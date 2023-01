Le marché des puits d’eau devrait croître à un taux de 7,2% jusqu’à la fin de l’année 2028

Le marché des puits d’eau devrait croître à un taux de 7,2% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des puits d’eau analyse la croissance qui augmente actuellement en raison de la demande croissante pour les différents puits d’eau attrayants à travers le monde. .

L’évier d’eau est un accessoire utile pour toutes les toilettes et la cuisine. Il est également connu sous le nom de lavabo ou lavabo. Les puits d’eau sont constitués de divers matériaux tels que l’acier inoxydable, le cuivre, le quartz, l’argile réfractaire, la fonte, la céramique, l’acier inoxydable et la pierre artificielle. Ils sont également disponibles en différentes tailles et formes. Des éviers à eau peuvent être utilisés pour laver les ustensiles de lavage, les mains et éliminer les déchets.

De plus, les éviers à eau peuvent être utilisés pour une quantité maximale d’économie d’eau et sont équipés de la dernière technologie pour les consommateurs afin qu’ils puissent effectuer facilement leur travail dans les zones environnantes.

Étendue du marché des éviers et taille du marché

Sur la base du type de produit, le marché des éviers à eau est segmenté en évier à eau autoportant, piédestal, encastrable, sous-montage, montage sur le dessus, montage mural et autres.

Sur la base des matériaux, le marché des éviers à eau est segmenté en acier inoxydable, cuivre, quartz, argile réfractaire, fonte et autres.

En fonction des canaux de distribution, le marché des éviers à eau est segmenté en grossistes, magasins spécialisés, magasins multimarques et vente au détail en ligne.

En fonction de l’utilisateur final, le marché des puits d’eau est segmenté en ménages, hôtellerie, bureaux d’entreprise et gouvernementaux et établissements d’enseignement.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des éviers à eau

Les pays couverts par le rapport sur le marché des éviers à eau sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des puits d’eau en raison de la demande croissante d’espaces de bureaux commerciaux, de la prévalence des principaux acteurs et de la distribution. Les États-Unis dominent car l’industrie des puits d’eau se développe très rapidement dans la région. La Russie domine le marché européen en raison de la croissance de l’industrie des puits d’eau dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Water Sink

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché mondial des éviers à eau sont:

TOTO LTD, Bristan Group Limited (une filiale de Masco Corporation),

COURONNE IMPÉRIALE,

Huida sanitaire Ware Co.Ltd.,

LA COMPAGNIE DU BASSIN DE LONDRES,

ROHL LLC, JULIEN INC.,

COLLECTION WHITEHAUS,

American Standard Brand (filiale de LIXIL Corporation),

Stern-Williams, Duravit AG,

Solutions Oliveri, etc.,

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

