Le marché des purificateurs d'air commerciaux ultraviolets (UV) en Asie-Pacifique devrait croître de 5,7% d'ici 2028

Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux en Asie-Pacifique devrait croître de 5,7 % en raison de facteurs tels que la demande croissante de l’industrie hôtelière.

Le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) a connu une pénétration sans précédent dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde. La prévalence des purificateurs d’air augmente dans les pays développés à mesure que le nombre de maladies aéroportées augmente. L’augmentation des taux de pollution de l’air dans les zones urbaines des pays en développement crée des opportunités pour le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV).

Selon Data Bridge Market Research, le marché chinois des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux détient la plus grande part de marché après le Japon et l’Inde, et le leader du marché est LG Electronics avec une part de marché d’environ 10 % à 14 %. Marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) La société a réalisé de fortes ventes grâce à sa large gamme de purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV), stimulée par la croissance florissante du secteur de l’hôtellerie.

Tendances affectant le marché

Maintenant, le problème est LG Electronics, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. et quels autres pays Koninklijke Philips NV cible-t-il ? Data Bridge Market Research prévoit une croissance significative du marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) en Chine et des leaders du marché ciblant le Japon et l’Inde en 2021.

Sur le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux, la concurrence est féroce, car des sociétés telles que LG Electronics, Daikin Industrial Co., Ltd. et Koninklijke Philips NV dominent le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux chaque année. Data Bridge Market Research Un nouveau rapport met en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV).

Portée du marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV)

Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du Japon, de la Chine, de l’Inde, de la Corée du Sud, de l’Australie, de Singapour, de la Malaisie, de la Thaïlande, de l’Indonésie, des Philippines et du reste des pays d’Asie-Pacifique.

Toute analyse par pays pour le marché Purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est analysée plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base du type, le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en CVC commerciaux autonomes et intégrés. Basé sur la mobilité, le marché commercial des purificateurs d’air UV (ultraviolets) est segmenté en portable et non portable.

Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est divisé en moins de 50 $, 50 $ à 200 $ et plus de 200 $ en fonction du prix. Il est divisé en hôtels et restaurants, hôpitaux et cliniques, écoles et institutions, bâtiments d’entreprise, centres commerciaux, installations publiques, centres de données, automobiles, logistique et installations de production. Sur la base du canal de distribution, le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) est segmenté en détaillants en magasin et en commerce électronique.



Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux jusqu’en 2028

Normes et évolutions du marché

Essais de marché dans différentes régions

Données sur les ventes des concurrents du marché

Étude sur les principaux fournisseurs et destructeurs

compétitivité de la chaîne d’approvisionnement

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Winix Co., Ltd.

Samsung

air de lapin

LG Électronique

Unilever

Dyson

Méthodologie de recherche: marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) en Asie-Pacifique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide du module de collecte de données avec un échantillon de grande taille. Les données de marché sont analysées et prévues à l’aide de statistiques de marché et de modèles cohérents. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont des facteurs clés de succès pour le rapport sur le marché. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez demander un appel à notre analyste ou dérouler la demande.

La méthodologie de recherche principale utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’exploration de données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la vérification primaire (expert de l’industrie).

La méthodologie de recherche principale utilisée par l'équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l'exploration de données, l'analyse de l'impact sur le marché des variables de données et la vérification primaire (expert de l'industrie).

En plus de cela, le modèle de données comprend la grille de positionnement des fournisseurs, l'analyse de la chronologie du marché, l'aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l'entreprise, l'analyse de la part de marché de l'entreprise, les normes de mesure, l'analyse de haut en bas et l'analyse de la part des fournisseurs.

