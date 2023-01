Le marché des purificateurs d’air commerciaux ultraviolets (UV) en Asie-Pacifique devrait croître de 5,7% d’ici 2028 Selon Data Bridge Market Research, la Chine détient la plus grande part du marché commercial des purificateurs d'air ultraviolets (UV), suivie du Japon et de l'Inde, LG Electronics devant enregistrer une part de marché d'environ 10 à 14 %. Marché commercial des purificateurs d'air ultraviolets (UV). La société a enregistré des ventes exceptionnelles dans une gamme de purificateurs d'air commerciaux à ultraviolets (UV) grâce à l'industrie hôtelière en plein essor.

Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux en Asie-Pacifique devrait croître à un taux de 5,7 % en raison de facteurs tels que la demande accrue de l’industrie hôtelière.

Dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde, le secteur commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) a fait preuve d’une pénétration remarquable. La prévalence des purificateurs d’air augmente dans les pays développés en raison de l’augmentation des infections aéroportées. Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est en croissance dans les pays émergents en raison de la prévalence de la pollution de l’air dans les zones métropolitaines.

Tendances affectant le marché

Maintenant, le problème est LG Electronics, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. Et quels autres pays cible Koninklijke Philips NV ? Data Bridge Market Research prévoit que le marché chinois des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux connaîtra une croissance significative en 2021, les leaders du marché ciblant le Japon et l’Inde comme leurs prochaines sources de revenus.

La concurrence sur le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux devient de plus en plus féroce chaque année, LG Electronics, Daikin Industries et Koninklijke Philips NV étant en tête du marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux. Data Bridge Market Research Un nouveau rapport met en évidence les principaux moteurs de croissance et opportunités sur le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux.

Portée du marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV)

Le marché des purificateurs d’air commerciaux ultraviolets (UV) d’Asie-Pacifique est segmenté par pays en Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique.

Sur la base d’une segmentation plus poussée, l’analyse du marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) de tous les pays est analysée plus en détail. Sur la base du type, le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en CVC commerciaux autonomes et intégrés. Basé sur la mobilité, le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en portables et non portables.

En fonction du prix, le marché des purificateurs d'air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en moins de 50 $, 50 $ à 200 $ et 200 $ et plus. Sur la base de l'application, le marché des purificateurs d'air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en hôtels et restaurants, hôpitaux et cliniques, écoles et institutions, bâtiments d'entreprise, centres commerciaux, services publics, centres de données, automobile, logistique, installations de fabrication et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des purificateurs d'air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en vente au détail en magasin et en commerce électronique.



Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux jusqu’en 2028

Normes et évolutions du marché

Tests de marché dans différentes régions

Données sur les ventes des concurrents du marché

Etude des principaux fournisseurs et destroyers

compétitivité de la chaîne d’approvisionnement

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

entreprise winix

Samsung

Lapin

lg électronique

unilever

Dyson

Méthodologie de recherche: marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) en Asie-Pacifique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence ont été effectuées à l’aide du module de collecte de données avec un échantillon de grande taille. Analyser et prévoir les données du marché à l’aide de statistiques et de modèles de marché cohérents. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également des facteurs clés de succès pour le rapport sur le marché. Pour plus d’informations, vous pouvez demander un appel à notre analyste ou nous écrire.

La méthodologie de recherche de base utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’extraction des données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la vérification primaire (expert de l’industrie).

Au-delà de cela, le modèle de données comprend une grille de localisation des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, un aperçu et un guide du marché, une grille de localisation de l’entreprise, une analyse de la part de marché, des mesures, une analyse descendante et une analyse de l’engagement des fournisseurs. Entrez en contact avec des experts de l’industrie pour en savoir plus sur notre méthodologie de recherche.

