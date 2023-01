Le marché des raquettes de squash devrait connaître une croissance de l’industrie à un taux de 3,8 % d’ici 2028. Amer Sports, Dunlop Sports, HEAD, Prince Global Sports, Tecnifibre, Kamachi Group, Ektelon LLC, Black Knight Enterprises, Soccer International Private Limited, OLIVER Sport & Squash GmbH, SporT One Srl, Black Knight Enterprises Ltd., Harrow Sports, Babolat, Wilson Sporting Goods parmi d'autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le marché des raquettes de squash devrait connaître une croissance du marché à un taux de 3,8 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre une valeur de 276,26 millions USD d’ici 2028. Le rapport de l’étude de marché Data Bridge sur le marché des raquettes de squash fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision, fournissant une analyse et leur impact sur la croissance du marché. L’urbanisation rapide alimente la croissance du marché des raquettes de squash.

Les raquettes de squash, également appelées squash à raquettes, sont un jeu en simple ou en double joué sur un terrain à quatre murs avec une raquette à long manche et une petite balle en caoutchouc. Le jeu utilise les mêmes principes que les raquettes, mais avec un terrain plus petit. Ce jeu se joue généralement à 2 joueurs, mais peut être amélioré à 4 joueurs en Double.

La popularité croissante du squash parmi la population mondiale est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des raquettes de squash. Croissance du marché car de nombreuses compétitions et championnats du monde organisés par des associations sportives internationales telles que la Fédération mondiale de squash (WSF) et l’Association professionnelle de squash (PSA) ont lieu, et la prise de conscience de l’importance des sports de raquette pour développer la force musculaire et la flexibilité. De plus, les innovations de produits en cours élargissent les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Étendue du marché mondial des raquettes de squash et taille du marché

Le marché des raquettes de squash est segmenté en fonction de l’équilibre, de la composition, du poids, du joueur, du matériau du cadre et du canal de vente. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base de l’équilibre, le marché des raquettes de squash est segmenté en tête lourde, tête légère et même.

Sur la base de la structure, le marché des raquettes de squash est segmenté en gorge ouverte, gorge fermée et hybride.

Basé sur le poids, le marché des raquettes de squash est segmenté en lourd et léger.

Selon le joueur, le marché des raquettes de squash est segmenté en débutant, intermédiaire et avancé.

Analyse au niveau national du marché Raquette de squash

Le marché des raquettes de squash est analysé et des informations sur la taille et le volume du marché par pays, échelle, configuration, poids, joueur, matériau de cadrage et canal de vente mentionnés ci-dessus sont fournies.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des raquettes de squash sont: les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et le Sud. Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud et autres régions du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) , Afrique (MEA), partie de l’Amérique du Sud : Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des raquettes de squash en raison du nombre de tournois de squash organisés dans la région. L’Europe devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison du lancement de nouveaux produits dotés de fonctionnalités hautes performances par les principaux fabricants de la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché des raquettes de jardinage et de squash

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des raquettes de squash sont:

Amer Sports, Dunlop Sports, HEAD, Prince Global Sports, Tecnifibre, Kamachi Group, Ektelon LLC, Black Knight Enterprises, Soccer International Private Limited, OLIVER Sport & Squash GmbH, SporT One Srl, Black Knight Enterprises Ltd., Harrow Sports, Babolat, Wilson Sporting Goods parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent.

