Le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) devrait croître à un TCAC de 4,10% jusqu’en 2028

Le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) devrait croître à un TCAC de 4,10 % de 2021 à 2028 . Le rapport sur le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) examine l’expansion de la fabrication mondiale en raison de la hausse des prix des produits.

Un purificateur d’air UV est un appareil de purification de l’air qui purifie l’air dans des espaces confinés tout en inactivant les bactéries grâce au rayonnement UV-C. L’appareil utilise la lumière ultraviolette, qui a le potentiel d’altérer, de désactiver ou de détruire l’ADN des microbes. Les matériaux émetteurs déterminent la couleur de la lumière ultraviolette qui peut ne pas être visible à l’œil humain. Un système UV est généralement une combinaison d’un système à air pulsé et d’un autre filtre à particules tel qu’un filtre HEPA.

L’incidence croissante des maladies transmises par l’air, l’augmentation des niveaux de pollution due à l’industrialisation et à la motorisation rapides à travers le monde, le nombre croissant d’avancées technologiques et la prise de conscience croissante de la consommation d’air pur sont quelques-uns des facteurs majeurs et perspicaces qui sont susceptibles d’augmenter dans les projections. La période 2021-2028 stimule la croissance du marché Purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux.

La hausse des coûts de maintenance associée au besoin croissant d’investissements en capital élevés dans les activités de R&D est susceptible de freiner la croissance du marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux au cours de la période prévue susmentionnée. L’augmentation des émissions de produits chimiques nocifs ainsi que des sous-produits des filtres à air sera le principal défi pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux et taille du marché

En fonction du type, le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en CVC commercial autonome et intégré.

Sur la base du prix, le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) est segmenté en < 50 $, 50 $ à 200 $ et > 200 $.

Sur la base du canal de distribution, le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment en ligne a été subdivisé en sites Web de commerce électronique et sites Web appartenant à l’entreprise. Le segment hors ligne est en outre segmenté en magasins spécialisés, détaillants indépendants et grands magasins.

Analyse au niveau du pays du marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV)

Le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) est analysé, la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, prix, canal de distribution et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) AS Une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) en raison de l’approbation croissante du produit par les agences environnementales de la région. L’Asie-Pacifique devrait maintenir le taux de croissance le plus élevé en raison du nombre croissant d’activités de R&D dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) sont:

Honeywell International Inc. ; Xiaomi. LG Electronics. Unilever ; Kewei AG ; Koninklijke Philips NV ; Shinko Products Inc. ; Sharp Electronics Corporation. Allen & Company ; Indian Vortex. Austin Air ; Camfil ; Daikin Air Conditioning India Pvt. Ltd ; Eureka Forbes. QI Air. Panasonic India ; Rabbit Air ; Samsung ; Vinix Corporation ; Hamilton Beach Brands ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

