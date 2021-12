Le Marché Des Puces GNSS A Atteint Un TCAC À Deux Chiffres Époustouflant + 7% Avec Des Clés Renommées Qualcomm, Broadcom, Mediatek, U-blox, STM, Intel, Furuno Electric

Système mondial de navigation par satellite (GNSS) est un terme général décrivant toute constellation de satellites qui fournit des services de positionnement, de navigation et de chronométrage (PNT) sur une base mondiale ou régionale. L’intégration des puces GNSS dans les smartphones à des fins de navigation devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Les puces GNSS sont utilisées pour fournir un positionnement précis, et les systèmes embarqués sont montés sur des pelles, des bulldozers, des niveleuses et des grattoirs utilisés dans l’industrie de la construction.

Le marché mondial des puces GNSS était évalué à 3,11 milliards de dollars en 2027 et devrait croître à un TCAC de +7 % entre 2021 et 2027.

GNSS signifie Global Navigation Satellite System et est utilisé pour décrire tout système de navigation par satellite avec une couverture mondiale. Les systèmes de navigation par satellite transmettent des informations de géolocalisation très précises aux appareils et aux récepteurs GNSS pour déterminer votre position actuelle. Le GNSS et le GPS fonctionnent ensemble, mais la principale différence entre le GPS et le GNSS est que les équipements compatibles avec le GNSS peuvent utiliser des satellites de navigation provenant d’autres réseaux que le système GPS, et plus de satellites signifie une précision et une fiabilité accrues du récepteur. Ce système se compose de trois segments, le segment d’espace, le segment de contrôle et le segment d’utilisateur.

Segments clés étudiés sur le Marché Mondial des Puces pour Systèmes de Navigation par Satellite (GNSS)

Détail du Fabricant

* Qualcomm

* Broadcom

* Mediatek

* U-blox

• STM

• Intel

* Furuno Électrique

Segmentation du Type de Produit

* Haute Précision

* Précision Standard

Segmentation des Applications

• Smartphone

• Tablet

* Appareils de Navigation Personnels

* Systèmes embarqués

* Appareils portables / Appareils photo Numériques

Répartition géographique : Analyse au niveau régional du marché, couvrant actuellement l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine et le Japon

Structure du Marché, Moteurs de Croissance, Contraintes et Défis, Tendances Émergentes des Produits et Opportunités de Marché. Le rapport examine également la situation financière des principales entreprises, qui comprend le bénéfice brut, la génération de revenus, le volume des ventes, les revenus des ventes, les coûts de fabrication, le taux de croissance individuel et d’autres ratios financiers. Le rapport donne essentiellement des informations sur les tendances du marché, les facteurs de croissance, les limites, les opportunités, les défis, les prévisions futures et des détails sur tous les acteurs clés du marché.

Caractéristiques remarquables de ce rapport de recherche:

* Une vue descriptive du cadre d’affaires

* Avis des clients du marché mondial des puces GNSS

* Différentes approches pour explorer les opportunités du marché

* Aperçu global du paysage concurrentiel mondial

* Segmentation du marché à travers le monde

* Fragmentation du marché mondial des puces GNSS sur les régions mondiales

* Analyse détaillée des principaux acteurs, vendeurs et traders mondiaux

* Données informatives pour la planification stratégique des entreprises

Un chapitre dédié à l’analyse de la COVID-19 a donc été inclus dans cette étude à multiples facettes pour encourager une discrétion commerciale prête pour l’avenir en s’alignant sur l’environnement de marché post COVID-19.

