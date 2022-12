Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux en Asie-Pacifique devrait croître de 5,7 % jusqu’en 2028

Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux en Asie-Pacifique devrait croître de 5,7 %, en tenant compte de facteurs tels que la demande croissante dans le secteur de l’hôtellerie.

Le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) a montré une pénétration exceptionnelle du marché dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde. Le nombre croissant de maladies aéroportées augmente la propagation des purificateurs d’air dans les pays développés. Dans les pays en développement, l’augmentation de la pollution de l’air dans les zones urbaines crée des opportunités pour le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV).

Selon Data Bridge Market Research, le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) détient la part de marché la plus élevée en Chine, suivi du Japon et de l’Inde, et le leader du marché est LG Electronics avec une part de marché estimée à environ 10 % à 14 % du marché. le purificateur d’air commercial ultraviolet (UV). La société a réalisé d’excellentes ventes grâce à sa large gamme de purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) en raison de la croissance rapide de l’industrie hôtelière.

Tendances affectant le marché

Maintenant, la question se pose de savoir quels autres pays LG Electronics, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. et Koninklijke Philips NV visent? Data Bridge Market Research prévoit une forte croissance du marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux en Chine et les leaders du marché ciblent le Japon et l’Inde comme leurs prochaines sources de revenus pour 2021.

Le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) devient de plus en plus compétitif chaque année, car des entreprises comme LG Electronics, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. et Koninklijke Philips NV sont les leaders du marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux. Les nouveaux rapports d’étude de marché Data Bridge mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux.

Portée du marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV)

Le marché des purificateurs d’air commerciaux ultraviolets (UV) d’Asie-Pacifique est segmenté par pays au Japon, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, en Australie, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines et dans le reste de l’Asie-Pacifique.

Toutes les analyses par pays du marché Purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base du type, le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en unités CVC commerciales autonomes et intégrées. Sur la base de la mobilité, le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) est segmenté en portables et non portables.

Sur la base du prix, le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) est segmenté en moins de 50 $, 50 $ à 200 $ et plus de 200 $. Sur la base de l’application, le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en hôtels et restaurants, hôpitaux et cliniques, écoles et instituts, bâtiments d’entreprise, centres commerciaux, services publics, centres de données, automobile, logistique, installations de fabrication et autres. . Sur la base du canal de distribution, le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) est segmenté en détaillants physiques et en commerce électronique.

Points clés couverts par les tendances et les prévisions de l’industrie des purificateurs d’air ultraviolets commerciaux (purificateurs d’air UV) jusqu’en 2028

Normes et changements du marché

Essais de marché dans différentes régions

Données de vente pour les compagnons de marché

Étude sur les principaux fournisseurs et perturbateurs

compétitivité de la chaîne d’approvisionnement

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Winix Inc.

SAMSUNG

air de lapin

Électronique LG

unilever

dyson

Méthodologie de recherche: marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) en Asie-Pacifique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La principale méthode de recherche employée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (experts de l’industrie).

En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, faites une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

