Le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) devrait croître à un taux de 4,10% d’ici 2028

Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux devrait croître à un taux de 4,10 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport sur le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) analyse la croissance qui se développe actuellement en raison de l’augmentation. Produire des produits dans le monde entier.

Les purificateurs d’air UV sont des systèmes de purification de l’air qui utilisent la lumière UV-C pour inactiver les micro-organismes et blanchir l’air dans les espaces confinés. Le système utilise une lampe UV qui peut théoriquement modifier l’ADN des microbes et les inactiver ou les tuer. La couleur de la lumière UV dépend du matériau de l’émetteur et peut ne pas être évidente à l’œil nu. Une combinaison d’un système à air pulsé et d’un autre filtre à particules, tel qu’un filtre HEPA (air à particules haute performance), est généralement un purificateur d’air UV.

L’incidence accrue des maladies transmises par l’air dans le monde, l’industrialisation et la motorisation rapides ont augmenté les niveaux de pollution, l’augmentation des progrès technologiques et la sensibilisation croissante des gens à la consommation d’air purifié sont quelques-uns des facteurs clés de la compréhension. Cela devrait stimuler la croissance du marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux au cours de la période de prévision 2021-2028.

Augmentation des coûts de maintenance associée à un besoin croissant d’investissements en capital élevés pour les activités de recherche et développement susceptibles de freiner la croissance du marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation des émissions de produits chimiques dangereux ainsi que des sous-produits des filtres à air sera une priorité absolue pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux et taille du marché

En fonction du type, le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en CVC commerciaux autonomes et intégrés.

Sur la base du prix, le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) est segmenté en < 50 USD, 50 USD à 200 USD et > 200 USD.

Le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) est divisé en ligne et hors ligne en fonction des canaux de distribution. Le segment en ligne a ensuite été segmenté en sites Web de commerce électronique et sites Web appartenant à l’entreprise. Le segment hors ligne a été segmenté en magasins spécialisés, magasins de détail indépendants et grands magasins.

Analyse au niveau du pays du marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV)

Analyse du marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV), fournissant des informations sur la taille et le volume du marché par pays, type, prix, canal de distribution et application référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, MEA (reste du Moyen-Orient) Est et Afrique) ) fait partie de MEA (Moyen-Orient et Afrique), le Brésil, l’Argentine et certaines parties de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV) en raison de l’augmentation des approbations de produits par les agences de protection de l’environnement de la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Purificateur d’air ultraviolet (UV) commercial

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) sont:

Honeywell International Inc. ; Xiaomi ; LG Electronics ; Unilever ; Coway Co., Ltd. ; Koninklijke Philips NV ; Sunbeam Products, Inc. ; Sharp Electronics Corporation ; Allen Corporation ; Bain à remous indien.; Austin Air ; campyll; Daikin Climatisation India Pvt. (principale); Eurêka Forbes.; IQAir. ; Panasonic Inde ; air de lapin; Samsung ; Winix Co., Ltd. ; Hamilton Beach Brands, Inc. ; Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

