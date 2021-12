Le marché des purificateurs d’air 2021-2027 est en plein essor avec un TCAC sain || Les principaux concurrents sont Blue Star Limited., Koninklijke Philips NV, Whirlpool., Midea Group, DAIKIN INDUSTRIES

Le rapport d’étude de marché sur les purificateurs d’air est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché sur les purificateurs d’air fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Le rapport sur le marché des purificateurs d’air présente les entreprises suivantes, notamment : – Blue Star Limited., Koninklijke Philips NV, Whirlpool., Midea Group, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Rabbit Air, SHARP CORPORATION, Blueair, Honeywell International Inc., Oransi. , IQAir., SAMSUNG, LG Electronics., Eureka Forbes., Camfil, 3M, Beyond by Aerus, Airpura Industries

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial Purificateurs d’air a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Par technologie de filtre (photo plasma, irradiation germicide ultraviolette, stérilisation thermodynamique (TSS), électronique à média polarisé, charbon actif, purificateurs ioniseurs, oxydation photocatalytique (PCO), dioxyde de titane, générateurs d’ozone et autres), type de produit (purificateurs d’air portables) , purificateurs et nettoyeurs d’air pour toute la maison, précipitateurs électrostatiques, purificateur d’air intelligent et autres), impuretés (filtration des fumées, filtration des gaz d’échappement, collecteurs de fumée, collecteurs d’huile et de brouillard et autres), canal de distribution (en ligne et hors ligne), utilisateur final ( industriel, résidentiel et commercial)

