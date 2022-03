Le marché des puces GNSS devrait atteindre 8 324,27 millions de dollars américains d’ici 2028

L’étude de marché des puces GNSS réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché des puces GNSS – Impact du COVID-19 et analyse mondiale avec des informations stratégiques sur – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00011663/

Selon notre dernière étude de marché sur « GNSS Chip Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Device, Application, and Vertical », le marché devrait atteindre 8 324,27 millions de dollars US d’ici 2028 contre 5 669,00 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 5,6 % de 2021 à 2028.

Les technologies IoT aident l’industrie automobile à créer des solutions innovantes et avancées telles que des solutions de voiture connectée, des systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS), des systèmes d’infodivertissement embarqués et des solutions de navigation et de télématique. Les systèmes de navigation sont déployés principalement dans les véhicules pour afficher des cartes qui offrent des informations sur la vitesse, l’emplacement, la direction, les rues à proximité, les points d’intérêt et les objectifs de suivi. Les voitures compatibles IdO sont équipées de puces GNSS intégrées, qui aident les conducteurs à conduire efficacement, et les agences concernées peuvent suivre leur position en cas d’urgence. Ainsi, une augmentation de la demande de voitures compatibles IoT crée une opportunité pour les acteurs du marché des puces GNSS de renforcer leur présence dans le secteur automobile. En janvier 2021, Qualcomm Technologies, Inc. et Alps Alpine Co., Ltd. ont annoncé un dispositif de détection et de positionnement basé sur une caméra appelé ViewPose pour prendre en charge le positionnement absolu des véhicules au niveau de la voie.

De plus, l’idée de véhicules autonomes partageant les routes devient lentement une réalité grâce aux progrès du positionnement et de l’intégration des capteurs. Les véhicules entièrement autonomes ont besoin d’une solution de localisation précise pour conduire correctement. La technologie GNSS de haute précision offre la précision, la disponibilité et la fiabilité requises par les véhicules autonomes.

Basé sur l’appareil, le marché des puces GNNS est segmenté en smartphones, tablettes, appareils de navigation personnels, systèmes embarqués et autres. En 2021, le segment des smartphones était en tête avec une plus grande part de marché. Sur la base de l’application, le marché des puces GNNS est segmenté en services de navigation et de localisation, cartographie, arpentage, télématique, synchronisation et synchronisation, etc. En 2021, le segment des services de navigation/localisation représentait la plus grande part de marché. Basé sur la verticale, le marché des puces GNNS est segmenté en électronique grand public, automobile et transport, militaire et défense, etc. En 2021, le segment de l’électronique grand public dominait le marché et représentait la plus grande part de marché. Sur la base de la géographie, le marché des puces GNSS est principalement segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). En 2021, l’APAC représentait une part importante du marché.

Parlez à l’analyste pour plus de détails : https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00011663/

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des puces GNSS en Amérique du Nord

Une augmentation continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les autorités gouvernementales à imposer des mesures de confinement strictes aux États-Unis et dans d’autres régions pendant les trois premiers trimestres de 2020. Le secteur manufacturier a subi de graves pertes en raison de fermetures temporaires d’usines et de faibles volumes de production, ce qui a entravé la croissance des secteurs de l’automobile, de l’électronique et des semi-conducteurs et du commerce de détail. De plus, les mesures de distanciation sociale ou physique limitent les opérations des prestataires de services logistiques et autres. En raison de l’infection au COVID-19, les acheteurs à faible revenu et âgés semblaient moins enclins à dépenser pour des produits non essentiels, et leurs dépenses pour ces produits ont diminué d’environ 9 % en 2020 par rapport à 2019. Cela a eu un impact sur les ventes de divers produits électroniques grand public. produits, tels que les montres intelligentes, les appareils portables et les trackers de fitness. Aux États-Unis, la fermeture des usines d’assemblage a affecté le marché des puces GNSS du côté de l’offre. Cependant, au cours du troisième trimestre de 2020, diverses industries ont commencé à ouvrir, ce qui a entraîné la reprise des opérations de la chaîne d’approvisionnement. En 2022, l’industrie de l’ingénierie et de la construction (E&C) devrait jouer un rôle essentiel dans l’aide à la stratégie économique du pays. Avec des investissements dans les soins de santé, la sécurité publique et d’autres installations publiques, le secteur E&C devrait bien se porter, ainsi qu’une reprise plus rapide du segment non résidentiel. Les puces GNSS étant largement utilisées dans les véhicules de construction, les facteurs énumérés ci-dessus contribueront à la reprise du marché des puces GNSS après les dommages causés au cours des phases initiales de la pandémie.

Qualcomm, MediaTek, STMicroelectronics, Broadcom Inc. et Intel sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des puces GNSS. Plusieurs autres acteurs du marché ont été analysés pour comprendre le marché.

Intéressé par l’achatasing ce rapport? Cliquez ici @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00011663/

Raison d’acheter

• Économisez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des puces GNSS.

• Souligne les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir dans la vaste géographie.

• Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Puce GNSS, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer les revenus de leur marché.

• Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

• Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876