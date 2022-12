Le marché des queues de billard devrait enregistrer un taux de croissance de l’industrie de 3,8% au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029 Les queues de billard sont connues pour être les queues de billard utilisées pour frapper la balle. Ce sont des bâtons effilés qui mesurent environ 57 à 59 pouces de long et vont de 16 à 21 onces chez les pros et pèsent environ 19 onces en moyenne.

Le marché des queues de billard devrait enregistrer un taux de croissance du marché de 3,8 % au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des queues de billard fournit une analyse et un aperçu des différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. L’augmentation des ventes de queues de billard accélère la croissance du marché des queues de billard.

Les facteurs importants qui devraient stimuler la croissance du marché des queues de billard dans la région au cours de la période de prévision sont les acteurs qui développent des équipements de billard et de snooker personnalisés pour élargir leur clientèle. En outre, la montée en puissance des plates-formes de vente et d’interaction client pour obtenir les commentaires des clients sur le produit devrait stimuler davantage la croissance du marché des queues de billard.

Étendue et taille du marché du marché mondial Queues de billard

Sur la base du type, le marché des queues de billard est segmenté en carambole, billard et snooker.

Sur la base de l’équipement, le marché des queues de billard est segmenté en boules de table, queues, queues de billard, queues à neuf boules et autres équipements.

Sur la base du canal de distribution, le marché des queues de billard est segmenté en hors ligne et en ligne.

Basé sur l’application, le marché des queues de billard est segmenté en club, course, famille et autres.

Analyse au niveau national du marché Queue de billard

Les pays couverts par le rapport de marché Billard Cue sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des queues de billard en raison de la prolifération des sports de queue et de diverses activités récréatives. De plus, les différentes associations promouvant le sport alimenteront davantage la croissance du marché des queues de billard dans la région au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché pour Queues de billard

Le paysage concurrentiel du marché Queues de billard fournit des détails sur un concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, les capacités de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des queues de billard.

Certains des principaux acteurs du marché des queues de billard sont A Hamson Inc, Zhejiang Jianying Billiards Co.ltd, Predator Group, Wiraka Pte Ltd, XingPai, Centurelli P.IVA, Ozone Billiards., Action Billiard Cues, FURY, Predator Group., présent entre autres Magento, Inc., Falcon Cue Ltd., Omin, Palko Services et Miki Co., Ltd.

