Le marché des puces GNSS devrait dépasser 8 324,27 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « GNSS Chip Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Device, Application, and Vertical », le marché devrait atteindre 8 324,27 millions de dollars US d’ici 2028 contre 5 669,00 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 5,6 % de 2021 à 2028.

Les technologies IoT aident l’industrie automobile à créer des solutions innovantes et avancées telles que des solutions de voiture connectée, des systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS), des systèmes d’infodivertissement embarqués et des solutions de navigation et de télématique. Les systèmes de navigation sont déployés principalement dans les véhicules pour afficher des cartes qui offrent des informations sur la vitesse, l’emplacement, la direction, les rues à proximité, les points d’intérêt et les objectifs de suivi. Les voitures compatibles IdO sont équipées de puces GNSS intégrées, qui aident les conducteurs à conduire efficacement, et les agences concernées peuvent suivre leur position en cas d’urgence. Ainsi, une augmentation de la demande de voitures compatibles IoT crée une opportunité pour les acteurs du marché des puces GNSS de renforcer leur présence dans le secteur automobile. En janvier 2021, Qualcomm Technologies, Inc. et Alps Alpine Co., Ltd. ont annoncé un dispositif de détection et de positionnement basé sur une caméra appelé ViewPose pour prendre en charge le positionnement absolu des véhicules au niveau de la voie.

Obtenez des exemples de pages exclusifs du marché des puces GNSS sur

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00011663/

Les appareils électroniques grand public, tels que les appareils portables intelligents, les smartphones, les appareils photo numériques et les tablettes, utilisent la technologie GNSS pour les applications de cartographie, de géomarketing et de navigation. Environ 50 % de la population mondiale utilise des appareils portables de haute technologie, tels que des bracelets de fitness et des montres connectées. Les puces GNSS sont principalement intégrées à ces appareils pour offrir des détails de localisation précis aux utilisateurs pendant qu’ils courent, marchent ou conduisent. Cette fonctionnalité a stimulé l’adoption de divers services et applications basés sur la localisation (LBS) en fonction de la solution de réseau 4G. De plus, les acteurs du marché développent des appareils portables basés sur le GNSS. Par exemple, en août 2020, Sony Corporation a annoncé la sortie de LSI récepteurs GNSS de haute précision pour l’IoT et les appareils portables. De plus, une augmentation de l’utilisation des services basés sur la localisation tels que la livraison de nourriture en ligne et les services de taxi en ligne propulse le GNSS croissance du marché des puces.

De plus, l’idée de véhicules autonomes partageant les routes devient lentement une réalité grâce aux progrès du positionnement et de l’intégration des capteurs. Les véhicules entièrement autonomes ont besoin d’une solution de localisation précise pour conduire correctement. La technologie GNSS de haute précision offre la précision, la disponibilité et la fiabilité requises par les véhicules autonomes.

Téléchargez la dernière analyse COVID-19 sur le rapport de recherche sur la croissance du marché des puces GNSS sur

https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00011663/

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des puces GNSS

La pandémie de COVID-19 a ébranlé plusieurs industries. En raison de l’infection au COVID-19, des revenus plus faibles et une moindre propension des anciens acheteurs à dépenser pour des produits non essentiels, et leurs dépenses pour ces produits ont diminué d’environ 9 % en 2020, par rapport à 2019, ce qui a eu un impact sur les ventes de produits électroniques grand public, tels que comme montres intelligentes, portables et trackers de fitness. Aux États-Unis, la fermeture des usines d’assemblage a affecté le marché des puces GNSS du côté de l’offre. Cependant, au cours du troisième trimestre de 2020, diverses industries ont commencé à ouvrir, ce qui a entraîné la reprise des opérations de la chaîne d’approvisionnement. En 2022, l’industrie de l’ingénierie et de la construction (E&C) devrait jouer un rôle essentiel dans l’aide à la stratégie économique du pays. Avec des investissements dans les soins de santé, la sécurité publique et d’autres installations publiques, le secteur E&C devrait bien se porter, ainsi qu’une reprise plus rapide du segment non résidentiel. Les puces GNSS étant largement utilisées dans les véhicules de construction, les facteurs énumérés ci-dessus contribueront à la reprise du marché des puces GNSS après les dommages causés au cours des phases initiales de la pandémie.

Basé sur l’appareil, le marché des puces GNNS est segmenté en smartphones, tablettes, appareils de navigation personnels, systèmes embarqués et autres. En 2021, le segment des smartphones était en tête avec une plus grande part de marché. Sur la base de l’application, le marché des puces GNNS est segmenté en services de navigation et de localisation, cartographie, arpentage, télématique, synchronisation et synchronisation, etc. En 2021, le segment des services de navigation/localisation représentait la plus grande part de marché. Basé sur la verticale, le marché des puces GNNS est segmenté en électronique grand public, automobile et transport, militaire et défense, etc. En 2021, le segment de l’électronique grand public dominait le marché et représentait la plus grande part de marché. Sur la base de la géographie, le marché des puces GNSS est principalement segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). En 2021, l’APAC représentait une part importante du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des puces GNSS et présentés dans l’étude de marché comprennent Broadcom ; FURUNO ELECTRIC CO., LTD. ; Hemisphere GNSS, Inc. ; Société intel; MediaTek Inc. ; Qualcomm Technologies, Inc. ; Quectel sans fil ; Skyworks Solutions, Inc. ; STMicroelectronics ; u-blox ; Hexagone; Trimble Inc. ; et Septentrio.

Achetez une copie de cette étude de marché Premium sur

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00011663/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876

Plus de rapports sur les tendances :

https://www.prnewswire.com/news-releases/utility-communication-market-size-worth-35-138-1-million-globally-by-2027-at-16-3-cagr—exclusive-report-by-the-insight-partners-301464734.html?tc=eml_cleartime