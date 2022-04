Le marché des puces IoT devrait gagner une valeur significative d’ici 2030

L’étude d’intelligence de marché IoT Chip pèse sur sa position mondiale au cours de la période de prévision de 2021 à 2030. L’étude utilise des techniques de recherche primaires et secondaires pour évaluer, interpréter, segmenter et prévoir les revenus totaux générés par l’industrie dans différentes régions. Pour déterminer la taille, la part et le taux de développement de l’entreprise, la recherche détermine les performances dans différentes catégories de produits et zones géographiques. L’étude propose en outre une analyse statistique détaillée concernant les facteurs clés, notamment les moteurs, les opportunités, les défis et les contraintes qui ont un effet substantiel sur les progrès du marché des puces IoT.

La taille du marché mondial des puces Internet des objets (IoT) a atteint 13,05 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 14,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de dispositifs portables tels que les trackers de fitness, les simulateurs de jeu, les entraîneurs de posture intelligents, les chaussures intelligentes et les anneaux intelligents Near-Field Communication (NFC) stimule la croissance des revenus du marché mondial des puces IoT.

L’anneau NFC intégré à la connectivité réseau, aux capteurs et aux logiciels permet aux individus de partager et d’échanger des données. Des fonctionnalités telles que le fonctionnement automatique, le verrouillage du programme, le partage de carte de visite et le verrouillage de porte intelligent sont présentes dans les anneaux NFC. Ainsi, les anneaux NFC éliminent le besoin de transporter des clés de voiture, des cartes de crédit et des clés de porte. On peut facilement déverrouiller la porte de sa maison à l’aide de l’anneau NFC si la porte est équipée d’un verrou compatible NFC.

Obtenez un exemple de brochure PDF @https://www.emergenresearch.com/request-sample/489

Cette recherche évalue les micro-marchés et examine de plus près les différentes tendances de croissance, les perspectives d’avenir et les réglementations qui réglementeront l’industrie dans les années à venir . Les chercheurs ont également inclus certains des plus performants du secteur pour calculer leurs parts de marché ainsi que leurs compétences de base. La recherche explique les développements technologiques dans le secteur ainsi que les domaines à venir de l’industrie qui pourraient potentiellement attirer des investissements massifs. L’étude analyse en outre les développements concurrentiels, y compris, mais sans s’y limiter, les collaborations, les coentreprises, les investissements, les acquisitions et les fusions.

Les principales entreprises opérant sur le marché des puces IoT et présentées dans le rapport sont :

Samsung, Intel Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd., STMicroelectronics, Microchip Technology Inc., Qualcomm Technologies Inc., NXP Semiconductors, Cypress Semiconductor Corporation, NVIDIA Corporation et MediaTek Inc.

Principaux faits saillants du rapport : Le

segment des appareils logiques représentait la plus grande part des revenus en 2021. La croissance des revenus de ce segment est attribuée à l’utilisation croissante des réseaux de portes programmables sur le terrain dans les appareils portables, car il permet d’améliorer la capacité de prototypage et de reprogrammation pour le débogage.

Les revenus du segment de l’électronique grand public devraient augmenter à un rythme rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’appareils portables compatibles IoT, y compris les montres intelligentes. En outre, l’adoption croissante d’appareils intelligents pour la domotique tels que l’assistance vocale, la sûreté et la sécurité, la surveillance de la qualité de l’air et de l’eau, le contrôle de l’éclairage et les serrures devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment au cours de la période de prévision. De plus, les puces IoT améliorent considérablement la sécurité des smartphones.

Le marché de l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2021. Cela peut être attribué à l’adoption croissante des puces IoT dans le développement et le déploiement des villes intelligentes dans des pays comme la Chine, le Japon, Taïwan et l’Inde. En outre, l’application croissante de la puce IoT dans l’automatisation des processus et l’industrie manufacturière devrait stimuler la croissance des revenus au cours de la période de prévision.

