Le marché des raquettes de squash devrait croître à un TCAC de 3,8 % jusqu’en 2028, en raison de la sensibilisation croissante du public à la valeur du sport de raquette. Le marché des raquettes de squash devrait croître à un taux de croissance du marché de 3,8 % entre 2021 et 2028, et devrait être évalué à 276,26 millions USD. L’étude de marché des raquettes de squash réalisée par Data Bridge Market Research fournit une analyse et des informations sur les différents aspects qui devraient émerger au cours de la période de prévision et leur impact sur l’expansion du marché. L'urbanisation rapide dynamise le marché des raquettes de squash.

Le squash est un jeu en simple ou en double joué sur un court de squash pour quatre personnes avec des raquettes à long manche et de petites balles en caoutchouc. La raquette de squash est un autre nom pour le squash. Le terrain est plus petit, mais le jeu suit les mêmes règles qu’avec les raquettes.

L’une des principales raisons de l’expansion du marché des raquettes de squash est l’attrait croissant du sport du squash pour les gens du monde entier. Avec la Fédération mondiale de squash (WSF) et l’Association professionnelle de squash (PSA) organisant de nombreux championnats et championnats du monde, le public reconnaît de plus en plus la valeur des sports de raquette dans le développement de la force et de la flexibilité. Ces facteurs ont contribué à l’expansion rapide du marché.

Étendue du marché mondial des raquettes de squash et taille du marché

Le marché des raquettes de squash est segmenté en fonction de l’équilibre, de la composition, du poids, du joueur, du matériau du cadre et du canal de vente. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base de l’équilibre, le marché des raquettes de squash est segmenté en tête lourde, tête légère et tête plate.

Sur la base de la structure, le marché des raquettes de squash est classé en gorge ouverte, gorge fermée et hybride.

En fonction du poids, le marché des raquettes de squash est classé en lourd et léger.

Selon le joueur, le marché des raquettes de squash est segmenté en débutant, intermédiaire et avancé.

Analyse par pays du marché Raquette de squash

Il analyse le marché des raquettes de squash et fournit des informations sur la taille du marché, le volume par pays, l’équilibre, la structure, le poids, le joueur, le matériau du cadre et le canal de vente mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des raquettes de squash sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, le Canada et le Mexique. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA ) , le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des raquettes de squash en raison de l’organisation de plusieurs tournois de squash dans la région. L’Europe devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison du lancement de nouveaux produits à haute puissance par les principaux fabricants de la région.



Analyse concurrentielle de la part de marché des raquettes de jardinage et de squash

Des informations détaillées sur tous les concurrents sont incluses dans le paysage concurrentiel du marché Raquettes de squash. La situation financière de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la portée mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la variété des produits et les forces des applications. . que. Inclus. Les informations ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché des raquettes de squash.

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des raquettes de squash sont:

Amer Sports , Dunlop Sports, HEAD, Prince Global Sports, Tecnifibre, Kamachi Group, Ektelon LLC , Black Knight Enterprises, Soccer International Private Limited, OLIVER Sport & Squash GmbH , Sport One Srl, Black Knight Enterprises Ltd. , Harrow Sports, Babolat , 와 Wilson Sporting Goods 等国内外企业.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent.

