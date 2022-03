Le marché des purificateurs d’air devrait atteindre 21,69 milliards de dollars d’ici 2027

L’incidence croissante de la motorisation et de l’industrialisation dans le monde, associée à une préoccupation croissante concernant la pollution de l’air, stimule la demande du marché.

Taille du marché des purificateurs d’air – 8,16 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 12,9%, tendances du marché – Forte demande de purificateurs d’air capables d’éliminer ou de tuer les maladies aéroportées ou contagieuses.

Le marché des purificateurs d’air devrait atteindre 21,69 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le secteur s’attend à être alimenté par une prévalence accrue d’agents pathogènes infectieux, ainsi que par des niveaux de pollution croissants dans les zones urbaines. Bon nombre des variables censées entraîner le changement sont également l’amélioration des normes de travail, l’augmentation des revenus disponibles et l’amélioration de la littératie en santé. Le besoin croissant d’équipements de contrôle de la pollution de l’air à introduire anticipe une demande croissante de purificateurs d’air, en particulier dans les régions émergentes. La compréhension croissante de la santé devrait apporter une contribution significative à la croissance, en particulier chez les jeunes en milieu urbain.

Les réglementations strictes en matière de conservation de l’environnement, la mondialisation croissante et la sensibilisation à la gestion des émissions devraient avoir un effet positif sur le développement du marché américain au cours de la période de prévision. L’industrie américaine prévoyait d’être en tête du segment des produits de base des particules à haute efficacité (HEPA) au cours de la période projetée, car il s’agit de la méthode la plus efficace pour collecter les particules nocives en suspension dans l’air.

L’Asie-Pacifique prévoyait qu’elle deviendrait le segment national à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. En raison de nombreux facteurs, notamment l’urbanisation rapide et l’industrialisation croissante, la région s’attend à dominer le marché avec une population à revenu disponible croissante.

Parmi les principaux participants figurent Honeywell International Inc., IQAir, Atalanta Health Care, Blue Air AB, Eureka Forbes, Daikin Industries Ltd, Koninklijke Philips NV et Panasonic Corporation., entre autres.

COVID-19 Impact :

L’épidémie de coronavirus a créé une peur et une inquiétude majeures concernant les maladies contagieuses. En tant que préparation préventive, de plus en plus d’individus et de secteurs commerciaux communs intègrent des technologies qui peuvent potentiellement atténuer la propagation de l’épidémie de virus ou s’exécuter entièrement. De nombreuses sociétés d’électronique grand public et d’appareils électroménagers investissent massivement dans leur R&D et cherchent des moyens de trouver des produits électroniques capables de tuer les bactéries et les virus nocifs dans le flux d’air conçu à la fois à des fins domestiques et commerciales. De nombreuses entreprises ont déjà proposé des gammes de produits censées tuer ou supprimer le COVID-19.

Cependant, en raison de la situation de confinement, les industries manufacturières sont considérablement affectées, ce qui devrait atteindre son apogée au cours du troisième trimestre de cet exercice lors de la reprise des installations de production et des chaînes de distribution.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché, en termes d’industrie d’utilisation finale, se divise en secteurs commercial, résidentiel, industriel et médical. Une demande importante devrait provenir du segment de marché principalement axé sur le CVC.

Le purificateur d’air de la société Blueair peut prévenir certaines maladies transmises par l’air en piégeant et en éliminant les virus de la grippe de l’air. En raison de la pandémie de COVID-19, les purificateurs d’air qui peuvent pallier les graves contagions aéroportées devraient répondre à une demande substantielle des consommateurs, et de nombreuses autres entreprises d’électronique grand public ou basées sur des produits commenceraient à investir dans la R&D pour inventer de nouvelles percées technologiques.

L’industrie s’attend à être entraînée par une prévalence accrue de maladies transmises par l’air, ainsi que par des taux croissants d’émissions dangereuses dues à une urbanisation rapide. L’augmentation du revenu disponible et l’amélioration des connaissances en matière de santé font également partie des facteurs énumérés qui devraient stimuler la croissance du marché. Le besoin croissant d’équipements de contrôle de la pollution de l’air à introduire anticipe une demande pressante de purificateurs d’air, en particulier dans les régions en développement. La préoccupation croissante pour la santé devrait apporter une contribution significative à la croissance de ce marché.

Au cours des dernières années, tous les principaux acteurs du marché ont investi massivement dans des initiatives de R&D, conduisant à l’invention de plusieurs produits innovants. Les grands acteurs visent à enrichir leur portefeuille de produits par des fusions et acquisitions stratégiques de petites et moyennes entreprises. Dans les années à venir, on s’attend donc à une intense rivalité entre les joueurs.

En mars 2019, Sharp a introduit un nouveau purificateur d’air et humidificateur en Inde. Sharp KC-G40 M., Le principal point de vente de cet appareil est le système d’humidification intégré, qui maintient un niveau d’humidité confortable grâce à la technologie naturelle d’évaporation pendant l’été. Il aide également à maintenir le niveau d’hydratation du corps. L’objectif de l’entreprise était d’étendre sa base indienne et de fournir ses produits à la vaste base de population.

En septembre 2018, la société mère du fabricant de filtres austro-américain dexwet International AG, Dexwet Holdings Company, annonce l’acquisition du fabricant allemand d’équipements de purification de l’air Aludo. La reprise d’Aludo marque l’entrée dans le développement de nouveaux équipements de purification d’air de haute qualité.

Les rapports et les données ont segmenté le rapport mondial sur l’industrie des purificateurs d’air en fonction de la technologie, du type, Valeurs CADR et applications pour cette étude :

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2019-2027)

Air particulaire à haute efficacité (HEPA)

charbon actif

(TSS)

Filtres ioniques

Irradiation germicide ultraviolette

Autres

types Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2027)

poussière et de pollen Purificateur

fumée et

Perspectives des valeurs CADR (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2027)

Faible (jusqu’à 250 cfm)

Moyen (251 à 500 cfm)

Élevé (au-dessus de 500 cfm)

Perspectives d’application (Revenu , milliards USD ; 2017-2027)

Commercial

Résidentiel

Industriel

Autres

Perspectives régionales (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Nous offrons également un rapport personnalisé selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport modifié.

