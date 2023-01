Le marché des pulvérisateurs à gâchette devrait croître à un taux de croissance de 5,10 % jusqu’en 2028. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Le marché des pulvérisateurs à gâchette devrait croître à un taux de croissance de 5,10 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse les facteurs qui alimentent la croissance du marché des pulvérisateurs à gâchette. Cette augmentation de la valeur marchande des nébuliseurs à déclenchement peut être attribuée à divers facteurs tels que la demande croissante de nébuliseurs à déclenchement dans l’industrie cosmétique, en particulier dans les pays en développement, ainsi que la demande croissante de nébuliseurs à déclenchement antiviraux et l’augmentation du revenu personnel disponible. Par conséquent, la valeur marchande des pulvérisateurs à gâchette grimpera jusqu’à 600 millions de dollars d’ici 2028.

Un pulvérisateur à gâchette est un matériau couramment utilisé sur les bouteilles en plastique. Les sprays à gâchette comprennent un siphon qui aspire le liquide et le distribue en fonction du type de buse.

La préférence croissante des consommateurs pour les soins personnels et les cosmétiques, en particulier dans les pays en développement, et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché. L’augmentation de la demande de désinfectants due à la propagation du coronavirus, l’augmentation de la demande de produits ménagers qui aident à nettoyer la zone, ainsi que la croissance et l’expansion des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les pays en développement, sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché.

Portée du marché mondial des pulvérisateurs à gâchette et taille du marché

Le marché des pulvérisateurs à gâchette est segmenté en fonction du type, du type de capacité, du matériau, de la taille du col, du tube plongeur, de la couleur, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

En fonction du type, le marché des pulvérisateurs à gâchette est segmenté en Booster S, Child Resistant Trigger, Open Designer Trigger, Softline Trigger, Standard Trigger, Ultima Trigger et autres.

Sur la base du type de dosage, le marché des pulvérisateurs à gâchette est segmenté en pulvérisation, jet, brouillard, flux, continu, mousse et autres.

Sur la base des matériaux, le marché des pulvérisateurs à gâchette est segmenté en polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyéthylène téréphtalate (PET), chlorure de polyvinyle (PVC), verre et autres.

Sur la base de la taille du cou, le marché des pulvérisateurs à gâchette est segmenté en 28/400, 28/410, 20/410, 24/410, 24/415z, 38/400 et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des pulvérisateurs à gâchette

Il analyse le marché des pulvérisateurs à gâchette et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, type de capacité, matériau, taille du col, tube plongeur, couleur, canal de distribution et utilisateur final mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sur les pulvérisateurs à gâchette sont: Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, États-Unis, Canada et Mexique en Europe, Chine, Japon, Inde. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, autres Moyen-Orient et certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Afrique ( MEA), certaines parties de l’Amérique du Sud, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.



L’Amérique du Nord domine le marché des pulvérisateurs à gâchette et la tendance dominante continuera de prospérer au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des produits de soins personnels et d’hygiène. Cependant, l’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation du revenu personnel disponible, la mondialisation rapide, l’occidentalisation, la modernisation et la demande croissante de biens de consommation des ménages, en particulier dans des pays comme l’Inde et la Chine, sont les principaux déterminants de la croissance du marché dans cette région.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des pulvérisateurs à gâchette

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché du pulvérisateur à gâchette sont:

Silgan Dispensing Systems., Tolco Corporation, Gualadispensing, The Cary Company., MJS Packaging, Bio90 Manufacturing Canada Inc., Bargreen Ellingson, Canyon Europe Ltd., Europa Inwestycje, Frapak, RAEPAK Ltd, Freudenberg Group, CL Smith, Mr. Nozzle Inc. . ., Cole-Parmer Instrument Company, LLC, Impact Products, LLC., RPC Bramlage Division GmbH & Co.KG, WB Bottle, Continental Commercial Products, Epoca SpA.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

