Le marché des radars de surveillance côtière atteindra 1 423,59 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 5,7 % : The Insight Partners

Le radar de surveillance côtière est principalement utilisé par les forces navales et les garde-côtes dans le but de sécuriser les côtes des diverses menaces marines. Suite aux conflits maritimes, l’exigence d’une surveillance maritime constante et efficace est mise en avant par tous les pays. Le marché des radars de surveillance côtière est dominé par les radars en bande X car ces radars ont une longueur d’onde électromagnétique beaucoup plus élevée et la capacité de détection de cibles plus petites, même dans le désordre marin, est beaucoup plus élevée que les autres radars.

L’épidémie de COVID-19 se propage actuellement dans le monde entier, le rapport de marché Radar de surveillance côtière couvre l’impact du virus corona sur la croissance de la plus grande entreprise. Ce rapport de recherche classe les principaux acteurs du marché des radars de surveillance côtière chauds et donne également une étude complète de l’analyse d’impact de Covid-19 sur le marché par régions comme (Amériques, Europe APAC et EMEA).

REMARQUE : Nos analystes surveillant la situation à travers le monde expliquent que le marché générera des perspectives rémunératrices pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une illustration supplémentaire du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact du COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

Paysage concurrentiel : Marché des radars de surveillance côtière : Accipiter Radar Technologies Inc., Aselsan AS, Blighter Surveillance Systems Ltd., East Radar Systems Limited, Elbit Systems Ltd., FLIR Systems, Inc., GEM Elettronica, Harris Corporation, Israel Aerospace Industries Ltd. , Kelvin Hughes, Raytheon Company, Terma A/S et THALES GROUP.

Le marché mondial des radars de surveillance côtière a été segmenté par types en bande X, bande S, bande X et bande S, et autres. Sur la base de la plate-forme, le marché des radars de surveillance côtière est également divisé en navires, terrestres et aéroportés. De plus, le marché est divisé par l’utilisateur final entre les industries portuaires, portuaires et pétrolières et gazières et les agences de protection maritime.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des radars de surveillance côtière dans le monde, le marché mondial est analysé dans les principales régions du monde : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie- Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Amérique du Sud (Brésil, Argentine), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte et Afrique du Sud)

Les points saillants du rapport :

Estimations de la taille du marché par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2021 à 2028 et prévisions jusqu’en 2028.

La structure du marché mondial Radar de surveillance côtière en identifiant ses différents sous-segments

Analyse de la valeur, de la part de marché, du paysage concurrentiel du marché, de l’analyse SWOT et des plans de développement au cours des prochaines années.

Des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché, y compris le potentiel de croissance, les opportunités, les moteurs, les défis et les risques spécifiques à l’industrie.

