Le marché des rameurs devrait assister à une augmentation des revenus d’ici 2030

La taille du marché mondial des rameurs devrait être de 4,0 milliards USD en 2021 et atteindre 5,32 milliards USD en 2027 , enregistrant un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’aviron est un exercice à faible impact qui aidera les corps en forme à se développer et à se mettre en forme. La principale raison pour laquelle les entraînements courts sur un rameur sont efficaces est que l’aviron est un entraînement complet du corps dès le départ. L’aviron active presque deux fois plus de masse musculaire que d’autres activités comme le vélo et la course. Un seul coup sur le rameur fait travailler vos ischio-jambiers, vos quadriceps, vos fessiers, vos bras, votre tronc et vos muscles du dos.

Le marché des rameurs devrait connaître une croissance saine dans les régions en développement en raison de la sensibilisation croissante à la forme physique. Les progrès de la technologie ont permis de développer des machines volumineuses, compactes et légères pour éviter les blessures.

Facteurs affectant l’industrie des rameurs au cours de la période de prévision

L’augmentation rapide de la sensibilisation des gens à la santé et aux problèmes de santé est l’un des facteurs importants de la croissance du marché des rameurs. On estime que la tendance à la hausse des entraînements de bricolage alimente la demande de rameurs et soutient le développement du marché mondial.

Une augmentation du nombre de centres de fitness à travers le monde devrait accélérer la croissance du marché des rameurs au cours de la période de prévision. De plus, une augmentation du nombre d’événements de fitness dans les pays en développement peut augmenter la demande de rameurs et stimuler de manière positive la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des rameurs

Au cours du premier trimestre 2020, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des rameurs a été relativement modéré. Par conséquent, avec l’épidémie, il y a une augmentation significative de la demande de rameurs en raison de l’augmentation du nombre de personnes faisant de l’entraînement à domicile dans le monde, ce qui a eu un impact positif sur la valeur marchande des rameurs en 2020 et les années suivantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des rameurs en fonction des industries de fonctionnement, de poids et d’utilisation finale.

Sur la base de l’opération, le marché des rameurs a été segmenté en –

Pneumatique

Magnétique

L’eau

Hydraulique

Sur la base du poids, le marché des rameurs a été segmenté en –

Moins de 100 livres

100 à 199 livres

200 à 249 livres

300 à 499 livres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des rameurs a été segmenté en –

Résidentiel

Commercial

Perspectives régionales du marché des rameurs

En fonction de la région, le marché mondial des rameurs a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des rameurs, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché mondial des rameurs au cours de la période de prévision. De plus, l’Europe devrait projeter la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des rameurs comprennent

Le marché mondial des rameurs est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants opérant sur le marché mondial des rameurs sont–

Concept2

Club WaterRower

Forme physique à vie

Produits d’endurance

Remise en forme du premier degré

Lifecore Biomédical

Carrosserie

bouilloires

ProForm

Exercice de vélocité.

Le rapport sur le marché des rameurs fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des entretiens primaires.

Le rapport sur le marché des rameurs couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des rameurs comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché des rameurs