L’analyse régionale du marché Puce IoT comprend une analyse du ratio de production et de consommation, de la dynamique de l’offre et de la demande, des tendances régionales et des moteurs de croissance, des perspectives de croissance, de la présence de fabricants et de fournisseurs clés, ainsi que de la taille et de la part du marché dans des régions clés telles que l’Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le rapport offre en outre des informations clés sur l’analyse par pays et les principaux facteurs de croissance des revenus de chaque marché régional.

Pour en savoir plus sur le rapport @https://www.emergenresearch.com/industry-report/iot-chip-market

La recherche pèse sur divers problèmes et solutions liés au statut d’importation et d’exportation, à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, à la distribution des canaux, à la demande et l’offre et la marge brute qui dérangent souvent les expansifs ainsi que les nouveaux entrants Une analyse approfondie des acteurs du marché dominant le marché des puces IoT et de leurs stratégies gagnantes pour rester compétitifs et en avance sur le marché ajoute de la granularité au rapport de renseignement. L’étude définitive explore les événements récents du secteur, depuis les acquisitions et les fusions, les lancements de produits, l’innovation technologique et le pipeline de produits, afin de souligner le potentiel futur ou les perspectives de l’entreprise.

IoT sur la base du produit, de l’utilisation finale et de la région :

Emergen Research a segmenté des puces-Access Memory Sensor Capteur fréquence cardiaque Capteur température Capteur pression Capteur de glycémie Capteur d’ image Capteur débit Capteur d’oxygène sanguin Capteur d’ humidité Capteur de lumière ambiante Capteur de gaz Capteur mouvement et de position Capteur électrocardiogramme Unité de mesure inertielle Accéléromètre Processeur Processeur d’application Processeur de signal numérique Microcontrôleur Connectivité IC Wireless Fidelity ( Wi-Fi) Bluetooth Zigbee Ethernet Ant+ Thread Autoroute sans fil Transducteur distant adressable Communication en champ proche (NFC) Module de système de navigation par satellite mondial



Demander une personnalisation du rapport @https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/489

L’étude s’appuie fortement sur des éléments qualitatifs et quantitatifs pour générer, interpréter et analyser Se données brutes sur le marché cible, les produits ou services offerts et les principaux acteurs du marché opérant sur le marché des puces IoT pour la période de prévision, La nouvelle étude de renseignement approfondit davantage pour extraire toutes les données relatives à des aspects tels que la capacité de production, le pouvoir d’achat, le client préférence et les clients potentiels pour offrir des informations commerciales utilisables. Ce rapport peut être considéré comme une évaluation prudente des clients cibles, de leurs besoins, de la géographie générant des ventes maximales et du canal de distribution potentiel.

Quick Buy@https://www.emergenresearch.com/select-license/489

Principaux avantages de l’achat du rapport mondial sur les puces IoT :

Analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel

Aide aux processus de prise de décision pour les entreprises, ainsi qu’à des méthodologies de planification stratégique

détaillées le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial des puces IoT

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs, contraintes, tendances et opportunités du marché

Analyse régionale complète du marché mondial des puces IoT

Profilage détaillé des principales parties prenantes de la sphère commerciale

Analyse détaillée des facteurs influençant la croissance du marché mondial des puces IoT

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les besoins. Veuillez nous contacter pour plus d’informations et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

Explorez plus de rapports de recherche Emergen sur

le marché de la vidéosurveillance @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/video-surveillance-market

Marché de l’éclairage de secours à LED@ https://www.emergenresearch.com/industry-report/led-emergency-lighting-market

Marché des nano drones@ https://www.emergenresearch.com/industry-report/nano-drones-market

Big Data Analytics sur le marché de détail@ https://www.emergenresearch.com/industry-report/big-data-analytics-in-retail-market

Marché des logiciels de surveillance basée sur les risques (RBM) @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/risk-based-monitoring-software-market

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance