Le marché des puces à ADN est en plein essor dans le monde en termes de part, de tendances, de taille, de croissance, de demande, de segments et de prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des microréseaux était de 3,99 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 8,31 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’utilisation croissante des puces à ADN pour le diagnostic des troubles génétiques et des maladies infectieuses est un facteur crucial qui stimule la croissance des revenus du marché. La puce à ADN est une technologie clé utilisée en biologie moléculaire pour la détection précoce du cancer, comme le cancer du sein et le cancer de l’ovaire, en détectant les mutations dans les gènes, qui peuvent être à l’origine de la maladie. L’incidence croissante du cancer du sein est un facteur majeur contribuant à la croissance des revenus du marché. Selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 2,3 millions de femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein et 685 000 patientes sont décédées dans le monde à cause du cancer, en 2020.

Les puces à ADN permettent une détection facile et précoce des gènes mutés, permettant ainsi aux patientes d’obtenir un traitement précoce. , ce qui augmente la demande de système. Récemment, des chercheurs ont développé des plateformes de microréseaux basées sur des variantes de coronavirus pour estimer l’efficacité des vaccins développés contre les agents pathogènes.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des puces à ADN contient les dernières informations sur les spécifications et le portefeuille des produits, les progrès technologiques, le type de produit et la fabrication. Des facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute sont pris en compte lors de la formulation de ce rapport. Le rapport fournit des données détaillées sur les principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT, leur situation financière, leur développement technologique et de produits et leurs récents plans stratégiques d’expansion commerciale.

Certaines grandes entreprises opérant sur le marché mondial comprennent Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Inc., Merck KGaA, PerkinElmer Inc., Arrayit Corporation, Illumina, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., RayBiotech Life, Inc. , Full Moon BioSystems, Inc. et CapitalBio Technology Co., Ltd.

Sur la base d’une analyse régionale, le marché est segmenté dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le marché devrait être dominé par les pays nord-américains, suivis de près par les pays européens. L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative en raison des progrès récents et de la hausse des investissements dans le secteur de la R&D.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des puces à ADN en fonction du type, du produit, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019- 2030)

ADN Micropuce à

ADNc Micropuce

Micropuce

ADN

oligopuce

protéines Puce

analytique Micropuce à protéines

Micropuce

en phase inverse

Micropuce

Micropuce

à

à

Micropuce

fonctionnelles

àmilliards USD ; 2019-2030)

maladie Analyse

du génome du cancer

Découverte de médicaments

Séquençage du génome

Analyse de l’expression

Recherche toxicologique

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Industrie pharmaceutique Industrie

biotechnologique

Laboratoires universitaires et de recherche

Centres de diagnostic

Autres

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille attendue du marché de 2022 à 2030

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le Marché des puces à ADN

Le rapport analyse en outre l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles au fur et à mesure des fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

