneau plat à conversion indirecte ont une couche de scintillateur qui convertit les photons de rayons X en photons de lumière visible et convertit ensuite les photons en charges électriques à l’aide d’une matrice de photodiodes en silicium amorphe. Cette charge est proportionnelle au nombre et à l’énergie des photons X interagissant avec les pixels du détecteur, et donc à la quantité et à la densité de matière absorbant les rayons X.

Les détecteurs à panneau plat à conversion directe utilisent des photoconducteurs tels que le sélénium amorphe (a-Se) ou le tellurure de cadmium (Cd-Te) sur des plaques multi-microélectrodes pour fournir une clarté et une résolution maximales. Les informations des deux détecteurs sont lues par des transistors à couches minces.

Dans le processus de conversion directe, lorsque les photons X frappent un photoconducteur, tel que le sélénium amorphe, ils sont directement convertis en signaux électroniques, qui sont amplifiés et numérisés. Comme il n’y a pas de scintillateurs, il n’y a pas ici de diffusion latérale de photons, ce qui assure une image plus nette. Cela la distingue de la construction indirecte.

Lorsqu’ils sont combinés avec des logiciels de robotique et de traitement d’image appropriés, les détecteurs à écran plat peuvent être utilisés dans les examens de tomodensitométrie (CT) à rayons X pour générer des images 3D des structures externes et internes de l’objet à tester.

Un autre type de support de détection de rayons X numérique est un réseau de détecteurs linéaires (LDA). Ceux-ci se composent d’une seule rangée de pixels de détection de rayons X, et non d’une matrice. Le LDA ou l’objet à inspecter doit être déplacé relativement pour former une image radiographique 2D. LDA convient à l’inspection d’objets se déplaçant sur des bandes transporteuses. Comme nous le savons tous, la radiographie numérique ou la radiographie numérique est un type d’imagerie par rayons X dans lequel un capteur de rayons X numérique est utilisé à la place du film photographique traditionnel. Cela a l’avantage supplémentaire de gagner du temps et de pouvoir transférer des images numériquement avec l’avantage supplémentaire de les améliorer pour une meilleure visibilité.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la radiographie numérique au cours de la période de prévision sont l’incidence croissante de la radiographie numérique dentaire ainsi que les initiatives et les investissements gouvernementaux appropriés. De plus, la croissance continue du cancer buccal pédiatrique et de la cavité dentaire devrait également stimuler la croissance du marché de la radiographie numérique. En outre, les avantages des systèmes à rayons X numériques par rapport aux systèmes analogiques traditionnels sont encore estimés pour amortir la croissance du marché des rayons X numériques. D’autre part, la hausse du coût des systèmes de radiographie numérique devrait encore entraver la croissance du marché de la radiographie numérique au fil du temps.

En outre, les progrès des systèmes de radiographie numérique basés sur l’IA offriront davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché de la radiographie numérique dans les années à venir. Cependant, la popularité croissante des systèmes remis à neuf est susceptible de remettre en question la croissance du marché des rayons X dans un proche avenir.

Principaux acteurs clés du marché Radiographie numérique :

Canon

Systèmes médicaux Fujifilm

GE Santé

Société médicale Hitachi

Hologique

Royal Philips

Société Shimadzu

Siemens Healthineers

Toshiba Medical Systems Co., Ltd.

Danaher

Carestream Médical

Systèmes dentaires Sirona

Planmeca

Imagerie Varex

Groupe Agfa-Gevaert

Scénario de marché mondial Radiographie numérique :

L’e-santé fait référence à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le domaine de la santé. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont largement utilisées sous la forme d’applications médicales, de dossiers médicaux et de télémédecine.

La pénétration mondiale de l’Internet haut débit est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la radiographie numérique. L’adoption généralisée des appareils portables, de l’analyse des données volumineuses et de l’IoT (Internet des objets) dans les soins de santé, ainsi que l’augmentation des initiatives gouvernementales pour soutenir l’utilisation des solutions et des services de radiographie numérique accélèrent la croissance du marché. Le besoin croissant de gérer la conformité réglementaire grâce à l’utilisation de solutions de radiographie numérique et la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer et le diabète ont un impact supplémentaire sur le marché. De plus, l’augmentation du revenu disponible, la formation d’organisations de soins responsables, les progrès des infrastructures de santé, la numérisation rapide et la disponibilité de la nature dynamique de la conception des régimes de prestations de santé ont eu un impact positif sur le marché de la radiographie numérique. aussi,

D’autre part, les coûts élevés associés au déploiement et à la maintenance des solutions numériques de radiographie et les problèmes de sécurité liés à la confidentialité, aux licences et aux violations de données devraient entraver la croissance du marché. La réticence des professionnels de la santé à adopter des solutions avancées de radiographie numérique et le manque de professionnels de l’informatique qualifiés devraient défier le marché de la radiographie numérique au cours de la période de prévision 2022-2029.

Étendue du marché mondial des rayons X numériques et taille du marché

Le marché de la radiographie numérique est segmenté en fonction dutype, de l’application, de la technologie, de la portabilité, du système, de la fourchette de prix et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des rayons X numériques est segmenté en systèmes à rayons X analogiques et systèmes à rayons X numériques.

Sur la base des applications, le marché des rayons X numériques est segmenté en radiographie générale, applications d’imagerie thoracique, applications orthopédiques, imagerie cardiovasculaire, applications dentaires, mammographie, cancer, fluoroscopie et autres applications de radiographie générale.

Sur la base de la technologie, le marché de la radiographie numérique est segmenté en radiographie directe et radiographie informatisée.

Sur la base de la portabilité, le marché de la radiographie numérique est segmenté en systèmes de radiographie numériques fixes, systèmes au sol, systèmes montés au plafond, systèmes de radiographie numériques portables, systèmes de radiographie mobiles et appareils de radiographie portables. systèmes.

Sur la base des systèmes, le marché de la radiographie numérique est segmenté en systèmes de radiographie numérique modernisés et en nouveaux systèmes de radiographie numérique.

Sur la base de la fourchette de prix, le marché des rayons X numériques est segmenté en systèmes de rayons X numériques bas de gamme, systèmes de rayons X numériques de milieu de gamme et systèmes de rayons X numériques haut de gamme.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la radiographie numérique est segmenté en hôpitaux , centres de diagnostic et centres de soins dentaires.

Analyse au niveau national du marché des rayons X numériques

Le marché Radiographie numérique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, déploiement et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des rayons X numériques sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ) comme Moyen-Orient et Afrique (MEA) ), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la radiographie numérique en raison d’un environnement réglementaire favorable et d’une forte adoption des solutions HCIT dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises d’informatique de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Infrastructure de santé Croissance de la base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des rayons X numériques vous fournit également une analyse détaillée du marché, y compris la croissance des dépenses de santé en biens d’équipement par pays, la base installée de différents types de produits sur le marché des rayons X numériques, l’impact des technologies utilisant la courbe de la ligne de vie et l’évolution scénarios réglementaires de la santé et son impact sur le marché de la radiographie numérique. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Radiographie numérique

Le paysage concurrentiel du marché des rayons X numériques fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché de la radiographie numérique.

